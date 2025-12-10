Ibex 35, la bolsa en directo hoy | Wall Street pisa el acelerador tras el recorte de tipos de la Fed

- El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 0,17%, hasta los 16.762,5 puntos.

- Las mayores subidas del selectivo han sido las de Rovi (2,08%), ACS (2,01%) y ArcelorMittal (1,6%). Las mayores pérdidas han sido las de Sacyr (-5,96%), Mapfre (-1,7%) y Ferrovial (-1,43%).

- Las principales bolsas europeas han optado mayoritariamente por las caídas. Sólo el FTSE 100 británico, además del Ibex 35, se ha librado de las pérdidas.

- La sesión ha terminado en Europa antes de conocerse que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha bajado los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el rango objetivo del 3,50% al 3,75%.

- El organismo ha cumplido así con las expectativas de los mercados y de parte de los analistas, que daban por hecho que cerraría el año con una nueva rebaja del precio del dinero. Para 2026, sus miembros anticipan un único recorte.

- A favor del recorte de un cuarto de punto estuvieron nueve de los doce miembros del organismo con derecho a voto, incluyendo al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato concluye en mayo y al que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere fuera del cargo.



- El recorte de tipos anima a Wall Street. El Dow Jones sube un 0,99%; el S&P 500, un 0,58%, y el Nasdaq Composite, un 0,21%.

- El bitcoin salva de nuevo el soporte de los 90.000 dólares y testea la parte superior del rango de lateralización en el que se encuentra.

- El precio del oro se mantiene estable por encima de los 4.200 dólares a la espera de la decisión de tipos por parte de la Fed.

- El barril de petróleo Brent pelea por aferrarse al soporte que se encuentra en la zona de los 62 dólares.

- El par EURUSD se mantiene estable por encima de los 1,1630 pero sin poder colocarse por encima de la resistencia de los 1,1682 que se presenta como clave para poder seguir escalando posiciones.