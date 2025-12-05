Redevco comprará el parque comercial Abadía en Toledo mediante una socimi en bolsa

La operación forma parte de la estrategia de Redevco para rotar su cartera inmobiliaria en España tras recientes desinversiones.

El parque Abadía, renovado en 2023, cuenta con más de 54.000 m2 de superficie alquilable y 950 plazas de aparcamiento.

La adquisición se financiará mediante una socimi que Redevco ha sacado a bolsa con un capital inicial de cinco millones de euros.

Redevco comprará el parque comercial Abadía en Toledo, el mayor de Castilla-La Mancha, por unos 105 millones de euros.

El grupo neerlandés Redevco ultima la compra del parque comercial Abadía, en Toledo, el mayor de este tipo en Castilla-La Mancha. Y para financiar su adquisición, ha sacado una socimi a bolsa con la que acometerá la transacción.

El fondo inmobiliario ha elegido el parqué alternativo de Portfolio Stock Exchange para cotizar su sociedad inmobiliaria Redevco European Retail Parks ES Holdco Socimi SAU.

La socimi, cuya cotización comienza este viernes, sale a bolsa con cinco millones de euros. La intención de Redevco es fondearla para después ejecutar su entrada en Abadía a través de ella.

Fuentes del mercado indican que el precio a pagar por el parque comercial de medianas toledano ascendería a unos 105 millones de euros. El vendedor es HLRE, la antigua Lar España.

Abadía abrió en 2011 y fue renovado en 2023. Dispone de más de 54.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, además de 950 plazas de aparcamiento.

Entre sus grandes tiendas, se encuentran Leroy Merlin, El Corte Inglés Oportunidades, Media Markt, Decathlon, C&A, Juguettos, Norauto, Merkal Calzados, McDonald’s, Casa, Kiabi o Alcampo.

Cabe recordar que la gestora holandesa anunció hace unas semanas el lanzamiento del fondo Redevco European Retail Parks con compromisos de capital de 500 millones por parte de CBRE IM.

En el comunicado avanzaba que ese fondo, que sirve de base a la socimi española, ya contaba con 200 millones invertidos en cinco activos de Bélgica y Reino Unido, y vislumbraba oportunidades en España, Alemania, Portugal y Países Bajos.

De esta forma, Redevco rota su cartera inmobiliaria en España. Precisamente, en octubre el fondo holandés y Ares vendieron a CBRE IM el centro comercial Parque Corredor, en Torrejón de Ardoz (Madrid). Mientras que Redevco mantiene abierta la venta del madrileño Mercado de San Miguel junto a la Plaza Mayor.