Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español logró cerrar en positivo la primera sesión de diciembre, aunque la subida fue pequeña. El mercado estadounidense cerró con pérdidas, pero el Dow Jones y el Nasdaq lograron alejarse de los mínimos intradiarios. BBVA, Ferrovial, Redeia e IAG son valores destacados actualmente, con recomendaciones de entrada y órdenes de protección para limitar pérdidas. Ferrovial marca nuevos máximos históricos, mientras que BBVA, Redeia e IAG muestran señales técnicas relevantes para los inversores.

El selectivo español consigue neutralizar a los vendedores y terminar la primera sesión del mes de diciembre en positivo aunque con una subida pequeña.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense no pudo salvar los números rojos aunque en el caso del Dow Jones y del Nasdaq sí que consiguió un cierre alejado de los mínimos intradiarios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,16 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos y entramos al confirmar con dos cierres por encima de los 56 euros colocando una orden de protección por si pierde los 54,90 euros en base cierres.

3) Redeia: Entramos en el valor al ver que se hace con los 15,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,23 euros en base a cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.