Sacyr realza su negocio concesional
La mejora bursátil de la constructora se fundamenta en sus nuevas concesiones y en la mejora de la generación de caja.
En términos de resultado neto, la compañía reportó 62 millones de euros hasta septiembre. Sin embargo, contando el beneficio ajustado por las desinversiones de las 3 autopistas de Colombia, el beneficio alcanzaría los 134 millones, un 81% por encima del año anterior. Sacyr mantiene una elevada conversión de EBITDA en caja (en torno al 88%).
Rotación de activos
Por tanto, uno de los hitos clave durante el 2025 ha sido el acuerdo para la venta de la totalidad de la participación en tres concesiones de autopistas con peaje en Colombia al fondo de infraestructuras Actis, por un valor de 1.565 millones de dólares, incluyendo deuda y capital. La operación se enmarca en la estrategia de cristalizar valor en activos maduros y reasignar capital hacia nuevos proyectos, especialmente en Estados Unidos.
El precio pactado implica una prima de alrededor del 12% frente a la valoración que la propia Sacyr le otorgó hace un año, lo que refuerza la tesis de que el mercado privado reconoce un valor superior al implícito en bolsa por la cartera concesional del grupo.
Nuevas concesiones y expansión internacional
En paralelo, Sacyr ha obtenido contratos concesionales entre los que destacan la Ciudad de la Salud y la Ciencia de Novara en Italia, los Accesos Asunción en Paraguay, una planta de tratamiento y comercialización de agua en Antofagasta (Chile) y la Ruta Pie de Monte en Chile.
Cotización de Sacyr
Sacyr refuerza su perfil concesional con sólidos resultados y la rotación de activos, especialmente en Latinoamérica.
La compañía vendió tres autopistas en Colombia al fondo Actis por 1.565 millones de dólares, lo que le permitió liberar recursos y reducir riesgos en esa región.
Sacyr ha conseguido nuevas concesiones en Italia, Paraguay y Chile, con una inversión total de 1.330 millones de euros, consolidando su expansión internacional.
El valor de su portafolio de concesiones alcanza casi 4.000 millones de euros, acercándose a su objetivo estratégico de 5.000 millones en 2027.
***Adrián Hostaled, analista de mercados.