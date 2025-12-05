Grifols inicia un rebote técnico con un primer recorrido potencial hacia los 11,10 euros

El Ibex 35 sigue en máximos históricos, impulsado por el buen comportamiento de valores como Grifols y la expectativa de recortes de tipos en EE. UU.

La compañía ha logrado que Egipto sea autosuficiente en medicamentos derivados del plasma, tras una inversión conjunta de 280 millones de euros.

Grifols inicia un rebote técnico con un potencial recorrido hacia los 11,10 euros por acción, tras superar la media móvil de 200 periodos.

Las miradas del mercado están puestas en la Reserva Federal de EE. UU. y en el rumbo que puedan tomar los tipos de interés. El recorte de este mes se da prácticamente por hecho, incluso con los últimos datos que apuntan a un empleo sólido.

El Ibex 35 prolongó ayer su racha positiva con una novena subida consecutiva tras ganar un 0,97%, movimiento que lo llevó a superar los 16.700 puntos y a marcar un nuevo máximo histórico. En lo que va de año ya se revaloriza un 44,43%, reflejo del fuerte tono del mercado español. Al examinar los valores de su composición, destaca el comportamiento positivo de las acciones de Grifols.

La fabricante de hemoderivados ha logrado que Egipto sea autosuficiente a nivel clínico en tres fármacos clave derivados del plasma: inmunoglobulinas, albúmina y factores de coagulación.

El país se suma así al reducido grupo mundial que alcanza este objetivo, cinco años después del acuerdo firmado en 2020 con el Gobierno egipcio, que contempló una inversión conjunta de 280 millones de euros para crear el primer sistema integral de plasma en Egipto, África y Oriente Medio.

Es la primera vez que Egipto se abastece de manera autosuficiente con medicamentos derivados de plasma nacional, tras décadas en las que el país dependía casi por completo del plasma importado, principalmente de Estados Unidos, un hecho que está impactando de forma positiva en el desarrollo bursátil de las acciones de Grifols.

Si analizamos el valor desde el punto de vista técnico, observamos que 2025 ha sido un año bastante convulso para los títulos del fabricante de hemoderivados. El ejercicio comenzó con importantes turbulencias en torno a la zona comprendida entre los 8 euros y los 10,90 euros por acción, niveles que fueron tanteados durante los dos primeros meses del año.

Durante el pasado mes de abril, el valor sufrió un importante correctivo que llevó a los títulos de Grifols a marcar mínimos anuales en la zona de los 7,26 euros por acción. Estos mínimos fueron el detonante de un importante rebote técnico, en el que el valor formó una estructura tendencialmente alcista de máximos y mínimos crecientes hasta alcanzar, en el pasado mes de julio, la zona de los 13,54 euros por acción, máximos anuales en formato intradiario.

Evolución de las acciones de Grifols Eduardo Bolinches TradingView

Justo en ese entorno, los alcistas no fueron capaces de seguir avanzando y se inició una fase de ajuste intensa, con una formación de goteo a la baja que llevó a Grifols a perder niveles de soporte relevantes, como los 11,80 euros y los 11,12 euros por acción, hasta tantear la zona de los 10 euros.

A muy corto plazo, Grifols ha recuperado la zona de los 10,39 euros, un nivel que coincide exactamente con el 50% del retroceso proporcional Fibonacci del último y extenso tramo de subidas iniciado en abril y concluido en julio.

Dado que en semanas anteriores este nivel fue perforado a la baja y posteriormente recuperado, es probable que las posiciones de los inversores más temerosos ya se hayan barrido, dejando al valor preparado para acometer un rebote técnico que ya se está produciendo.

En la sesión de ayer, Grifols logró superar una referencia técnica relevante en forma de resistencia dinámica, como es la media móvil de 200 periodos, situada en la zona de los 10,60 euros por acción. Hoy el valor ha abierto con un pequeño hueco alcista y tiende a cerrar el hueco bajista generado en la jornada del pasado 5 de noviembre, con origen en la zona de los 11,10 euros por acción, que establece el primer objetivo a corto plazo.

Así pues, si ya tenemos títulos del fabricante de hemoderivados, lo más recomendable sería mantener posiciones.

Si no se está invertido, los niveles actuales de cotización por debajo de los 11 euros por acción también podrían ser un punto interesante para plantear compras parciales, que no excedan del tercio de la inversión habitual en un valor de estas características, con un primer objetivo en los 11,12 euros por acción y un segundo objetivo en los máximos alcanzados a finales del pasado mes de octubre, en la zona de los 11,57 euros.

Dado los elevados niveles de sobrecompra que presenta su índice de referencia, el Ibex 35, no deberíamos permitir que el valor retroceda más de un 3% desde el nivel de entrada, zona en la que situaríamos la correspondiente orden de protección.