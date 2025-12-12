El Ibex 35 pierde fuelle tras marcar máximos en los 17.000 puntos y reduce la subida semanal al 1%

El euro se fortaleció tras la bajada de tipos de la Fed, mientras el petróleo vivió su peor semana desde septiembre y el oro y el bitcoin se mantuvieron estables.

El Ibex 35 ha alcanzado un nuevo hito al conquistar los 17.000 puntos. El selectivo de la Bolsa española ha marcado nuevos máximos históricos al final de una semana positiva a pesar del tropiezo sufrido en la parte final de la sesión de este viernes.

El selectivo ha perdido fuerza en las últimas horas, contagiado por los descensos de Wall Street. En el parqué neoyorquino ha vuelto a crecer el miedo a que estalle una burbuja relacionada con la inteligencia artificial.

Así, el Ibex 35 ha caído este viernes un 0,17%, hasta los 16.854,5 puntos. El índice ha marcado máximos históricos intradiarios en los 17.035,44 enteros.

Con el retroceso de este viernes, la subida semanal se ha reducido al 0,99%. Aunque el avance sea menor, esta ha sido la tercera semana consecutiva al alza para el Ibex 35.

El repunte, en lo que va de diciembre, es del 2,94%. Con él, la rentabilidad registrada en 2025 –a falta de 12 jornadas bursátiles para que termine el año– llega al 45,4%.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

Las renovables han intentado tirar del Ibex 35 en la sesión de este viernes. Así, las mayores alzas han sido las de Acciona Energía (+2,15%), Redeia (+1,43%) y Acciona (+1,42%).

Los descensos más abultados han sido los de CaixaBank (-2,5%), Indra (-1,62%) y Santander (-1,49%).

En el conjunto de la semana, las compañías más alcistas han sido ArcelorMittal (+6,94%), ACS (+6,03%) y Rovi (+4,5%). Al mismo tiempo, los principales descensos han sido los de Naturgy (-8,23%), Enagás (-3,35%) y Repsol (-2,39%).

Todas las principales bolsas europeas han terminado el día en negativo. El Dax alemán ha cedido un 0,32%; el Cac 40 francés, un 0,07%; el FTSE 100 británico, un 0,57%, y el FTSE Mib italiano, un 0,35%.

El Ibex 35 y el resto de principales bolsas europeas han comenzado a perder fuelle tras la apertura de Wall Street.

En la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restaba un 0,55%; el S&P 500, un 1,2%, y el Nasdaq Composite, un 1,81%.

En el epicentro de las caídas se encuentra Broadcom.

La compañía se anotó unos beneficios netos de 23.126 millones de dólares en su año fiscal, finalizado el 2 de noviembre, lo que supone casi cuadruplicar (292,3%) el resultado obtenido el ejercicio anterior.

Sólo en el cuarto trimestre, Broadcom registró unas ganancias de 8.518 millones de dólares y una facturación de 18.015 millones de dólares, un 97% y un 28,2% más, respectivamente.

A pesar de ello, sus acciones se hundían casi un 11%. ¿La razón que explica este descenso?

La empresa ha advertido que sus márgenes brutos y ebitda bajarán algo en el futuro porque una parte cada vez mayor de las ventas viene de sistemas de IA, que tienen menor rentabilidad que los chips personalizados.

Y ello ha empeorado las preocupaciones que tiene el mercado sobre la rentabilidad de las, cada vez mayores, inversiones en IA.

Otros gigantes estadounidenses relacionados con los chips también caían. AMD se dejaba un 5%. Además, Oracle, expuesta a la inteligencia artificial, se dejaba un 6% tras haberse desplomado un 10,8% la sesión anterior.

"Dado que las grandes tecnológicas han estado a la vanguardia del repunte registrado desde octubre de 2022, existe el peligro de que se conviertan en el catalizador de una ola de ventas generalizada", advierten los analistas de Trade Nation.

En un segundo plano queda ya la reunión que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha celebrado esta semana.

El banco central volvió a recortar los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el rango de entre el 3,5% y el 3,75%. La decisión estuvo acompañada por tres votos discrepantes y el aviso de que se avecina una pausa en el ciclo de bajadas.​

Las nuevas proyecciones sitúan los tipos aún en la franja baja del 3% a finales de 2026, con sólo un recorte adicional como escenario central.

Tras la bajada de tipos de la Fed, el euro ha cogido fuerza. La divisa comunitaria se cambia a 1,174 dólares al subir un 0,85% esta semana.

Por el contrario, el petróleo vivía su peor semana desde septiembre. El Brent perforaba el nivel de los 61 dólares por barril al sufrir una pérdida semanal del 4,5%.

La caída del estadounidense West Texas Intermediate, ya en los 57 dólares, era del 4,7%.

El oro sufría ligeras pérdidas y se alejaba de los 4.353 dólares que ha alcanzado esta misma jornada al cotizar en torno a los 4.280.

A su vez, el bitcoin se congelaba en torno a los 89.800 dólares.