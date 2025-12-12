Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia

-El Ibex 35 sube un 0,7% y alcanza los 17.005,16 puntos poco después de la apertura de este viernes. Es la primera vez en la historia que toca (y supera) la barrera de los 17.000 enteros.

- El selectivo español amplía la subida semanal al 1,2%. Esta puede ser su tercera semana consecutiva al alza.

- Las principales bolsas europeas inician el día con avances de entre el 0,2% y el 0,4%.

- Los futuros anticipan una apertura mixta y con escasos movimientos en Wall Street.

- El jueves, los resultados de Oracle (-11%) pesaron sobre el Nasdaq, pero no sobre el S&P 500 que marcó nuevos máximos históricos.

- Los inversores recibieron de forma positiva la decisión de la Reserva Federal (Fed) de nombrar por unanimidad a todos los presidentes de los bancos regionales de la Reserva para nuevos mandatos de cinco años.

- “Con ello la Fed “evita” en gran medida una potencial interferencia política en la elección de los mismos, dando de esta forma estabilidad al banco central de EEUU”, señalan los analistas de Link Securities.

- La agenda macroeconómica y empresarial de este viernes es muy liviana.

- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una contracción del 0,1% en octubre respecto del mes anterior, cuando también retrocedió una décima, mientras que en agosto se había estancado.

- La inflación interanual en Francia se mantuvo en noviembre en el 0,9 % por segundo mes consecutivo.

- El INE confirma la moderación de la inflación en España al 3% en noviembre por la bajada de los precios de la electricidad.

- Los inversores ya esperan las referencias de la próxima semana: los datos de empleo e inflación de Estados Unidos y las reuniones del BCE y del Banco de Japón.

- El bitcoin salva la zona de los 90.000 dólares y ahora deberíamos ver un nuevo ataque a la zona de resistencia en los 94.600 dólares.

- El precio del oro rompe con fuerza la zona de los 4.200 dólares y se coloca en precios no vistos desde el 21 de octubre.

- El barril de petróleo Brent intenta reaccionar al alza tras perder ayer los 61 dólares por barril.

- El par EURUSD rompe con contundencia la zona de los 1,17 que ahora intentará consolidar.