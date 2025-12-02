Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,5%) se acerca a los 16.500 puntos pese a Amadeus e Inditex
ACS, Solaria y Acciona Energía lideran las alzas. Cellnex, Amadeus, Acerinox e Inditex encabezan las pérdidas.
LAS CLAVES
- 17:45 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 11:00 Eurozona: inflación estable y desempleo ligeramente por encima de lo esperado
- 10:09 Analizamos el comportamiento de las acciones de Bankinter
- 09:08 Datos de desempleo en España
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:58 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:25 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:37 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,51%, hasta los 16.473,1 puntos. El selectivo registra nuevos máximos históricos al término de una jornada y se acerca a su cota más elevada: los 16.661,50 enteros.
- ACS (+3,41%), Solaria (+2,88%) y Bankinter (2,49%) lideran las alzas. Cellnex (-2,54%), Amadeus (-1,85%), Acerinox (-1,31%) e Inditex (-1,26%) encabezan las pérdidas.
- Los principales índices europeos pasan a registrar tendencia mixta.El Cac 40 francés y el FTSE 100 británico sufren descensos.
- Wall Street inicia el día en positivo. El Dow Jones sube un 0,08%; el S&P 500, un 0,35%, y el Nasdaq Composite, un 0,79%.
- Las bolsas intentan reponerse de las turbulencias generadas por el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien el lunes confirmó que la institución debatirá las ventajas y desventajas de subir las tasas de interés en la reunión de diciembre.
- La tasa de inflación interanual de la eurozona subió una décima el pasado mes de noviembre, cuando alcanzó el 2,2%, su nivel más alto desde el pasado mes de septiembre y despegándose del objetivo de estabilidad de precios a medio plazo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).
- “A la espera de nuevos catalizadores, especialmente de la reunión de la Fed de la semana que viene, es muy factible que las bolsas europeas y estadounidenses aprovechen las próximas sesiones para consolidar los avances registrados durante la última semana de noviembre”, señalan los analistas de Link Securities.
- El bitcoin intenta recomponerse tras las importantes caídas del día de ayer y busca los 87.000 dólares.
- El precio del oro consolida precios por encima de los 4.200 dólares en un intento de acercarse a los máximos históricos.
- El barril de petróleo Brent continúa peleando por romper al alza la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 63,37 dólares.
- El par EURUSD intenta no perder la zona de los 1,16 tras su ataque fallido a los máximos del mes de noviembre.
-
Así cierra el Ibex 35
Sesión positiva, pero con un cierre alejado de máximos intradiarios.
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la jornada
Jornada de ida y vuelta para el selectivo español, que abrió con un pequeño hueco al alza y alcanzó la cota de 16.588 puntos, donde se registró su máximo intradía. El mínimo de la sesión se situó en 16.389.
En estos momentos se encuentra más cerca de los mínimos de la jornada que de los máximos, aunque en los últimos minutos se ha producido un repunte, intentando recuperar la zona de 16.500 puntos. La vela diaria que nos está dejando invita a pensar en mayores correcciones.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español todavía suma un 0,65% en los 16.496 puntos.
El podio de ganadores está compuesto a esta hora por: ACS (+3,57%), Solaria (+3,37%) y Acciona Energía (+2,81%).
Los valores más castigados son: Cellnex (-2,58%), Amadeus (-1,53%) y Laboratorios Rovi (-1,42%).
-
Boeing (+8,30%) lidera las subidas en el Dow Jones
En el Dow Jones de Industriales, Boeing se coloca como el valor más alcista con un repunte del 8,30%, seguida de Nvidia con un 2,48% y Salesforce con un 1,32%.
En la parte baja de la tabla destacan Procter & Gamble, que pierde un 2,76%, Coca-Cola con un descenso del 1,67% y Chevron que cede un 1,57%.
-
Sacyr activa un contrato de liquidez con Alantra para los próximos 12 meses
Sacyr ha suscrito un contrato de liquidez con Alantra Equities Sociedad de Valores S.A. cuya operativa comenzará tras un periodo previo de adquisición de acciones.
Durante este periodo, que podrá durar hasta 20 sesiones bursátiles, el intermediario financiero comprará acciones por un importe de 3.747.000 euros para garantizar la operativa del contrato.
Una vez concluido, se depositarán en la cuenta asociada al contrato acciones y efectivo por un valor aproximado de 5.000.000 de euros cada uno, con vigencia inicial de 12 meses prorrogables.
-
Cuidado que el Ibex 35 se acerca a mínimos de la jornada
El Ibex 35 tantea la zona de los 16.450 puntos tras perder casi 140 puntos desde los máximos intradía, y la subida se reduce al 0,39%.
El selectivo español muestra señales de debilidad y la atención se centra en su capacidad para sostener los niveles clave en la parte baja de la sesión.
-
El euro cae frente al dólar y lucha por superar los 1,1650
El euro inicia una nueva jornada de caídas frente al dólar y dibuja una vela en forma de carcasa invertida, con claras connotaciones bajistas.
La incapacidad de superar con claridad la zona de los 1,1650 dólares ha activado la presión vendedora, aunque de momento retrocede solo un 0,10% hasta los 1,1596 dólares.
La lucha en este nivel clave sigue marcando la pauta del cruce.
-
Última hora: Putin carga contra Europa y culpa a sus exigencias del bloqueo a la paz
El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que las exigencias planteadas por los líderes europeos no son aceptables para Rusia y acusó a Europa de impedir que la administración estadounidense y Trump puedan alcanzar un acuerdo de paz a través de negociaciones, elevando de nuevo la tensión política y diplomática en el conflicto.
-
JP Morgan sube el precio de Naturgy
Los analistas de JP Morgan han elevado la valoración para las acciones de Naturgy hasta los 26,70 dólares, desde los anteriores 25, y han asegurado que "los dividendos deberían respaldar las acciones".
-
El Ibex 35 se enfría y pierde impulso en la sesión
El selectivo español sigue alejándose de los 16.500 puntos y reduce la subida al 0,54%, dibujando una vela intradía de aspecto claramente negativo.
Para mejorar el tono técnico debería recuperar terreno a lo largo de la tarde.
Aun así, el Ibex 35 mantiene a la mayoría de sus valores en positivo, lo que de momento contiene una corrección más profunda.
-
Loop Capital refuerza su apuesta por Apple y eleva su valoración
Loop Capital elevó el precio objetivo de Apple hasta los 325 dólares y mantuvo su recomendación de compra tras revisar al alza sus previsiones de iPhone.
La firma espera mayores ventas del modelo base del iPhone 17 y menores volúmenes de los iPhone 16 Pro discontinuados y del 17 Air.
Además, incorpora estimaciones para el iPhone 18 y reduce los precios medios de venta al anticipar una mayor absorción de subsidios por parte de Apple con las operadoras.
-
Así abre Wall Street
Apertura al alza para comenzar esta sesión de martes.
-
El Ibex 35 aguarda la apertura americana pegado a los 16.500 puntos
El Ibex 35 se mantiene rozando los 16.500 puntos a la espera de la apertura de Wall Street.
Los futuros americanos anticipan un inicio en positivo con subidas medias en torno al 0,40%, lo que podría servir de apoyo al selectivo español en la recta final de la jornada.
-
El partido de Meloni quiere declarar las reservas del oro del país "propiedad del pueblo"
El banco central del país afirma que las reservas están destinadas a "impulsar la confianza" en su sistema financiero y en el euro.
-
Ya son seis los positivos confirmados por peste porcina, y habrá nuevas batidas en la 'zona cero'
Ya son seis los positivos por el brote de peste porcina africana (PPA) que se está registrando en la provincia de Barcelona.
Así lo han confirmado este martes el delegado del Gobierno en Cataluña.
-
El selectivo español pelea por los 16.500 puntos
Pese a perderlos por la mínima, el Ibex 35 intenta reconquistar los 16.500 puntos, un nivel que se consolida como la gran referencia de la jornada.
En la parte alta de la tabla destacan Solaria, Bankinter y ACS, con subidas que oscilan entre el 2,97% y el 2,74%.
En el lado contrario, Amadeus y Cellnex lideran las caídas con descensos superiores al 2%.
-
El Ibex 35 cierra el hueco bajista abierto en noviembre y gotea a la baja
El Ibex 35 comienza a perder la referencia de los 16.500 puntos tras cerrar el hueco bajista abierto en la sesión del 14 de noviembre. Este hueco tuvo su origen en los 16.577 puntos y su cierre está incrementando la presión vendedora a corto plazo.
El mercado vigila ahora si el selectivo es capaz de estabilizarse o si se abre la puerta a una corrección más profunda.
-
La volatilidad sigue apagándose en los mercados
El índice VIX continúa descendiendo y dibuja hoy una nueva vela con cuerpo negro, señal de debilidad a corto plazo, al ceder un 2,75% hasta los 16,65 puntos.
El indicador se mantiene muy alejado de niveles propios de un mercado volátil por encima de los 20 puntos y refleja un entorno de calma en el que los inversores se muestran tranquilos pese a los movimientos recientes en las bolsas.
-
Atención que el Ibex 35 pone en peligro los 16.500 puntos
El Ibex 35 amenaza la zona de los 16.500 puntos al alejarse con claridad de los máximos intradiarios y poner en riesgo este nivel clave recuperado durante la mañana.
Aunque el selectivo aún avanza un 0,72%, la presión vendedora gana terreno y eleva la amenaza de una corrección mayor a corto plazo.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +0,79% en 181,34 dólares.
Tesla: +0,39% en 431,81 dólares.
Alphabet A: +0,47% en 316,47 dólares.
Micron: -0,20% en 239,98 dólares.
Apple: -0,01% en 283,08 dólares.
Alphabet C: +0,39% en 316,36 dólares.
Amazon.com: +0,94% en 236,08 dólares.
AMD: +0,86% en 221,64 dólares.
Meta Platforms: +0,20% en 642,13 dólares.
Oracle: +2,04% en 205,04 dólares.
-
Resumen a media sesión
Los principales índices europeos cotizan en verde con subidas generalizadas y el Ibex 35 se sitúa a un paso de los máximos históricos intradiarios del 13 de noviembre.
El Brent, el crudo ligero americano y la onza de oro caen algo menos del 0,50%, mientras el Bitcoin sube un 1,09% tras las últimas caídas y el euro avanza un leve 0,09% hasta los 1,1617 dólares, con los futuros estadounidenses apuntando también al alza.