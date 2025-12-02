El Tesoro coloca 4.976 millones de euros en letras a 6 y 12 meses y eleva la rentabilidad ofrecida a los inversores

Las claves nuevo Generado con IA El Tesoro Público español ha colocado 4.976 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores. La demanda para esta subasta superó los 8.700 millones de euros, aunque solo se adjudicaron 4.976 millones. Las letras a seis meses se colocaron con un interés marginal del 1,968%, y las de doce meses al 2,004%, ambos ligeramente superiores a la subasta anterior. El Tesoro prevé nuevas subastas de bonos y obligaciones esta semana, con diferentes vencimientos y cupones, y cerrará las emisiones del mes el 9 de diciembre.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 4.976,3 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias, según el resultado de la emisión publicado por el Banco de España.

El organismo público dependiente del Ministerio de Economía, ha recibido para esta primera subasta del mes de diciembre una demanda de 8.707,8 millones de euros, que no ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, ha colocado 1.469,595 millones de euros en letras a seis meses, frente a una demanda de 3.190,447 millones de euros, y el interés marginal se ha colocado en el 1,968%, algo por encima del 1,962% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel.

En la subasta de letras a doce meses, el Tesoro ha adjudicado 3.506,703 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 5.517 millones, y la rentabilidad marginal ha subido desde el 2,003% anterior al 2,004% actual.

El jueves el Tesoro celebrará una subasta de bonos y obligaciones del Estado en la que espera adjudicar entre 2.750 millones y 4.250 millones de euros.

En concreto, se emitirán bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,70%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15% y obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 8 meses, con cupón del 0,85%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 2,491% para los bonos del Estado a 5 años; en el 1,397% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años y en el 3,455% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 8 meses.

Tras la emisión del jueves, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo 9 de diciembre, con una subasta de letras a tres y nueve meses, con la que cerrará las emisiones del mes, ya que se ha cancelado la prevista para el día 11.