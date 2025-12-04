Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 marca máximos sobre los 16.700 puntos gracias a Inditex y la banca
Las posibilidades que el mercado da a que la Fed baje los tipos la semana que viene rozan el 100%.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:35 Así abre Wall Street
- 14:31 El empleo en EE. UU. mantiene fortaleza pese al ruido macro
- 10:00 Analizamos el comportamiento de las acciones de CaixaBank
- 09:04 Así abre el Ibex 35
- 08:39 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:12 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:35 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,97%, hasta los 16.746 puntos. Se trata del nivel más elevado al que el selectivo ha terminado nunca una jornada. Los máximos intradiarios se sitúan en los 16.759,20 enteros.
- Las principales bolsas europeas se mantienen en positivo. Los avances van del 0,1% al 1%.
- Wall Street sufre ligeros descensos. El Dow Jones cede un 0,04%; el S&P 500, un 0,11%, y el Nasdaq Composite, un 0,21%.
- El Nikkei japonés se ha disparado un 2% tras el buen resultado de la subasta de deuda a 30 años, que se ha saldado con la mayor demanda desde 2019 a pesar de que el mercado otorga ya una probabilidad superior al 90% a que el Banco de Japón subirá los tipos en diciembre.
- En una sesión de escasas referencias macroeconómicas, destaca la publicación del desempleo semanal de Estados Unidos. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 191.000, desde las 218.000 de la semana anterior.
- La consultora ADP informó el miércoles de que el sector privado estadounidense destruyó 32.000 puestos de trabajo en noviembre. En octubre se crearon 47.000 nuevos empleos.
- Las empresas estadounidenses han anunciado un total de 1,17 millones de despidos durante los once primeros meses de 2025, cifra que supone un incremento del 54% respecto del dato del mismo periodo de 2024 y la más elevada acumulada en los once primeros meses del año desde 2020.
- “Estos datos siguen apoyando un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) el 10 de diciembre”, señalan los analistas de Renta 4.
- La probabilidad que el mercado da a esa bajada de tipos es del 98%, a la espera de que este viernes se conozca el deflactor del consumo privado subyacente de Estados Unidos, que es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación.
- El bitcoin frena en la reacción alcista y lucha por aferrarse a los 93.000 dólares para evitar perder parte de lo ganado.
- El precio del oro presenta problemas para seguir subiendo y el riesgo pasa por una supuesta pérdida del soporte de los 4.163,7 dólares.
- El barril de petróleo Brent intenta acercarse de nuevo a la zona de resistencias que forman las dos medias de medio y largo plazo en la zona de los 63,35 dólares.
- El par EURUSD intenta mantener las ganancias de ayer que le llevaron a marcar el cambio de 1,1678.
Pack levanta 5,8 millones de euros en una ronda liderada por Acadian Ventures y refuerza a Barcelona como 'hub' en HR tech
Pack, HR tech italo-española con sede en Barcelona, ha cerrado una ronda serie A de 5,8 millones de euros para acelerar la adopción de la IA en el desarrollo del talento.
España es un mercado estratégico. Pack ya trabaja con Lecta, LG Electronics y Cooltra, y cuenta con EAE Business School como partner corporativo y académico.
La nueva financiación permitirá reforzar los equipos locales de producto, IA y customer success.
Entre los nuevos inversores destaca Acadian Ventures, fondo estadounidense, junto a advisors de primer nivel procedentes de Workday, SAP y Cornerstone. "Una señal del papel creciente de Barcelona como uno de los hubs europeos clave para HR tech", según la compañía.
Santander AM roza el récord de 13.000 millones de euros en su plataforma en Luxemburgo
Santander Asset Management ha alcanzado un nuevo hito histórico al rozar por primera vez los 13.000 millones de euros en activos bajo gestión (su patrimonio se sitúa en 12.800 millones) en su plataforma luxemburguesa, con lo que refuerza su liderazgo como la gestora española que más volumen tiene en este país.
En lo que va de año, ha registrado captaciones netas de cerca de 3.000 millones de euros, con lo que está a punto de consolidar un nuevo récord.
El hub luxemburgués de la gestora de Banco Santander es una de las principales vías de entrada de los inversores internacionales y clientes de banca privada que, de esta manera, tienen acceso a una "amplia e innovadora" gama de todo tipo de soluciones de inversión.
HSBC AM lanza sus primeros fondos monetarios regulados en la UE en formato ETF
HSBC Asset Management ha lanzado sus primeros fondos monetarios regulados en la UE en formato ETF, disponibles para inversores mayoristas e institucionales en los principales mercados europeos, incluyendo España, Alemania, Italia, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido.
Este lanzamiento incluye nuevas clases de participaciones en formato ETF para los fondos HSBC Sterling Liquidity y HSBC Euro Liquidity, con el objetivo de ofrecer a los inversores una vía más accesible y flexible para la gestión de sus posiciones de liquidez.
Es la primera vez en Europa que una gestora de activos incorpora clases de participaciones en formato ETF dentro de fondos monetarios ya existentes regulados en la UE (MMFs).
JPMorgan prevé una rentabilidad anual en los próximos 10-15 años del 6,4% para una cartera 60/40
JPMorgan ha publicado recientemente su informe 'Long Term Capital Markets Assumptions 2026', que proporciona una perspectiva integral de rentabilidades y riesgos a largo plazo, 10-15 años, en todas las clases de activo.
En esta 30 edición de las perspectivas a muy largo plazo, la rentabilidad anual prevista para una cartera 60/40 renta variable/renta fija, en dólares, durante los próximos 10-15 años "sigue siendo atractiva": un 6,4%. "Incluso después de un año de fuertes ganancias en el mercado de renta variable, las proyecciones de rentabilidad de los activos siguen siendo sólidas", según la entidad americana.
"Aunque las limitaciones laborales afectan a las perspectivas de crecimiento a largo plazo, la adopción de la IA impulsará a corto plazo a los beneficios y a largo plazo a la productividad", confía JPMorgan.
El informe destaca las oportunidades de la diversificación y prevé una rentabilidad mayor, del 6,9%, para aquellos inversores con una cartera 60/40, con un 30% en alternativos.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva sesión alcista para el Ibex 35 tras cerrar ayer en mínimos intradía. Hoy, el selectivo español logra batir los 16.700 puntos y se acerca ahora mismo a los máximos de la sesión en los 16.740 puntos.
Destacan las subidas de Grifols, Inditex y CaixaBank, que están aportando bastantes puntos al índice.
El movimiento refleja la continuidad del actual rebote técnico, con posibilidad de continuación en próximas sesiones.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se sitúa en zona de máximos de la jornada y suma un 0,91% en 16.735 puntos.
El podio de ganadores lo componen, esta vez: Grifols (+3,19%), Inditex (+2,66%) y CaixaBank (+2,33%).
Las mayores caídas son para: IAG (-1,41%), Acerinox (-1,13%) y Repsol (-1,07%).
Nuevos máximos intradía para el selectivo español
El Ibex 35 marca nuevos máximos intradía al superar con claridad la zona de los 16.710 puntos, un nivel que se le había resistido en las últimas horas.
La subida alcanza ya el 0,87%.
IBM, JPMorgan y Nvidia son los más alcistas del Dow Jones
A falta de menos de una hora para que cierre el mercado europeo, si echamos una mirada al Dow Jones de industriales, veremos que IBM es el valor más alcista con un avance del 1,93%, seguido de JPMorgan que suma un 1,61% y Nvidia un 1,33%.
En la parte baja de la tabla, Amazon cae un 1,85%, Boeing un 1,86% y UnitedHealth un 1,51%.
El euro rompe la tendencia bajista y gana fuerza frente al dólar
El euro sigue en fase de recuperación frente al dólar y alcanza niveles no vistos desde octubre, dando por concluida la tendencia bajista. Además, se sitúa por encima de la media móvil de 200 periodos, mostrando signos de fortaleza.
A esta hora, el euro avanza un ligero 0,04%, hasta 1,1671 dólares.
Mínimos crecientes en formato intradiario en el selectivo español
El selectivo español vuelve al alza y se acerca a la cota de los 16.700 puntos como nivel clave, los mínimos recientes no han roto los anteriores, mostrando una estructura técnica de mínimos crecientes en formato intradía.
A esta hora, Ibex 35 suma un 0,66% hasta los 16.694 puntos.
PMI de Ivey de Canadá muestra contracción en noviembre
El PMI de Ivey de Canadá cae a 48,4 en noviembre, por debajo de los 53,6 esperados y del 52,4 del mes anterior.
Este dato indica contracción en la actividad empresarial y reflejando un debilitamiento en el ritmo de crecimiento del sector privado del país.
-
Pedidos de fábrica en EE. UU. muestran desaceleración en septiembre
El selectivo español corrige sin romper la estructura alcista
Al Ibex 35 le ha costado consolidar por encima de los 16.700 puntos y los bajistas han aprovechado para presionar al índice hacia la zona de los 16.650 puntos.
Este ajuste correctivo encaja dentro de una tendencia diaria e intradía que sigue siendo claramente alcista, sin señales de deterioro significativo en la estructura del mercado.
Así abre Wall Street
El Ibex 35 espera la apertura americana buscando consolidar por encima de 16.700 puntos
El índice español, que ha logrado reconquistar la zona de los 16.700 puntos en la última hora, trata, antes de la apertura de Wall Street de consolidar por encima de este importante nivel clave.
A la vista tenemos ya los máximos, en formato intradiario, de la jornada de ayer en los 16.759,20 puntos.
El VIX certifica la calma del mercado y sigue alejado del umbral de estrés
El índice VIX de volatilidad continúa cómodamente por debajo de la zona de los 20 puntos, mostrando claros síntomas de tranquilidad, ya que ese nivel que separa un mercado volátil de otro estable sigue quedando muy lejos.
En estos momentos cotiza en los 16,06 puntos, reforzando la percepción de baja tensión en los mercados.
Las operaciones con tarjetas cayeron un 55% durante el apagón del 28 de abril, según el Banco de España
Las operaciones con tarjetas en comercios presenciales cayeron un 55% durante el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, según informa el Banco de España en un artículo publicado en la Revista de Estabilidad Financiera de otoño de 2025.
Los autores del artículo (Lourdes Cremades, Álvaro Esandi y Miguel Pérez) utilizan el 7 de abril para comparar los datos del 28 de abril, ya que consideran ese día como "el más comparable", puesto que el patrón del día del apagón se asemejaba al de aquella jornada.
Por tipo de comercio, se observa que los pagos presenciales en pequeños establecimientos tuvieron caídas superiores al 80% en los momentos más críticos de aquel día. Parte de esa caída, señala el supervisor, se explica por el hecho de que muchos de estos establecimientos, como muchos restaurantes, "decidieron cerrar".
En cambio, el supervisor cree que la falta de batería de las TPVs no parece haber sido uno de los motivos principales de la reducción de la operativa de pago con tarjeta, ya que estas baterías suelen tener una duración superior a la del apagón: aproximadamente 72 horas en reposo y 24 con actividad de media.
¡16.700 puntos del Ibex 35!
El selectivo español acaba de reconquistar los 16.700 puntos.
Ahora solamente cabe esperar que los avances continúen hasta los máximos, en formato intradiario, que se consiguieron en la jornada de ayer en los 16.759,20 puntos.
Puig Brands, Inditex y Acciona lideran, con subidas superiores al 2% la tabla de valores del selectivo español.
Bitcoin frena tras el rebote y mira hacia los 99.000 dólares
El precio del bitcoin desciende de forma muy ligera tras dos sesiones consecutivas de fuertes avances y cae un 0,57% hasta los 92.927 dólares.
Para romper al alza la tendencia bajista necesita alcanzar los 99.000 dólares, un objetivo que por ahora sigue quedando a cierta distancia.
El Ibex 35 sale del lateral y supera máximos del día
Tras conocerse los datos de empleo en EE. UU., el Ibex 35 rompe al alza los máximos de la sesión y alcanza los 16.690 puntos.
Las subidas se amplían hasta el 0,63%, con una ganancia de algo más de 100 puntos respecto al cierre del día anterior, reforzando el sesgo positivo del mercado tras una mañana muy plana.