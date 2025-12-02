Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,5%) se acerca a los 16.500 puntos pese a Amadeus e Inditex

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,51%, hasta los 16.473,1 puntos. El selectivo registra nuevos máximos históricos al término de una jornada y se acerca a su cota más elevada: los 16.661,50 enteros.

- ACS (+3,41%), Solaria (+2,88%) y Bankinter (2,49%) lideran las alzas. Cellnex (-2,54%), Amadeus (-1,85%), Acerinox (-1,31%) e Inditex (-1,26%) encabezan las pérdidas.

- Los principales índices europeos pasan a registrar tendencia mixta.El Cac 40 francés y el FTSE 100 británico sufren descensos.

- Wall Street inicia el día en positivo. El Dow Jones sube un 0,08%; el S&P 500, un 0,35%, y el Nasdaq Composite, un 0,79%.

- Las bolsas intentan reponerse de las turbulencias generadas por el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien el lunes confirmó que la institución debatirá las ventajas y desventajas de subir las tasas de interés en la reunión de diciembre.

- La tasa de inflación interanual de la eurozona subió una décima el pasado mes de noviembre, cuando alcanzó el 2,2%, su nivel más alto desde el pasado mes de septiembre y despegándose del objetivo de estabilidad de precios a medio plazo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

- “A la espera de nuevos catalizadores, especialmente de la reunión de la Fed de la semana que viene, es muy factible que las bolsas europeas y estadounidenses aprovechen las próximas sesiones para consolidar los avances registrados durante la última semana de noviembre”, señalan los analistas de Link Securities.

- El bitcoin intenta recomponerse tras las importantes caídas del día de ayer y busca los 87.000 dólares.

- El precio del oro consolida precios por encima de los 4.200 dólares en un intento de acercarse a los máximos históricos.

- El barril de petróleo Brent continúa peleando por romper al alza la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 63,37 dólares.

- El par EURUSD intenta no perder la zona de los 1,16 tras su ataque fallido a los máximos del mes de noviembre.