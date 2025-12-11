Naturgy: ¿Qué hacer tras bajar más de un 5% por la salida parcial de BlackRock?

Naturgy acumula una ganancia del 14% en el año, menos que el Ibex 35, y la ruptura de su directriz alcista pone en duda una pronta recuperación si no se mantiene el soporte actual.

La caída ha deteriorado la situación técnica de Naturgy, perforando soportes clave y medias móviles, lo que aumenta el riesgo de mayores descensos si pierde los 24,90 euros.

BlackRock vendió las acciones a 24,75 euros por título, lo que supone un descuento del 5,4% respecto al cierre anterior y mantiene un 11% de participación en la compañía.

Las acciones de Naturgy caen más de un 5% tras la venta acelerada del 7,1% del capital por parte de BlackRock, que obtuvo 1.700 millones de euros.

El selectivo español arranca desde los 16.762,5 puntos después de avanzar ayer un 0,16% en una jornada marcada por una nueva bajada de tipos por parte de la Reserva Federal y por los resultados de Oracle, peores de lo esperado, que han encendido las alertas sobre la rentabilidad futura de la IA.

Hoy, el Ibex 35 tratará de no perder la parte baja de la lateralización en la que se encuentra, es decir, los 16.610 puntos. Si examinamos los valores de su composición, destaca hoy el comportamiento de las acciones de Naturgy, que caen con fuerza en los primeros compases.

El motivo de esta caída es que BlackRock ha completado la venta del 7,1% de Naturgy por 1.700 millones de euros mediante una colocación acelerada gestionada por JP Morgan. Tras la operación, el grupo de Larry Fink conserva un 11% del capital y mantiene su intención de seguir en la compañía.

El paquete se vendió a 24,75 euros por acción, un descuento del 5,4% respecto al cierre previo de 26,16 euros. En total, el fondo colocó 68.825.911 acciones, según el hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta venta ha sorprendido incluso a los propios asesores del fondo en España, en un movimiento clave que ha provocado descensos acusados en Bolsa desde primera hora para la compañía gasista, cuyo precio ha ido rápidamente a buscar esos 24,75 euros y sus inmediaciones.

Desde el punto de vista técnico, observamos un ejercicio 2025 caracterizado por un comportamiento de alzas constantes y una estructura de mínimos y máximos crecientes que han impulsado el precio de sus acciones.

Durante el año en curso los títulos de Naturgy acumulan una ganancia de algo más del 14%, aunque no es demasiado si lo comparamos con su índice de referencia, el Ibex 35, que en estos momentos acumula más del 44% de revalorización.

Evolución de las acciones de Naturgy Eduardo Bolinches TradingView

A pesar de haberse revalorizado bastante menos que su índice, Naturgy ha mostrado una estructura técnicamente muy alcista, dirigida por su directriz en una formación de mínimos crecientes iniciada desde los mínimos de noviembre de 2024, y que hasta la jornada de ayer permanecía intacta.

Detrás de esta estructura alcista está la consecución de máximos históricos intradiarios alcanzados el 17 de noviembre, en la zona de los 27,74 euros por acción. Tras tocar esta zona, las ventas han ido imponiéndose y llevando el valor a buscar la base de la directriz alcista, que se tocó prácticamente en la jornada de ayer cerca de los 26,05 euros por título.

En la sesión de hoy, la gasista ha abierto con un importante hueco a la baja. El precio se ha dirigido directamente a los 24,75 euros por acción, precio de colocación, tanteando un nivel de soporte crítico cerca de los 25 euros, que coincide además con el 38,20% de retroceso proporcional Fibonacci de todo el gran tramo alcista previo.

Con la caída de hoy, también se han perforado a la baja sus tres medias móviles más representativas —corto, medio y largo plazo— mostrando un deterioro técnico muy claro en el corto plazo.

Así pues, como niveles técnicos clave, el valor no debería caer por debajo de la zona de 24,90 euros por acción. De hacerlo, el deterioro podría profundizarse, ya que no existe prácticamente ningún soporte relevante hasta la zona de los 24,08 euros por acción.

Es vital que los 24,90 euros se mantengan intactos en niveles de cierre si el valor quiere aspirar a algún tipo de rebote técnico ante los altos niveles de sobreventa acumulados.

Un primer signo de recuperación se vería si Naturgy recupera la media móvil de 200 periodos, situada en los 25,48 euros por acción. En ese punto podremos volver a confiar en el valor y contemplar la recuperación de la directriz alcista perdida o, al menos, el cierre parcial del hueco bajista generado.

De momento, Naturgy no admite compras, al menos en base al análisis técnico y cualquier posición tomada debe mantenerse vigilando estrechamente, en base cierres, los 24,90 euros por acción, que no deben perderse bajo ningún concepto.