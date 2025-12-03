Inditex exhibe fortaleza técnica y encara la zona de máximos históricos en 54,59 euros

El mayor optimismo ante un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal la próxima semana impulsa el apetito por el riesgo. El Ibex 35 cerró ayer con una subida del 0,51% y rozó los 16.500 puntos, encadenando su séptima sesión consecutiva al alza, algo que no ocurría desde julio.

En lo que va de año, el selectivo español acumula una revalorización del 42,07%, reflejo de un tono claramente alcista en el mercado español. Si nos fijamos en la evolución de sus integrantes, destacamos hoy el comportamiento de las acciones de Inditex, que celebran la publicación de sus resultados.

Inditex cerró los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal con ventas de 28.171 millones de euros, un 2,7% más, y un beneficio neto de 4.622 millones, un 3,9% superior al del año anterior. Ambas magnitudes marcan récord para el grupo, según la información remitida hoy a la CNMV, tras un tercer trimestre con mejor ritmo de crecimiento.

Entre agosto y octubre, los ingresos alcanzaron los 9.814 millones de euros, lo que supone un avance del 5% a tipos de cambio constantes. Esta evolución superó las previsiones del mercado, que apuntaban a un crecimiento más cercano al 4%, y refuerza la solidez operativa del grupo.

Analizando los títulos de Inditex desde el punto de vista técnico, observamos un ejercicio 2025 bastante convulso, al menos durante los nueve primeros meses. Inditex comenzó el año cotizando cerca de los 48 euros por acción y ha sido objeto de constantes subidas y correcciones muy pronunciadas.

Entre los movimientos más destacados sobresale la caída registrada entre el pasado mes de febrero y comienzos de abril, cuando el valor llegó a descender desde los 54 euros por acción hasta los 40,84 euros en apenas unas semanas.

Tan pronto los alcistas lograron avanzar de forma concienzuda como los bajistas, que durante el pasado mes de junio acometieron una caída también muy intensa, superior al 17% en pocas semanas, llevando el precio de los títulos de Inditex a marcar mínimos anuales en formato intradiario en la zona de los 40,10 euros por acción.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches TradingView

Estos mínimos anuales son la zona clave que debemos tener en cuenta, puesto que desde ahí se ha formado una nueva secuencia alcista, esta vez con una construcción mucho más clara de mínimos y máximos crecientes, formando varias ondas alcistas y dejando un importante hueco alcista abierto desde la zona de los 42,14 euros por acción durante el pasado mes de septiembre.

Desde ese momento, Inditex comenzó a reducir su volatilidad y a construir un gráfico mucho más ordenado, permitiendo al valor alcanzar y superar todos los niveles de retroceso proporcional de Fibonacci de toda la última gran y extensa caída desde los máximos históricos alcanzados en diciembre de 2024 hasta los mínimos de 2025. Los 49,05 euros constituyen su último nivel de referencia, al tratarse del 61,8% de esta figura técnica.

Se trata de un claro síntoma de fortaleza que también ha permitido al grupo textil situar el precio de sus acciones por encima de sus tres medias móviles más representativas, apoyando este escenario de subidas. Además, se aprecia un incremento en el volumen de contratación cerca de la zona de soporte de los 46 euros por título, donde el valor ha generado un triple apoyo y donde se aprecia cierta fase de acumulación.

A muy corto plazo, y en cuanto a niveles operativos, observamos una resistencia situada exactamente en los 52,12 euros por título, cuya superación en base cierres nos llevaría directamente a buscar la zona de máximos históricos en los 54,59 euros por acción.

Dados los actuales niveles de sobrecompra y el fuerte hueco alcista generado en la sesión de hoy, si queremos acometer compras en el valor deberíamos evitar correr detrás de los precios.

Por lo tanto, sería prudente esperar algún tipo de retroceso que lleve a Inditex a buscar el cierre parcial del hueco generado en la sesión de hoy, es decir, un movimiento hacia la zona próxima a los 51 euros por título, desde donde poder iniciar una compra con mejor control del riesgo, situando la orden de protección por debajo de los 49,80 euros por acción.

En caso contrario, si ya tenemos el valor en cartera, la recomendación sería mantener posiciones.

Pero si Inditex no efectúa ese retroceso, deberemos esperar a la superación de sus máximos históricos y a que logre algún cierre diario por encima de los 54,59 euros, momento en el que el valor entraría en subida libre y permitiría plantear nuevas compras, ya que hacerlo en estos niveles quizá podría ser demasiado tarde.