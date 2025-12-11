Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 marca máximos gracias a Inditex y la banca y pone rumbo a los 17.000 puntos
Tal y como se esperaba, la Fed decidió el miércoles bajar los tipos de interés 25 puntos básicos. Sus miembros anticipan un único recorte en 2026.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:34 Así abre Wall Street
- 14:31 Solicitudes de subsidio al alza mientras caen las renovaciones en EE. UU.
- 09:53 Analizamos el comportamiento de las acciones de Naturgy
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:54 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:22 Visión del petróleo por parte de Citi
- 08:16 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:59 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35cierra la sesión con una subida del 0,72%, hasta los 16.883 puntos. Nunca antes el selectivo había cerrado una jornada en un nivel tan elevado. Sin embargo, los máximos intradiarios se encuentran en los 16.947,05 enteros marcados este mismo jueves.
- GIP (BlackRock) ha vendido un 7,1% del capital de Naturgy por 1.703,4 millones de euros, con lo que su participación en la energética se sitúa ahora en el 11,4%. El precio de venta, de 24,75 euros por acción, es inferior en casi un 5,4% al precio al que cerraron el miércoles los títulos de la compañía.
- Naturgy cae prácticamente en esa proporción: un 6,1%, hasta los 24,5 euros.
- Por el contrario, destacan las subidas de algunos bancos, BBVA (+2,87%), Santander (+1,82%), Caixabank (+1,57%), Unicaja (+1,5%) y Sabadell (+1,43%), y de Inditex (2,05%).
- El Ibex 35 lidera las subidas entre las principales bolsas europeas. Las alzas van del 0,3% al 0,9%.
- La sesión comienza con tendencia mixta en Wall Street. Mientras que el Dow Jones sube un 0,4%, el S&P 500 resta un 0,4% y el Nasdaq Composite, un 0,75%.
- Tal y como se esperaba, la Fed optó por volver a bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el intervalo de entre el 3,5% y el 3,75%.
- La decisión no fue unánime, ya que tres miembros votaron en contra de recortes. Dos optaron por mantener los tipos sin cambio y uno, nombrado por Donald Trump, apoyó un recorte de medio punto porcentual.
- La Fed revisó al alza sus expectativas de crecimiento económico para 2025 y 2026 y rebajó ligeramente las de inflación, mientras que mantenía sin cambios su proyección para la tasa de desempleo para este periodo.
- El diagrama de puntos, donde los miembros de la Fed dibujan sus expectativas para los tipos de interés oficiales, se mantuvo inalterable, mostrando un único recorte de tipos de un cuarto de punto en 2026.
- Wall Street reaccionó con subidas al recorte de tipos de la Fed. Las malas noticias para los mercados han llegado con los resultados de Oracle, que cae un 15,6% en el inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York.
- Oracle ganó 2.900 millones de dólares, un 7% más, en su primer trimestre fiscal de 2026. Los ingresos fueron de 16.060 millones de dólares, un 14% más.
- Las cuentas han superado con creces lo esperado por los analistas a nivel beneficio. Sin embargo, el consenso anticipaba cerca de 16.210 millones de facturación, es decir, más de lo obtenido. Ello ha generado nuevas preocupaciones sobre la demanda de infraestructura en la nube.
- El bitcoin pelea por no perder la zona de los 90.000 dólares tras testear la parte superior del rango de lateralización en el que se encuentra.
- El precio del oro se mantiene estable por encima de los 4.200 dólares, pero no se descarta que sea tentada su ruptura a la baja en un entorno generalizado de recogida de beneficios.
- El barril de petróleo Brent pelea por aferrarse al soporte que se encuentra en la zona de los 62 dólares.
- El par EURUSD se va a los 1,17 y pelea ahora contra los vendedores para no alejarse de ellos.
Realia encarga a FCC una promoción de 47 unifamiliares en Tres Cantos (Madrid) por 15 millones
Realia ha adjudicado a FCC un contrato valorado en 15,3 millones de euros para construir una promoción de 47 viviendas unifamiliares en el municipio madrileño de Tres Cantos, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La promotora ha comunicado esta operación debido a que es filial de FCC y comparte a su principal accionista, el mexicano Carlos Slim, lo que requiere valorar si la operación es "justa y razonable" desde el punto de vista de la sociedad y de los accionistas.
Realia explica que abrió una licitación a través de la invitación a cuatro constructoras con experiencia en la zona, siendo adjudicado finalmente el contrato a su matriz, FCC, al presentar la mejor oferta económica.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva y destacada sesión positiva para el Ibex 35, donde desde primera hora los alcistas marcaron la pauta, generando una estructura de mínimos y máximos crecientes en formato intradiario hasta marcar nuevos máximos históricos en los 16.946 puntos, acercándose a la cota psicológica de los 17.000.
El impulso vino del sector bancario y de valores como Inditex e IAG, mientras que Naturgy se situó en la parte baja como farolillo rojo de la jornada.
Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español suma un 0,98% en los 16.910 puntos.
El podio de ganadores está compuesto, a esta hora, por: IAG (+2,84%), BBVA (+2,34%) y Banco Santander (+1,98%)
Las mayores caídas son para: Naturgy (-6,17%), Solaria (-3,06%) y Acciona Energía (-1,73%).
Dow Jones se impulsa mientras la tecnología sufre fuertes caídas
El Dow Jones Industrial es el único índice en positivo en EE. UU., con avances cercanos al 1%, mientras el SP500 retrocede un 0,33% y el Nasdaq-100 un 1,04%.
Oracle se desploma un 13,68% y el sector de semiconductores registra pérdidas significativas, lastrando al mercado tecnológico.
-
Visa lidera alzas en el Dow Jones, Nvidia se desploma
Visa encabeza las subidas del Dow Jones de industriales con un avance del 3,74%, seguida de Home Depot y Johnson & Johnson con ganancias del 2,40% y 2,01% respectivamente.
En la parte baja, Nvidia cae un 3,31%, Cisco Systems un 1,05% y Coca-Cola alrededor del 1%, mostrando movimientos contrastados en el mercado estadounidense.
Ibex 35 marca nuevos máximos históricos y sube un 1,14%
Oracle se desploma un 14% y pierde 0,105 billones de dólares
Las acciones de Oracle caen un 14%, borrando 0,105 billones de dólares en capitalización de mercado, y se encaminan hacia su mayor caída diaria desde 2001.
La fuerte corrección refleja la decepción de los inversores tras los resultados de su división de la nube y el aumento del gasto en inteligencia artificial.
-
El euro sube y roza los 1,175 dólares
El euro avanza un 0,32% hasta 1,1739 dólares, acercándose a niveles no vistos desde principios de octubre.
La zona de 1,175 dólares coincide con el 61,8% de Fibonacci del gran proceso bajista anterior, actuando como resistencia clave antes de un posible impulso alcista más intenso.
Google lanza Gemini de IA para iPhone y iPad
Google presenta su experiencia de inteligencia artificial Gemini, ahora integrada en dispositivos Apple como el iPhone y el iPad.
La compañía busca ampliar su ecosistema de IA, ofreciendo nuevas funcionalidades directamente en los productos de Apple y acercando sus tecnologías a un público más amplio.
-
Así abre Wall Street
Abertis se hace con el 100% de los túneles de Vallvidrera y del Cadí en Cataluña
La concesionaria amplía su dominio de las autopistas de peaje en la comunidad autónoma tras comprar la participación de Crédit Agricole Assurances en la sociedad Túnels de Barcelona i Cadí.
¡16.900 puntos del Ibex 35!
El Ibex 35 logra un nuevo tirón alcista y alcanza los 16.900 puntos, sumando 162 respecto a la sesión anterior y marcando máximos históricos.
BBVA, Santander e Inditex lideran los avances, aportando la mayor parte del impulso al índice español en esta jornada de fuerte optimismo.
Bitcoin se mantiene estable pese a la caída del dólar
Ni siquiera la fuerte depreciación del índice dólar ha logrado impulsar a Bitcoin, que continúa rondando los 90.000 dólares.
El mercado de criptomonedas muestra cautela, reflejando una resistencia a movimientos bruscos a pesar de la volatilidad en los mercados tradicionales.
Ibex 35 se afianza en máximos con el impulso de BBVA, IAG y Santander
Exportaciones e importaciones de EE. UU. repuntan en septiembre
Las exportaciones de Estados Unidos alcanzaron 289,30 billones de dólares en septiembre, por encima de los 280,80 billones del mes previo.
Las importaciones también aumentaron hasta 342,10 billones frente a los 340,40 billones anteriores.
Los datos reflejan un mayor dinamismo en el comercio exterior.
Canadá registra un inesperado superávit comercial
La balanza comercial de Canadá cerró septiembre con un superávit de 0,15 billones de dólares, frente al déficit de 4,40 billones esperado y los 6,43 billones del mes anterior.
El dato muestra una mejora significativa del sector exterior y aporta estabilidad adicional a la economía canadiense.
Solicitudes de subsidio al alza mientras caen las renovaciones en EE. UU.
Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo suben hasta 236.000, por encima de las 220.000 previstas y de las 192.000 anteriores. Las renovaciones bajan a 1.838.000, mejor de lo esperado.
El dato muestra un mercado laboral aún sólido, aunque con ligeros signos de enfriamiento.
El déficit comercial de EE. UU. se reduce con fuerza en septiembre
La balanza comercial de Estados Unidos registró en septiembre un déficit de 52,80 billones de dólares, mejor que los 62,50 billones esperados y por debajo de los 59,30 billones del mes anterior.
El dato apunta a una mejora en el flujo comercial y podría dar cierto impulso al crecimiento económico.
El mercado en alerta ante los datos de paro en EE. UU.
Atención a los datos de desempleo que se publicarán en los próximos minutos en Estados Unidos, ya que podrían mover con fuerza el mercado e incrementar la volatilidad.
Los inversores permanecen pendientes de un informe clave que puede marcar el tono de la sesión y alterar las expectativas sobre la política monetaria.
Abertis toma el control total de los túneles de Vallvidrera y del Cadí
Abertis ha cerrado la compra del 49,99% restante de Túnels de Barcelona i Cadí a Crédit Agricole Assurances y pasa a controlar el 100% de los túneles de Vallvidrera y del Cadí, activos de 46 kilómetros que generaron 69 millones de euros en 2024.
La concesión, que vence en 2037, gestiona infraestructuras clave para la movilidad en Barcelona y el Pirineo catalán. La operación refuerza la presencia del Grupo en Cataluña y afianza su estrategia de crecimiento en mercados estables.