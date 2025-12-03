Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,68%) afloja tras marcar nuevos máximos gracias a Inditex
La firma textil se dispara un 8,9% tras informar de que ganó 4.622 millones de euros, un 3,9% más, hasta septiembre.
- 17:48 Así cierra el Ibex 35
- 16:51 Los inventarios de crudo de la AIE sorprenden al alza tras retraso en su publicación
- 16:00 El sector servicios de EE. UU. crece más de lo esperado en noviembre
- 15:46 El PMI de EE. UU. se modera en noviembre, aunque sigue en expansión
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:19 El empleo privado de EE. UU. sorprende con una fuerte destrucción en noviembre
- 10:03 Analizamos el comportamiento de las acciones de Inditex
- 10:00 Nuevos máximos históricos en el Ibex 35
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:13 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:47 Inditex gana 4.622 millones en los primeros 9 meses del año
- 07:44 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,68%, hasta los 16.585,7 puntos. El selectivo se queda a las puertas del récord al cierre registrado el pasado 12 de noviembre en los 16.615 enteros.
- Pero el repunte ha sido superior en la primera parte de la mañana, marcando máximos históricos intradiarios en los 16.760,21 enteros.
- Inditex se dispara un 8,99% tras presentar resultados. La compañía cerró los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto histórico de 4.622 millones de euros (+3,9%). Las ventas crecieron un 2,7%, hasta 28.171 millones, una cifra que asciende al 6,2% a tipo de cambio constante.
- “Inditex supera las expectativas del mercado y consolida su transición hacia un posicionamiento más premium en un momento en el que el ciclo del consumo muestra signos de moderación”, subrayan los analistas de eToro.
- Con el apoyo de la textil, el Ibex 35 lidera las alzas entre las principales bolsas europeas. Los avances van del 0,1% al 0,3%. La excepción es el FTSE 100 británico, que cede un 0,05%.
- En Wall Street, el Dow Jones subía un 0,49% y el S&P 500, un 0,15%; mientras que el Nasdaq Composite restaba un 0,01%.
- El sector privado de Estados Unidos destruyó 32.000 puestos de trabajo durante el pasado mes de noviembre frente a los 47.000 empleos creados en octubre, según los datos de la consultora ADP.
- Las probabilidades que el mercado da a que la Fed baje los tipos la semana que viene se han reducido al 84,8%, según datos de LSEG.
- El bitcoin reacciona finalmente al alza y recupera claramente las caídas del pasado lunes colocándose a las puertas de los 94.000 dólares.
- El precio del oro continúa consiguiendo cerrar por encima de los 4.200 dólares aunque no tiene fuerza para despegarse de ellos.
- El barril de petróleo Brent vuelve a alejarse de la zona clara de resistencias que forman las dos medias de medio y largo plazo en la zona de los 63,35 dólares.
- El par EURUSD reacciona de nuevo colocándose por encima de los 1,16 e intentará cerrar por encima de ellos.
Así cierra el Ibex 35
Otro cierre al alza para el selectivo español aunque con la sensación agridulce por cerrar tan alejado de los máximos intradiarios.
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Jornada alcista para el Ibex 35, que durante la sesión llegó a superar los máximos intradiarios históricos del 13 de noviembre en los 16.661,50 puntos.
El índice alcanzó un máximo de 16.759 puntos antes de que los bajistas reaccionaran, alejándolo de esa zona durante la tarde.
Inditex fue el protagonista indiscutible, con subidas que en algunos momentos fueron superiores al 11%, impulsando la dinámica del mercado.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español gana un 0,96% en los 16.623 puntos.
Los tres valores más alcistas son, a esta hora: Inditex (+9,29%), Indra (+4,30%) y ACS (+1,99%).
El podio de perdedores está compuesto por: Enagás (-2,83%), Mapfre (-1,98%) y Bankinter (-1,20%).
Wall Street cotiza mixto con predominio de alzas
Los principales índices estadounidenses muestran movimientos mixtos, aunque predominan las subidas.
El Dow Jones avanza un 0,39% y el S&P 500 un 0,18%, mientras que el sector tecnológico se mantiene rezagado con una caída del 0,07%. La sesión refleja cautela entre los inversores.
-
El selectivo español sigue alejándose de máximos intradía
-
Los inventarios de crudo de la AIE sorprenden al alza tras retraso en su publicación
El dato de la AIE sobre inventarios de petróleo crudo, publicado con retraso, muestra un aumento de 0,574 millones de barriles, frente a la caída de 1,900 millones prevista y el alza anterior de 2,774 millones.
El incremento inesperado apunta a un ajuste de la oferta que podría presionar los precios del crudo a corto plazo.
Los inventarios de Cushing en EE. UU. caen más de lo esperado
Los inventarios de crudo en Cushing, según la AIE, registran una caída de 0,457 millones de barriles, frente a la ligera disminución de 0,068 millones prevista.
La reducción apunta a un ajuste en la oferta y podría ejercer presión sobre los precios del petróleo a corto plazo.
Amplitud positiva en el S&P 500, pero los grandes valores frenan la subida
La amplitud del mercado es favorable, con más compañías avanzando que retrocediendo, pero el avance del S&P 500 se ve lastrado por el comportamiento de los grandes valores.
-
Empleo y precios en el sector servicios de EE. UU. muestran contrastes
El índice ISM de empleo en el sector no manufacturero cae a 48,9 en noviembre, reflejando contracción frente al 48,2 previo, mientras que el índice de precios se sitúa en 65,4, por debajo del 70,0 anterior.
Los datos muestran desaceleración en la creación de empleo, aunque persisten presiones inflacionarias en el sector.
El sector servicios de EE. UU. crece más de lo esperado en noviembre
El PMI no manufacturero del ISM se sitúa en 52,6, superando las previsiones de 52,0 y el dato previo de 52,4.
El indicador confirma la expansión del sector servicios estadounidense, aunque a un ritmo moderado.
El selectivo español tantea el soporte crítico intradiario de los 16.700 puntos
El Ibex 35 se aleja cerca de 45 puntos de los máximos de la sesión en torno a los 16.700 puntos, manteniendo un avance del 1,50%. Inditex sigue liderando las subidas, con un fuerte repunte del 11%, impulsando el tono alcista del selectivo español.
-
El PMI de EE. UU. se modera en noviembre, aunque sigue en expansión
El PMI compuesto de S&P Global baja a 54,2 desde 54,6 y queda por debajo de las previsiones de 54,8, mientras que el PMI de servicios se sitúa en 54,1 frente a 54,8 anterior y 55,0 esperado.
A pesar de la desaceleración, ambos indicadores permanecen en zona de expansión. El dato apunta a un crecimiento más moderado de la actividad económica en noviembre.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura bajista para comenzar la sesión en Wall Street.
-
La producción industrial de EE. UU. avanza con señales mixtas
La producción manufacturera de EE. UU. se mantiene plana en términos mensuales, con un 0,0%, en línea con lo esperado y por debajo del 0,2% previo.
En contraste, la producción industrial sube un 0,1%, ligeramente por encima de la previsión del 0,05% y en línea con el dato anterior.
Las cifras muestran un crecimiento moderado del sector, sin presiones fuertes, que mantiene al mercado atento a la evolución de la actividad en los próximos meses.
El Ibex 35 aguanta firme a la espera de la apertura americana
El selectivo español se mantiene por encima de los 16.700 puntos antes de la apertura americana, aunque se ha alejado ligeramente de los máximos de la sesión. Las subidas siguen siendo sólidas, del 1,53%, con más de 250 puntos ganados desde el cierre previo.
Inditex continúa liderando el mercado con avances de doble dígito, sosteniendo el tono alcista de la jornada.
-
Bruselas presiona para que el 70% del contenido de productos fundamentales se fabrique en Europa
La política obligaría a las empresas de la EU a comprar determinados bienes en el bloque, en un esfuerzo por reducir la dependencia de China.
-
El VIX sigue relajándose y se aleja de escenario de volatilidad
El índice VIX continúa descendiendo y se sitúa en 16,22 puntos, niveles no vistos desde el pasado 31 de octubre, con una caída del 1,64%.
El indicador se aleja así de la zona de 20 puntos, asociada a un mercado volátil. El movimiento refleja un mayor apetito por el riesgo y una percepción de calma entre los inversores.
El PIB de Canadá sorprende con un fuerte rebote en el tercer trimestre
La economía canadiense crece un 0,9% trimestral en el tercer trimestre, muy por encima del 0,4% esperado y frente a la contracción del -1,0% previa.
El dato apunta a una recuperación más sólida de lo previsto, reforzando el pulso de la actividad económica.
Los precios comerciales de EE. UU. se enfrían en septiembre
Los precios de exportación e importación de EE. UU. se mantienen sin cambios en septiembre, con una variación mensual del 0,0%, por debajo del 0,1% esperado y del dato previo.
La estabilidad en ambos indicadores apunta a una moderación de las presiones inflacionistas en el comercio exterior.
El dato refuerza la idea de un entorno de precios más contenido, clave para las expectativas de política monetaria.
El Ibex 35 continúa en plena zona de máximos de la sesión
El Ibex 35 se mueve con firmeza cerca de los máximos de la sesión, por encima de los 16.700 puntos, impulsado por una Inditex que roza el 11%.
El selectivo español consolida niveles tras el fuerte rally de la jornada, con un tono claramente alcista.
El dato de empleo ADP apenas altera el pulso del mercado, que digiere las referencias macro sin sobresaltos. Los compradores mantienen el control del corto plazo.
Así han reaccionado el dólar y el S&P 500 ante el dato de ADP
Esta ha sido la reacción del dólar y también del S&P 500 ante un dato muy desfavorable de empleno no agrícola o ADP correspondiente al mes de noviembre en EE. UU.: