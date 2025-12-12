Ferrovial: superar los 58 euros despejaría dudas y reactivaría nuevos objetivos a corto plazo

BNP ha aumentado el precio objetivo de Ferrovial de 49 a 55 euros por acción, manteniendo su recomendación neutral.

El valor cotiza actualmente en un rango lateral entre 56 y 57,84 euros; superar los 58 euros podría activar nuevos objetivos a corto plazo.

Las acciones de Ferrovial han experimentado una revalorización superior al 43% en 2025, mostrando una clara tendencia alcista.

Ferrovial está cerca de entrar en el Nasdaq 100 tras un fuerte aumento de capitalización desde su debut en Wall Street hace 19 meses.

Las bolsas europeas encaran el final de la semana con tono alcista, impulsadas por el buen desarrollo nocturno de Wall Street, aunque el retroceso de las acciones de Oracle volvió a sembrar dudas en el sector tecnológico.

En cuanto al Ibex 35, el índice arranca desde los 16.883,0 puntos en los que cerró en la última sesión, en la que avanzó un 0,71% y tocó un nuevo máximo histórico.Hoy viernes, el índice español tendrá una nueva oportunidad para situarse por encima de los 17.000 puntos. Si analizamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Ferrovial.

Ferrovial está cerca de entrar en el Nasdaq 100, el índice tecnológico más emblemático aunque incluye empresas de múltiples sectores. Su posible incorporación se decidirá este viernes y llega tras su fuerte aumento de capitalización bursátil desde su debut en Wall Street hace 19 meses.

La compañía presidida por Rafael del Pino cumple además los criterios de liquidez y el resto de requisitos exigidos para formar parte del selectivo, lo que la convierte en una de las principales candidatas a ser incluida en esta revisión del índice.

Por otro lado, en las últimas jornadas, BNP ha subido el precio objetivo de Ferrovial desde los 49 a los 55 euros por acción, aunque la recomendación se mantiene en neutral.

Si analizamos el valor desde el punto de vista técnico, observaremos que este 2025 ha sido un año muy alcista para los títulos de Ferrovial, que han experimentado una revalorización superior al 43% si tenemos en cuenta los niveles de cotización actuales.

Los títulos de Ferrovial han dibujado una tendencia claramente alcista desde el pasado mes de abril, cuando el valor cotizaba en las inmediaciones de los 36 euros por título, formando una sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes que nos permiten dibujar una doble directriz alcista, considerándose por tanto un valor alcista para el medio y largo plazo con buenas perspectivas técnicas.

Pero lo más interesante está ocurriendo en el corto plazo: si tenemos en cuenta la nueva directriz alcista que se ha formado desde los mínimos del pasado mes de septiembre, veremos que esta directriz presenta una mayor pendiente, síntoma de que los inversores confían cada vez más en el desarrollo de la compañía.

Evolución de las acciones de Ferrovial Eduardo Bolinches TradingView

Los volúmenes de negociación se han incrementado durante las últimas semanas con la superación de una zona de resistencia horizontal situada en los 56 euros, lo que ha dado paso a un nuevo e interesante movimiento alcista que llevó a Ferrovial a marcar máximos históricos en formato intradiario el pasado 9 de diciembre en los 57,84 euros por acción.

En las últimas jornadas, Ferrovial está mostrando un comportamiento lateral dentro del rango que va desde los 56 euros por la parte baja hasta la zona cercana a los 57,84 euros en su parte más alta.

Con este escenario técnico, se dan los ingredientes para que Ferrovial pueda marcar nuevos máximos históricos, aunque la sobrecompra sea algo elevada. Volveríamos a confiar en el valor en la medida en que veamos dos cierres diarios consecutivos, o uno semanal, por encima de los 58 euros por acción.

En ese momento, Ferrovial generaría una interesante señal de entrada en el lado largo o alcista que permitiría introducir una orden con un primer objetivo en los 59,5 euros, que coincide con la anchura del último de sus laterales y constituye el objetivo a corto plazo para el valor.

En cuanto a la orden de protección, en caso de producirse un giro inesperado del mercado, debería situarse por debajo de la zona de los 56 euros por título en base cierres. La posición no debería superar un tercio del capital destinado a invertir en un valor de estas características.

En cambio, si ya se tiene el valor en cartera, lo adecuado sería mantener posiciones y establecer una orden de protección por debajo de los 55,50 euros. Todo parece indicar que Ferrovial puede mantener su tendencia alcista y que, con un Ibex 35 por encima de los 17.000 puntos, existen probabilidades de alcanzar nuevos e interesantes objetivos.