Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.

Las claves nuevo Generado con IA El Ibex 35 sigue escalando posiciones y marca nuevos máximos históricos, aunque cerró lejos de los picos diarios. El mercado estadounidense también muestra recuperación, con el Dow Jones y el Russell liderando las subidas. BBVA, Ferrovial, Redeia e IAG destacan como valores a vigilar por su buen comportamiento técnico y fuerte atención inversora. Se recomienda establecer órdenes de protección en estos valores ante posibles caídas para gestionar el riesgo de inversión.

El selectivo español continúa escalando posiciones aunque volvió a cerrar en niveles muy alejados de los máximos del día de ayer tras marcar nuevos máximos históricos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también continúa recuperando posiciones con el Dow Jones y el Russell a la cabeza.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,16 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos y entramos al confirmar con dos cierres por encima de los 56 euros colocando una orden de protección por si pierde los 55,40 euros en base cierres.

3) Redeia: Entramos en el valor al ver que se hace con los 15,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,23 euros en base a cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.