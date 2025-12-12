Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia
El selectivo de la Bolsa española marca nuevos máximos.
LAS CLAVES
-El Ibex 35 sube un 0,7% y alcanza los 17.005,16 puntos poco después de la apertura de este viernes. Es la primera vez en la historia que toca (y supera) la barrera de los 17.000 enteros.
- El selectivo español amplía la subida semanal al 1,2%. Esta puede ser su tercera semana consecutiva al alza.
- Las principales bolsas europeas inician el día con avances de entre el 0,2% y el 0,4%.
- Los futuros anticipan una apertura mixta y con escasos movimientos en Wall Street.
- El jueves, los resultados de Oracle (-11%) pesaron sobre el Nasdaq, pero no sobre el S&P 500 que marcó nuevos máximos históricos.
- Los inversores recibieron de forma positiva la decisión de la Reserva Federal (Fed) de nombrar por unanimidad a todos los presidentes de los bancos regionales de la Reserva para nuevos mandatos de cinco años.
- “Con ello la Fed “evita” en gran medida una potencial interferencia política en la elección de los mismos, dando de esta forma estabilidad al banco central de EEUU”, señalan los analistas de Link Securities.
- La agenda macroeconómica y empresarial de este viernes es muy liviana.
- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una contracción del 0,1% en octubre respecto del mes anterior, cuando también retrocedió una décima, mientras que en agosto se había estancado.
- La inflación interanual en Francia se mantuvo en noviembre en el 0,9 % por segundo mes consecutivo.
- El INE confirma la moderación de la inflación en España al 3% en noviembre por la bajada de los precios de la electricidad.
- Los inversores ya esperan las referencias de la próxima semana: los datos de empleo e inflación de Estados Unidos y las reuniones del BCE y del Banco de Japón.
- El bitcoin salva la zona de los 90.000 dólares y ahora deberíamos ver un nuevo ataque a la zona de resistencia en los 94.600 dólares.
- El precio del oro rompe con fuerza la zona de los 4.200 dólares y se coloca en precios no vistos desde el 21 de octubre.
- El barril de petróleo Brent intenta reaccionar al alza tras perder ayer los 61 dólares por barril.
- El par EURUSD rompe con contundencia la zona de los 1,17 que ahora intentará consolidar.
-
BBVA y OpenAI sellan una alianza estratégica para impulsar la banca con inteligencia artificial
BBVA y OpenAI han firmado una alianza estratégica destinada a "redefinir el futuro de los servicios financieros a través de la inteligencia artificial".
El acuerdo ha sido anunciado por el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y por el consejero delegado y cofundador de OpenAI, Sam Altman, y supone un nivel de colaboración que el banco califica de único y sin precedentes en la industria financiera.
-
Broadcom tropieza pese al boom de la IA
Broadcom cae un 5% tras un trimestre sólido, con ingresos de IA creciendo 100% interanual, pero con un mercado que exigía perfección tras subir 80% en el año.
La conference call encendió dudas sobre la solidez del backlog ligado a OpenAI, el retraso de ingresos de XPU hacia 2027–2029 y unas restricciones de oferta que impiden acelerar entregas pese a una demanda explosiva.
-
Bitcoin desciende hasta los 92.444,63 dólares
La mayor de las criptomonedas se sitúa hoy en 92.444,63 dólares, al registrar una variación del 3,17%.
-
El BoJ agita al mercado con una subida histórica en el horizonte
Los inversores dan casi por hecho que el Banco de Japón aprobará una segunda subida de 25 pb en su reunión del 18–19 de diciembre, un giro que elevaría el ajuste acumulado en 2025 hasta el 0,5%, el mayor en 35 años.
El movimiento rompería el techo que ha frenado los tipos durante casi tres décadas y reforzaría la idea de una nueva era de tipos al alza.
Las rentabilidades de los bonos ya reaccionan con repuntes claros, reflejando un mercado que descuenta cambios estructurales en la política monetaria.
-
El mercado se anima con nuevas mejoras de valoración en Ibex 35
Santander recibe una subida de precio objetivo hasta 11,00 dólares desde 9,60 por parte de Landesbank Baden-Württemberg, reforzando la tesis compradora.
Iberdrola también gana respaldo después de que Goldman Sachs eleve su valoración a 20,50 dólares desde 19,50, manteniendo recomendación de compra.
Repsol completa la tanda con Barclays elevando su precio a 20,00 dólares desde 17 y manteniendo sobreponderar.
Estas revisiones en bloque apuntalan el sesgo positivo del mercado y consolidan el atractivo del selectivo español.
-
El Ibex 35 vuelve a acelerar y se sitúa por encima de los 17.000 puntos
El Ibex 35 mantiene el pulso alcista por encima de los 17.000 puntos y avanza un 0,77% con un tono claramente comprador. Ferrovial y Sacyr destacan con subidas superiores al 2% en una sesión en la que ningún valor se mueve en negativo.
-
Analizamos el comportamiento de las acciones de Ferrovial
-
Continúa la lucha por colocarse por encima de los 17.000 puntos
El selectivo español continúa luchando por reconquistar los 17.000 puntos con todos sus componentes en positivo.
-
El selectivo español no consigue mantenerse por encima de los 17.000 puntos
Se mantiene la tensión sobre la posibilidad de seguir estirando la actual reacción alcista puesto que no ha podido mantenerse por encima de los 17.000 puntos, pero sin embargo, no se aleja de ellos.
-
¡17.000 puntos!
El selectivo español alcanza los 17.000 puntos por primera vez en su historia y acumula una subida de más del 46,5% en lo que llevamos de año.
-
El Ibex 35 abre y se va a por los 17.000 puntos
Ya estamos a menos de 15 puntos de coronar los 17.000 puntos con solo dos valores en negativo.
-
Así abre el Ibex 35
-
Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
-
Niveles operativos de los valores del Ibex 35
-
Las proyecciones de demanda energética de los centros de datos de EE. UU. son una locura
-
Trump planea impulsar la reclasificación del cannabis como menos peligroso
Se espera que el presidente Donald Trump ordene a su administración que busque la reclasificación de la marihuana como una droga menos peligrosa, una medida que, según personas familiarizadas con el asunto, marcaría uno de los cambios más significativos en la política estadounidense sobre el cannabis en décadas.
Añadieron que Trump ha discutido la idea con ejecutivos de la industria de la marihuana, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el administrador de los CMS, Mehmet Oz. Un funcionario de la Casa Blanca indicó que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la reclasificación, la cual fue reportada inicialmente por el Washington Post.
-
El jefe de Uber prevé que los robotaxis estarán presentes en más de 10 mercados el próximo año
Uber Technologies Inc. anunció que espera ofrecer servicios de robotaxis en más de 10 mercados para finales del próximo año, con el objetivo de convertirse en un actor líder en un sector que, según estima, alcanzará un valor de al menos un billón de dólares.
Esto se basa en una alianza plurianual anunciada en julio con Baidu para lanzar robotaxis fuera de Estados Unidos y China continental. Las compañías indicaron que los vehículos autónomos de Baidu estarán disponibles en la aplicación de Uber en Asia y Oriente Medio este año, mientras que el servicio Apollo Go de Baidu ya ha proporcionado millones de viajes públicos en más de una docena de ciudades a nivel mundial.
-
Datos de producción industrial en Japón
La producción industrial de Japón (M/M) del mes de octubre queda en el 1,5% frente al 1,4% del mes anterior mientras que en formato interanual queda en el 1,6% frente al 1,5% del mes anterior.
-
AQR amplía cortos en Indra
AQR Capital Management, LLC ha ampliado en un 0,12% su posición corta en Indra hasta alcanzar el 0,82% de la sociedad.
-
Citadel amplía cortos en Edreams
Citadel Advisors LLC ha ampliado en un 0,12% su posición corta en Edreams Odigeo hasta alcanzar el 0,82% de la sociedad.