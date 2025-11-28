Puig todavía tiene potencial

El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, interviene durante la inauguración de la segunda torre de la compañía Puig. Europa Press.

Las acciones de Puig están viviendo un año bastante movido y a pesar de que después de sus últimos resultados vivimos cierto optimismo, el mercado todavía no se decide si apostar o no por el valor. ¿Siguen teniendo potencial las acciones de Puig?

En su último informe de ventas, Puig mostró un crecimiento de su segmento de fragancias de tan solo el 2,8% interanual. Esto es una mala noticia, ya que este copa más del 80% de los ingresos totales y en general la industria está viviendo una ralentización.

Sin embargo, el segmento de maquillaje consiguió un incremento del 18,8% a tipo de cambio constante, mientras que cuidados para la piel lo hizo en un 10,5%. Aunque de momento estos segmentos son complementarios, se puede apreciar cómo la compañía está consiguiendo entrar con fuerza con marcas como Charlotte Tilbury.

Por otro lado, Puig confirmó el crecimiento esperado de los ingresos para el año completo del 6%-8% a tipo de cambio constante, lo que nos parece muy positivo en el contexto actual y con la ralentización del segmento estrella.

Actualmente, estimamos que cotiza a unas 12,3 veces EV/EBIT del 2025 frente a las 15,3 veces del sector, lo que supone un descuento de casi el 20%. Estimamos un precio objetivo para las acciones de Puig de 22,2 euros, lo que supone un potencial de casi el 50% desde los precios actuales.

Puig

Las acciones de Puig han roto sus medias móviles de 14 y 28 sesiones al alza, además de que la media móvil de 14 está por encima de la de 28. Eso son dos señales alcistas que nos hace pensar que las acciones de Puig continuarán al alza, en una tendencia que comenzó en octubre.

Además, creemos que puede cerrar el gap que se creó en agosto y que llevaría al precio por encima de los 15,6 euros. La resistencia más importante la tiene en los 17,37 euros por acción, que debería alcanzar a medida que desarrolla la actual tendencia alcista.

*** Javier Cabrera es analista de mercados.