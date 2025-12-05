El Ibex 35 termina la semana bajo los 16.700 puntos y con una subida del 1,94% tras marcar máximos históricos

El Ibex 35 lideró las alzas semanales en Europa y acumula una rentabilidad anual del 43,9%, a pesar de la caída de este viernes.

Inditex destacó en la semana con un alza del 13,5% gracias a sus resultados, mientras que Logista fue el valor con peor desempeño semanal.

Fluidra, Puig y Redeia lideraron las subidas en la sesión, mientras que Logista, Naturgy y Solaria sufrieron las mayores caídas.

El Ibex 35 cerró la semana por debajo de los 16.700 puntos, tras marcar máximos históricos en 16.846,63, con una subida semanal del 1,94%.

El Ibex 35 ha pinchado en la sesión de este viernes. El selectivo de la Bolsa española ha caído –después de encadenar nueve jornadas al alza- tras marcar máximos históricos por encima de los 16.800 puntos. Fruto de ese descenso, la subida semanal se ha reducido al 1,94%.

Exactamente, el selectivo de la Bolsa española ha marcado niveles nunca vistos en los 16.846,63 enteros. Sin embargo, en la última parte de la sesión ha comenzado a retroceder hasta terminar la misma con un recorte del 0,35% y en los 16.688,5 puntos.

La bajada de este viernes llega tras nueve sesiones consecutivas al alza. Es decir, que si no hubiera sido por este tropiezo, el selectivo español hubiera enlazado dos semanas consecutivas perfectas. El repunte de la anterior fue del 3,47%.

En cualquier caso, este nuevo avance semanal eleva la rentabilidad anual acumulada por el selectivo español hasta el 43,9%.

Fluidra (+1,82%), Puig (+1,74%) y Redeia (+1,2%) han liderado las alzas del selectivo en la sesión de este viernes. Las mayores pérdidas han sido las de Logista (-3,27%), Naturgy (-1,8%) y Solaria (-1,66%).

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

En el conjunto de la semana destaca la actuación de Inditex, la firma textil se ha disparado un 13,5% en las últimas cinco sesiones impulsada por los resultados obtenidos en los primeros nueve meses del año.

También han destacado los avances de Sabadell y de Unicaja, del 4,3% y del 3,7%, respectivamente.

La caída que este viernes sufre Logista convierten a la compañía en el peor valor del Ibex 35 esta semana. El descenso acumulado es del 3,74%, superior al de Acerinox (-3,45%) y Amadeus (-2,9%).

Las principales bolsas europeas han terminado el día con mayoría de subidas, aunque por la mínima. El Dax alemán ha sumado un 0,78%; el Cac 40 francés, un 0,02%; y el FTSE Mib italiano, un 0,01%.

Al igual que el Ibex 35, el FTSE 100 británico ha terminado el día en rojo. El descenso ha sido del 0,41%.

A pesar de la caída de este viernes, el selectivo español lidera las alzas semanales en el Viejo Continente: el resto de índices –con excepción del londinense- también suben aunque en menor proporción.

La semana también está siendo positiva en Wall Street, donde el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite intentan cerrar también su segunda semana consecutiva al alza.

Algunos de los selectivos más importantes del mundo dudaron el pasado lunes, después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dejó la puerta abierta a una nueva subida de tipos en la reunión del 19 de diciembre.

La última vez que el banco nipón elevó las tasas de referencia fue el pasado enero.

Si la institución toma finalmente esa decisión, podría reforzar al yen, encarecer la financiación en esa divisa y presionar a los inversores que utilizan el denominado carry trade, esa estrategia de endeudarse en yenes baratos para invertir en activos con mayor rentabilidad.

Todo ello implicaría ventas de activos de riesgo y episodios de mayor volatilidad en las bolsas de todo el mundo.

Antes de que el Banco de Japón celebre su reunión, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) celebrará la suya. Lo hará el próximo 10 de diciembre.

El mercado descuenta que el banco central bajará los tipos de interés. Las posibilidades son ahora del 84%, según LSEG.

Más que por una gran sorpresa en inflación, las expectativas de los inversores se apoyan en las señales de enfriamiento del mercado laboral.

El informe de empleo privado de ADP mostró en noviembre la destrucción de unos 32.000 puestos. Esel mayor retroceso en más de dos años, con especial debilidad en las pequeñas empresas.

De hecho, el deflactor de consumo privado (PCE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos ha subido en septiembre una décima, al 2,8% interanual. La tasa subyacente se ha reducido una décima, al 2,8%.