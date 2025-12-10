Ibex 35, la bolsa en directo hoy | Wall Street pisa el acelerador tras el recorte de tipos de la Fed
La decisión de tipos de interés del banco central estadounidense monopoliza la atención de los mercados en la sesión de este miércoles.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 0,17%, hasta los 16.762,5 puntos.
- Las mayores subidas del selectivo han sido las de Rovi (2,08%), ACS (2,01%) y ArcelorMittal (1,6%). Las mayores pérdidas han sido las de Sacyr (-5,96%), Mapfre (-1,7%) y Ferrovial (-1,43%).
- Las principales bolsas europeas han optado mayoritariamente por las caídas. Sólo el FTSE 100 británico, además del Ibex 35, se ha librado de las pérdidas.
- La sesión ha terminado en Europa antes de conocerse que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha bajado los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el rango objetivo del 3,50% al 3,75%.
- El organismo ha cumplido así con las expectativas de los mercados y de parte de los analistas, que daban por hecho que cerraría el año con una nueva rebaja del precio del dinero. Para 2026, sus miembros anticipan un único recorte.
- A favor del recorte de un cuarto de punto estuvieron nueve de los doce miembros del organismo con derecho a voto, incluyendo al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato concluye en mayo y al que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere fuera del cargo.
- El recorte de tipos anima a Wall Street. El Dow Jones sube un 0,99%; el S&P 500, un 0,58%, y el Nasdaq Composite, un 0,21%.
- El bitcoin salva de nuevo el soporte de los 90.000 dólares y testea la parte superior del rango de lateralización en el que se encuentra.
- El precio del oro se mantiene estable por encima de los 4.200 dólares a la espera de la decisión de tipos por parte de la Fed.
- El barril de petróleo Brent pelea por aferrarse al soporte que se encuentra en la zona de los 62 dólares.
- El par EURUSD se mantiene estable por encima de los 1,1630 pero sin poder colocarse por encima de la resistencia de los 1,1682 que se presenta como clave para poder seguir escalando posiciones.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva jornada de definición para el Ibex 35, que espera con expectación la decisión de la Reserva Federal, que se conocerá a las 20 horas, hora española. El índice español se movió entre un mínimo de 16.679 puntos y un máximo en la zona de 16.778 puntos, alternando casi constantemente entre el rojo y el verde.
Los inversores no lo tuvieron claro en ningún momento y la volatilidad se elevó drásticamente.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español cotiza con signo ligeramente positivo y alzas del 0,02% en los 16.378 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Laboratorios Rovi (+2,33%), ACS (+1,51%) y Amadeus (+1,50%).
Las mayores caídas son para: Sacyr (-5,98%), Endesa (-1,83%) y Mapfre (-1,80%).
Signo dispar entre los principales índices de Wall Street
Los principales índices estadounidenses registran movimientos dispares, con el Dow Jones Industrial avanzando un 0,29% y siendo el único índice en positivo.
Por su parte, el S&P 500 cae un 0,13% y el Nasdaq retrocede un 0,51%, reflejando una sesión marcada por la rotación sectorial y la cautela entre los inversores.
El gobernador del Banco de Canadá evita comentar sobre expectativas de subidas en 2026
Tiff Macklem, gobernador del BoC, se abstuvo de opinar sobre los mercados que descuentan posibles aumentos de tipos en otoño de 2026.
Sus declaraciones reflejan prudencia ante proyecciones a largo plazo y mantienen la incertidumbre sobre la trayectoria futura de la política monetaria canadiense.
El selectivo español cede posiciones y se aleja de máximos de la sesión
El selectivo español se aleja de los máximos de la sesión y pierde los 16.750 puntos, entrando nuevamente en terreno negativo.
La presión de los bajistas elimina las ganancias acumuladas en las últimas horas, y el índice cotiza con un retroceso del 0,03%. El mercado refleja incertidumbre y dificultad para sostener los avances intradía.
Nike, Amazon y American Express son los mejores del Dow Jones ahora
El índice industrial estadounidense muestra un tono desigual, con Nike destacando al frente de las alzas al subir un 1,89%, seguida de Amazon con un 1,75% y American Express con un avance del 1,26%.
En el lado negativo, Microsoft cae un 2,40%, mientras UnitedHealth y Nvidia retroceden un 0,67% y un 0,52%, respectivamente. La sesión refleja rotación sectorial dentro del índice.
Los inventarios de crudo en EE. UU. muestran ajustes mixtos
Los datos de la AIE reflejan una caída de 1,812 millones de barriles en los inventarios de petróleo crudo, por encima de la expectativa de -1,200 millones y frente al aumento previo de 0,574 millones.
En Cushing, los inventarios suben 0,308 millones de barriles, tras el descenso de 0,457 millones registrado anteriormente.
La información señala fluctuaciones en la oferta de crudo que mantienen la presión sobre los precios.
El euro se mueve de forma lateral frente al dólar en zona de consolidación
El cruce euro–dólar se mantiene muy lateralizado en torno a los 1,165 dólares tras el rebote técnico desde la zona de los 1,15.
A esta hora avanza un 0,18%, poniendo fin a una racha de dos sesiones consecutivas a la baja. El comportamiento refleja una fase de consolidación a la espera de nuevos catalizadores macro.
El Ibex 35 se mantiene fuerte en máximos intradía
El selectivo español continúa instalado en la zona de máximos de la sesión, con un avance de 31 puntos respecto al cierre de ayer.
El índice cotiza en torno a los 16.767 puntos y ya cuenta con cerca de la mitad de sus valores en positivo. El tono refleja una mejora sostenida del apetito comprador que se va incrementando a lo largo de la jornada.
Última hora: el Banco de Canadá mantiene los tipos en el 2,25%
El Banco de Canadá decide mantener los tipos de interés en el 2,25%, en línea con lo esperado y sin cambios frente a la reunión anterior.
La decisión apunta a una pausa en la política monetaria mientras la autoridad evalúa la evolución de la inflación y el crecimiento económico.
Defensa y metales marcan el pulso del mercado europeo
El petróleo avanza levemente, aunque sigue presionado por la incertidumbre geopolítica y un flujo técnico adverso.
Los metales industriales caen, con el cobre retrocediendo más de 1%, mientras el oro se mantiene estable y la plata prolonga un rally histórico apoyado en flujos especulativos y de cobertura.
En Europa, el foco sigue en el sector defensa tras los récords de pedidos en Alemania.
En Francia, la aprobación del presupuesto de la seguridad social alivia y rebaja la presión sobre la banca.
Así abre Wall Street
Telefónica baja un 9% el umbral mínimo del ERE en sus 3 principales filiales
Telefónica ha propuesto a los sindicatos reducir en casi un 9% el número de salidas mínimas en el expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas (CEV), es decir, Telefónica de España, Móviles y Soluciones --que concentran el grueso de la afectación del despido colectivo para siete filiales del grupo--.
Esta propuesta se produce con el fin de facilitar la voluntariedad del proceso.
Nuevos máximos intradía impulsan al Ibex 35
El selectivo español marca nuevos máximos de la sesión y refuerza el sesgo alcista con un avance del 0,17%.
ACS, Laboratorios Rovi y Amadeus lideran las subidas, mientras que Sacyr, Indra y Mapfre concentran las caídas. El mercado mantiene el pulso comprador.
El VIX repunta antes de la decisión de la Reserva Federal
El índice de volatilidad avanza por tercera sesión consecutiva ante la expectativa por la decisión de tipos de la Reserva Federal. Tras moverse cerca de los 15 puntos en jornadas anteriores, el VIX alcanza y supera los 17 puntos.
A esta hora sube un 2,21% hasta los 17,11 puntos, reflejando un aumento de la cautela en los mercados.
Las ventas de la gran distribución crecen un 4,75% y superan los 50.000 millones en 2024
Las ventas de las empresas de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged), entre ellas El Corte Inglés, Ikea o Carrefour, crecieron un 4,75% en 2024, hasta alcanzar los 50.225 millones de euros, según los datos del informe económico de la patronal de grandes superficies.
"El sector de la distribución es fundamental para la economía del país, ya que somos un sector que vertebra el país y contribuye a la cohesión de la sociedad, creando oportunidades de empleo estable. Nuestras cifras muestran el compromiso firme con el crecimiento de España", ha asegurado la presidenta de La Distribución Anged, Matilde García Duarte.
En concreto, en el pasado ejercicio las empresas de la distribución siguieron creciendo con la apertura de 222 establecimientos, hasta sumar en la actualidad una red comercial de 7.766 tiendas en toda España, incluidas las plataformas logísticas.
Por categorías, los supermercados y autoservicios, tanto propios como franquiciados, y los formatos especialistas de la no alimentación fueron los más dinámicos, confirmando la tendencia de años anteriores. Así, la superficie comercial se mantuvo estable respecto al pasado año en los 9,1 millones de metros cuadrados.
Los costes laborales en EE. UU. crecen menos de lo previsto en el tercer trimestre
El índice de costes laborales de EE. UU. sube un 0,8% en el tercer trimestre, por debajo del 0,9% esperado y del 0,9% del trimestre anterior.
El dato apunta a una moderación en las presiones salariales, un factor clave para la evolución de la inflación y las decisiones futuras de la Reserva Federal.
Estas son las probabilidades de que la Fed baje los tipos de interés hoy
Hay un 90% de probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés un 0,25% en la reunión de hoy.
Se intensifica la fiebre por la plata
Los inversores chocan con la escasez de plata física, con entradas netas de 15,3 millones de onzas en ETF en solo cuatro días, el segundo mayor registro semanal del año.
Esta cifra casi iguala todo noviembre y encamina al metal a su décima entrada mensual consecutiva.
El ETF SLV atrajo cerca de 1.000 millones dólares, superando incluso a los fondos de oro. El interés por la plata gana tracción.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -0,19% en 184,62 dólares.
Tesla: +0,34% en 446,68 dólares.
Microsoft: -1,61% en 484,08 dólares.
PDD Holdings DRC: -3,68% en 112,83 dólares.
Palantir: +1,24% en 184,10 dólares.
Meta Platforms: -0,70% en 652,35 dólares.
Alphabet A: -0,53% en 315,39 dólares.
Alphabet C: +0,21% en 318,42 dólares.
Amazon.com: +0,34% en 228,69 dólares.
Strategy: -0,28% en 188,46 dólares.