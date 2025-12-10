La CNMV presenta más de 30 medidas para simplificar su supervisión sobre las cotizadas y las firmas de inversión

La implementación de estas medidas está prevista para el primer trimestre de 2026, y la CNMV asegura que la protección al inversor no se verá afectada.

El objetivo es reducir en un 50% ciertos reportes periódicos y eliminar cargas administrativas innecesarias, especialmente para las pequeñas entidades.

La CNMV ha presentado un plan con más de 30 medidas para simplificar la supervisión de empresas cotizadas y firmas de inversión.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha presentado su Plan de simplificación de actuaciones supervisoras para reducir en un 50% determinados tipos de información que tienen que facilitar las entidades supervisadas en sus reportes periódicos. Esto es, las cotizadas, los emisores de deuda y las firmas de inversión.

Este plan forma parte de las prioridades estratégicas definidas en junio de 2025, presentadas en el documento 'CNMV 2030: Un supervisor para un tiempo nuevo'.

Entre ellas, destaca la de simplificación del marco regulatorio y de supervisión en los mercados de valores, con el objetivo de "reforzar la eficiencia y fomentar la proporcionalidad sin menoscabar la protección del inversor, alineado con los esfuerzos europeos para impulsar la competitividad, la eficiencia y el desarrollo de los mercados financieros europeos", han puesto de manifiesto desde el organismo español.

El plan contiene más de 30 actuaciones para avanzar hacia una supervisión basada en "riesgo más ágil y proporcional y para reducir cargas innecesarias".

El impulso simplificador de la CNMV se concreta en seis ejes: un decálogo de simplificación, iniciativas cuya implementación depende directamente de la CNMV con impacto en los supervisados, acciones de carácter interno, el Plan de Transformación Digital de la CNMV (Helix), propuestas legislativas nacionales, y propuestas legislativas de ESMA y de la Comisión Europea.

Por citar varios ejemplos de las 31 iniciativas, se omitirán las consultas a supervisores de países de fuera de la UE en las evaluaciones de idoneidad, se admitirán firmas electrónicas de terceros países, o se optimizarán los procedimientos de no oposición que involucren a entidades supervisadas por el Banco de España o la DGSFP en cuanto a la autorización y registro de entidades.

También habrá inspecciones de alcance limitado a empresas de servicios de inversión de menor tamaño o se suprimirá el envío de tasaciones de los fondos inmobiliarios.

Del mismo modo, se mejorará el trámite de autocartera a los emisores facilitando la carga de los datos de las operaciones, se optimizará el proceso de revisión de folletos bajo un enfoque de supervisión basado en riesgo y, en las opas, se suprimirá el requisito de traducir al español ciertos anexos no relevantes en los expedientes cuando su idioma original sea el inglés.

Según el supervisor que preside Carlos San Basilio, más de la mitad de las iniciativas del plan, un 58%, se orientan a reducir la documentación exigida para evitar duplicidades y aligerar la carga administrativa.

Primer trimestre de 2026

Desde la CNMV no han cuantificado el impacto económico que podría generar el plan: "Es obvio que reduce cargas y reduce los procedimientos, pero el salto al impacto económico no lo hemos hecho porque es muy complejo de calcular". No obstante, sus técnicos sí han validado que "estos ahorros benefician más a las pequeñas entidades".

El supervisor español de los mercados financieros espera que todas las iniciativas empiecen a implementarse en el primer trimestre de 2026.

Sobre la inteligencia artificial, la han calificado de "esencial" a la hora de automatizar procesos y hacer más eficientes algunas de sus actuaciones.

Y no se han mostrado preocupados porque esta simplificación supervisora abra una puerta de entrada a los chiringuitos financieros, cada vez más florecientes: "Estamos muy convencidos de que la protección al inversor no desciende con estas medidas".