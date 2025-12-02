Bankinter entra en subida libre tras batir sus máximos históricos en 13,725 euros

El primer objetivo técnico para la cotización se sitúa en 14,20 euros, mientras que el soporte clave está en los 13,38 euros por acción.

El banco ha repartido un dividendo de 0,3012 euros brutos por acción en una jornada marcada por una fuerte tendencia alcista.

JPMorgan ha mejorado su recomendación sobre Bankinter, pasando de infraponderar a sobreponderar y elevando su valoración hasta los 17 euros por acción.

Bankinter ha superado sus máximos históricos en 13,725 euros por acción y entra en subida libre, sin resistencias técnicas por delante.

Wall Street inició diciembre con descensos, en un contexto marcado por el renovado nerviosismo ante una posible burbuja ligada a la inteligencia artificial y con la atención puesta en las cifras de empleo de EE. UU., mientras el mercado sigue anticipando un recorte de tipos de la Fed.

El Ibex 35 cerró la sesión previa con una subida del 0,11% y logró aproximarse de nuevo a la zona de los 16.400 puntos, en una sesión que deja abierta una interesante pelea por consolidar dicho nivel. Dentro de los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Bankinter, que suben con intensidad en los primeros intercambios.

A punto de cerrar un ejercicio histórico para la banca española en Bolsa, Bankinter suma ahora un respaldo adicional por parte de JPMorgan, con la mirada ya puesta en 2026. La entidad estadounidense eleva de forma contundente su valoración del banco del Ibex 35, con una mejora del 34% hasta los 17 euros.

Según el último informe publicado hoy, el fuerte rally bursátil registrado por la banca en 2025 aún no habría agotado su recorrido. En el caso de Bankinter, JPMorgan considera que el margen de revalorización sigue intacto pese a su avance acumulado del 87% en lo que va de año.

La revisión llega acompañada de un cambio radical en la recomendación. JPMorgan pasa de infraponderar a sobreponderar los títulos de Bankinter, en un giro significativo sobre una de las entidades menos revalorizadas del sector dentro del Ibex 35.

Este martes, Bankinter completa el reparto de un dividendo de 0,3012 euros brutos por acción, que es abonado en la sesión. Si analizamos su comportamiento técnico y su gráfico de largo plazo, se observa una progresión alcista sostenida en forma de pauta de mínimos y máximos crecientes.

Este desarrollo ha estado acompañado en todo momento por su directriz alcista y por el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, las de corto, medio y largo plazo, con el precio de cotización situándose por encima de todas ellas, una señal clara de fortaleza en todos los horizontes temporales.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches TradingView

Durante este trayecto alcista, Bankinter ha dejado un importante hueco al alza generado en la jornada del pasado 24 de julio, con origen en los 11,34 euros por acción. La apertura de este hueco ha permitido al valor alcanzar resistencias clave, mantenerse por encima de la directriz alcista y atacar la zona de los 13,72 euros por acción, referencia técnica relevante como resistencia de corto plazo.

En este contexto, contamos además con un nivel de soporte cercano al área de los 13,38 euros por acción. Será clave vigilar que el valor no cierre por debajo de este nivel, ya que, de hacerlo, podría activarse algún tipo de ajuste correctivo que debilite la cotización a corto plazo.

Conviene destacar que Bankinter ha abierto hoy con un interesante hueco al alza, superando la resistencia y los máximos históricos alcanzados durante la jornada de ayer en los 13,725 euros por acción. Este nivel, además, configuraba una figura de doble techo o doble resistencia que incrementaba notablemente las probabilidades de un ajuste correctivo.

Lejos de ese escenario, Bankinter ha superado con holgura dicho nivel y entra en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación. Al batir máximos históricos, el valor queda sin resistencias por delante que frenen, por ahora, el avance de su cotización.

Así pues, mientras veamos a Bankinter cotizar por encima de los 13,725 euros, el valor estará ofreciendo una señal clara de compra. Eso sí, dado que sus osciladores técnicos sugieren una situación de sobrecompra, únicamente debería tomarse una posición equivalente a un tercio de lo que normalmente se destina a un valor de estas características.

El primer objetivo se sitúa en la zona de los 14,20 euros por título, correspondiente a la extensión del último lateral, mientras que la orden de protección, para limitar el riesgo ante un giro eventual del mercado, debería fijarse en no perder los 13,70 euros por acción en precios de cierre.

De consolidarse la subida de hoy, Bankinter se convertiría en uno de los valores más atractivos desde el punto de vista técnico dentro del conjunto que componen el índice español Ibex 35.