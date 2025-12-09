El Tesoro mantiene sus necesidades de financiación en 55.000 millones en 2026

El último pago del rescate está previsto para 2027, momento en el que España será el primer país en concluir la vigilancia posprograma del MEDE.

España superará esta semana el 75% de devolución del rescate financiero al Mecanismo Europeo de Estabilidad, lo que pone fin a la vigilancia especial del organismo.

La vida media de la deuda española se mantiene en torno a 8 años y el coste medio de la deuda sigue contenido, pese a la subida de tipos del BCE.

El Tesoro Público mantendrá sus necesidades de financiación neta en 55.000 millones de euros para 2026, igual que en 2025, aunque la emisión bruta aumentará un 4,2%.

El Tesoro Público español ha situado en 55.000 millones de euros sus necesidades de financiación neta para 2026, lo que supone mantener sin cambios las cifras de 2025. Sin embargo, las emisiones brutas crecerán un 4,2%.

En un primer momento, el organismo había previsto para este ejercicio 2025 una emisión neta de 60.000 millones para atender las ayudas por la dana.

Finalmente, el pasado septiembre el Tesoro redujo la cuantía en 5.000 millones “por el dinamismo de la actividad y en especial del mercado de trabajo, con récord de afiliados, que han redundado en unas menores necesidades de financiación”.

Aunque la financiación neta se mantendrá estable el próximo ejercicio, la emisión bruta sí se incrementará. Pasará de los 274.242 millones de 2025 a los 285.693 millones en 2026 debido a las mayores amortizaciones. Es decir, se elevará un 4,2%.

Tal y como ha subrayado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la vida media de la cartera continúa estabilizada en torno a 8 años (7,93 años, exactamente), “mitigando las fluctuaciones del tipo de interés en el conjunto de la cartera”.

Cuerpo también ha destacado que los costes de emisión se moderan y el coste medio sigue contenido en términos históricos.

El coste de la deuda en circulación se sitúa en el 2,31% –una décima más que en 2024-, mientras que el coste de la deuda en emisión ha caído al 2,71% -0,45 puntos menos-.

El titular de Economía ha subrayado que la estrategia de financiación del Tesoro Público, que será "prudente y flexible", estará condicionada el próximo año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, "con perspectivas positivas tanto en el ámbito económico como fiscal".

"Cada año sólo tenemos que refinanciar en torno al 13% de nuestra deuda. Si solo tenemos que refinanciar el 13% de nuestra deuda, esto nos permite amortiguar el impacto de la subida de tipos", ha apuntado el ministro.

"Pese a una subida de tipos oficiales por parte del Banco Central Europeo (BCE) de en torno a 250 puntos básicos, el incremento en el coste de nuestra deuda apenas ha sido una cuarta parte de esta subida de los tipos oficiales", ha añadido.

No más 'hombres de negro'

Cuerpo también ha anunciado que España superará esta misma semana la cota del 75% de devolución del rescate financiero articulado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad hace más de una década.

Cuerpo ha explicado que el 11 de diciembre se superará el 75% de devolución de préstamos. "Dejaremos de tener las visitas dos veces al año de los técnicos del Mecanismo de Estabilidad y del BCE. Se pone fin con este pago a las visitas de los hombre de negro", ha afirmado el ministro.

Según indicó hace dos semanas el comisario económico europeo, Valdis Dombrovskis, España superará este año la devolución al MEDE del 80% de los préstamos para el rescate bancario, ya que hay varios pagos previstos para este mes de diciembre.

Actualmente, España debe 11.900 millones del rescate del MEDE. Para diciembre, está previsto otro pago de 4.600 millones de euros, tras lo cual se habrá superado el 80%.

Al haber superado la cota del 75%, España ya no estará sujeta a la vigilancia especial posterior a cualquier programa de rescate del MEDE.

El último pago está previsto para 2027 y será la totalidad de lo que quede del crédito. España será así el primer Estado miembro en concluir la vigilancia posprograma.