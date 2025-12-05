Six nombra a André Helfenstein como nuevo presidente en sustitución de Thomas Wellauer

André Helfenstein, nuevo presidente del consejo de administración de Six, operador de las bolsas suiza y española SIX

El consejo de administración del grupo helvético Six, operador de las Bolsas suiza y española, ha nombrado a André Helfenstein como nuevo presidente, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de enero, según ha informado este viernes la compañía en un comunicado.

En este contexto, Thomas Wellauer ha decidido no presentarse a la reelección en la junta general de accionistas de 2026, tal y como se anunció el pasado mes de mayo. Wellauer, que fue elegido presidente del consejo de administración de Six en 2020, cederá el cargo a Helfenstein a finales de 2025.

No obstante, continuará como miembro del máximo órgano de gobierno de la firma helvética hasta la junta general de accionistas, que se celebrará el 6 de mayo de 2026, con el objetivo de garantizar una transición fluida.

Thomas Wellauer ha destacado que ha sido "un privilegio dirigir Six como presidente del consejo de administración y contribuir al desarrollo y crecimiento de la empresa en una época de importantes retos y cambios políticos y económicos".

Por su parte, André Helfenstein se ha mostrado "muy contento" de asumir la presidencia y ha agradecido "enormemente la confianza depositada por sus compañeros del consejo".

André Helfenstein es miembro del consejo de administración de Six desde 2020 y aporta, según ha detallado la empresa, "una amplia experiencia en puestos de dirección a nivel nacional e internacional". Entre 2020 y 2024 fue director general de Credit Suisse (Suiza) AG y responsable de las operaciones del grupo en su país de origen.

Previamente, desde su incorporación a Credit Suisse en 2007, ocupó diversos puestos de dirección en las áreas de clientes privados, corporativos e institucionales. Antes de esa etapa, trabajó durante más de una década en Boston Consulting Group, donde fue socio y director general.