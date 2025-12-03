Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,68%) afloja tras marcar nuevos máximos gracias a Inditex

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,68%, hasta los 16.585,7 puntos. El selectivo se queda a las puertas del récord al cierre registrado el pasado 12 de noviembre en los 16.615 enteros.

- Pero el repunte ha sido superior en la primera parte de la mañana, marcando máximos históricos intradiarios en los 16.760,21 enteros.

- Inditex se dispara un 8,99% tras presentar resultados. La compañía cerró los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto histórico de 4.622 millones de euros (+3,9%). Las ventas crecieron un 2,7%, hasta 28.171 millones, una cifra que asciende al 6,2% a tipo de cambio constante.

- “Inditex supera las expectativas del mercado y consolida su transición hacia un posicionamiento más premium en un momento en el que el ciclo del consumo muestra signos de moderación”, subrayan los analistas de eToro.

- Con el apoyo de la textil, el Ibex 35 lidera las alzas entre las principales bolsas europeas. Los avances van del 0,1% al 0,3%. La excepción es el FTSE 100 británico, que cede un 0,05%.

- En Wall Street, el Dow Jones subía un 0,49% y el S&P 500, un 0,15%; mientras que el Nasdaq Composite restaba un 0,01%.

- El sector privado de Estados Unidos destruyó 32.000 puestos de trabajo durante el pasado mes de noviembre frente a los 47.000 empleos creados en octubre, según los datos de la consultora ADP.

- Las probabilidades que el mercado da a que la Fed baje los tipos la semana que viene se han reducido al 84,8%, según datos de LSEG.

- El bitcoin reacciona finalmente al alza y recupera claramente las caídas del pasado lunes colocándose a las puertas de los 94.000 dólares.

- El precio del oro continúa consiguiendo cerrar por encima de los 4.200 dólares aunque no tiene fuerza para despegarse de ellos.

- El barril de petróleo Brent vuelve a alejarse de la zona clara de resistencias que forman las dos medias de medio y largo plazo en la zona de los 63,35 dólares.

- El par EURUSD reacciona de nuevo colocándose por encima de los 1,16 e intentará cerrar por encima de ellos.