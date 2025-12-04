Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 marca máximos sobre los 16.700 puntos gracias a Inditex y la banca

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,97%, hasta los 16.746 puntos. Se trata del nivel más elevado al que el selectivo ha terminado nunca una jornada. Los máximos intradiarios se sitúan en los 16.759,20 enteros.

- Las principales bolsas europeas se mantienen en positivo. Los avances van del 0,1% al 1%.

- Wall Street sufre ligeros descensos. El Dow Jones cede un 0,04%; el S&P 500, un 0,11%, y el Nasdaq Composite, un 0,21%.

- El Nikkei japonés se ha disparado un 2% tras el buen resultado de la subasta de deuda a 30 años, que se ha saldado con la mayor demanda desde 2019 a pesar de que el mercado otorga ya una probabilidad superior al 90% a que el Banco de Japón subirá los tipos en diciembre.

- En una sesión de escasas referencias macroeconómicas, destaca la publicación del desempleo semanal de Estados Unidos. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 191.000, desde las 218.000 de la semana anterior.

- La consultora ADP informó el miércoles de que el sector privado estadounidense destruyó 32.000 puestos de trabajo en noviembre. En octubre se crearon 47.000 nuevos empleos.

- Las empresas estadounidenses han anunciado un total de 1,17 millones de despidos durante los once primeros meses de 2025, cifra que supone un incremento del 54% respecto del dato del mismo periodo de 2024 y la más elevada acumulada en los once primeros meses del año desde 2020.

- “Estos datos siguen apoyando un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) el 10 de diciembre”, señalan los analistas de Renta 4.

- La probabilidad que el mercado da a esa bajada de tipos es del 98%, a la espera de que este viernes se conozca el deflactor del consumo privado subyacente de Estados Unidos, que es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación.

- El bitcoin frena en la reacción alcista y lucha por aferrarse a los 93.000 dólares para evitar perder parte de lo ganado.

- El precio del oro presenta problemas para seguir subiendo y el riesgo pasa por una supuesta pérdida del soporte de los 4.163,7 dólares.

- El barril de petróleo Brent intenta acercarse de nuevo a la zona de resistencias que forman las dos medias de medio y largo plazo en la zona de los 63,35 dólares.

- El par EURUSD intenta mantener las ganancias de ayer que le llevaron a marcar el cambio de 1,1678.