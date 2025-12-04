El Tesoro adjudica 3.361 millones en deuda a medio y largo plazo, ofreciendo menos rentabilidad a cinco años

Las claves nuevo Generado con IA El Tesoro Público español ha adjudicado 3.361 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado a medio y largo plazo en su segunda subasta de diciembre. Se ha reducido la rentabilidad ofrecida en los bonos a cinco años, con un interés marginal del 2,480%, por debajo del 2,491% de la anterior subasta. La demanda total ha duplicado la cantidad finalmente adjudicada, superando los 6.680 millones de euros. También se han emitido obligaciones indexadas a la inflación a diez años y obligaciones con vida residual de casi doce años, manteniendo o reduciendo los intereses respecto a subastas previas.

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 3.360,777 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida a los inversores por la referencia a cinco años, según los datos publicados por el Banco de España.

En esta segunda subasta del mes de diciembre, el Tesoro ha recibido un elevado importe de demanda, 6.680,842 millones de euros, lo que supone casi el doble de lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, se han emitido bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,70%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15% y obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 8 meses, con cupón del 0,85%.

En bonos del Estado a 5 años, el Tesoro ha adjudicado 1.479,322 millones, frente a una demanda de 2.909,387 millones, con un interés marginal del 2,480%, ligeramente por debajo del 2,491% ofrecido en la anterior subasta de este papel.

Para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, el organismo público ha colocado 480,657 millones de euros, frente a unas peticiones de 1.265,657 millones, con un interés marginal del 1,469%, por encima del 1,397% anterior.

Obligaciones del Estado

Por último, el Tesoro ha captado 1.400,798 millones de euros en obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 8 meses, ante una demanda de 2.505,798 millones, con una rentabilidad marginal que ha caído, en este caso, del 3,455% anterior, al 3,422% actual.

El pasado martes, el Tesoro colocó 4.976,3 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias.

Tras la emisión de este jueves, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo 9 de diciembre, con una subasta de letras a tres y nueve meses con la que cerrará las emisiones del mes, ya que se ha cancelado la prevista para el día 11.