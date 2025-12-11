Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 marca máximos gracias a Inditex y la banca y pone rumbo a los 17.000 puntos

- El Ibex 35cierra la sesión con una subida del 0,72%, hasta los 16.883 puntos. Nunca antes el selectivo había cerrado una jornada en un nivel tan elevado. Sin embargo, los máximos intradiarios se encuentran en los 16.947,05 enteros marcados este mismo jueves.

- GIP (BlackRock) ha vendido un 7,1% del capital de Naturgy por 1.703,4 millones de euros, con lo que su participación en la energética se sitúa ahora en el 11,4%. El precio de venta, de 24,75 euros por acción, es inferior en casi un 5,4% al precio al que cerraron el miércoles los títulos de la compañía.

- Naturgy cae prácticamente en esa proporción: un 6,1%, hasta los 24,5 euros.

- Por el contrario, destacan las subidas de algunos bancos, BBVA (+2,87%), Santander (+1,82%), Caixabank (+1,57%), Unicaja (+1,5%) y Sabadell (+1,43%), y de Inditex (2,05%).

- El Ibex 35 lidera las subidas entre las principales bolsas europeas. Las alzas van del 0,3% al 0,9%.

- La sesión comienza con tendencia mixta en Wall Street. Mientras que el Dow Jones sube un 0,4%, el S&P 500 resta un 0,4% y el Nasdaq Composite, un 0,75%.

- Tal y como se esperaba, la Fed optó por volver a bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el intervalo de entre el 3,5% y el 3,75%.

- La decisión no fue unánime, ya que tres miembros votaron en contra de recortes. Dos optaron por mantener los tipos sin cambio y uno, nombrado por Donald Trump, apoyó un recorte de medio punto porcentual.

- La Fed revisó al alza sus expectativas de crecimiento económico para 2025 y 2026 y rebajó ligeramente las de inflación, mientras que mantenía sin cambios su proyección para la tasa de desempleo para este periodo.

- El diagrama de puntos, donde los miembros de la Fed dibujan sus expectativas para los tipos de interés oficiales, se mantuvo inalterable, mostrando un único recorte de tipos de un cuarto de punto en 2026.

- Wall Street reaccionó con subidas al recorte de tipos de la Fed. Las malas noticias para los mercados han llegado con los resultados de Oracle, que cae un 15,6% en el inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York.

- Oracle ganó 2.900 millones de dólares, un 7% más, en su primer trimestre fiscal de 2026. Los ingresos fueron de 16.060 millones de dólares, un 14% más.

- Las cuentas han superado con creces lo esperado por los analistas a nivel beneficio. Sin embargo, el consenso anticipaba cerca de 16.210 millones de facturación, es decir, más de lo obtenido. Ello ha generado nuevas preocupaciones sobre la demanda de infraestructura en la nube.

- El bitcoin pelea por no perder la zona de los 90.000 dólares tras testear la parte superior del rango de lateralización en el que se encuentra.

- El precio del oro se mantiene estable por encima de los 4.200 dólares, pero no se descarta que sea tentada su ruptura a la baja en un entorno generalizado de recogida de beneficios.

- El barril de petróleo Brent pelea por aferrarse al soporte que se encuentra en la zona de los 62 dólares.

- El par EURUSD se va a los 1,17 y pelea ahora contra los vendedores para no alejarse de ellos.