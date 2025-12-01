Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español mantiene la tendencia alcista tras un noviembre positivo, con expectativas de continuar el impulso. El mercado estadounidense también cerró el mes en positivo, generando expectativas sobre si continuará la subida hacia máximos históricos. Valores destacados para invertir actualmente incluyen BBVA, Ferrovial, Redeia e IAG, todos en momentos técnicos importantes y con órdenes de protección recomendadas.

El selectivo español dispuesto a seguir estirando la reacción alcista tras un noviembre positivo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense tuvo un cierre de mes positivo y ahora toca esperar a ver si hay ganas de continuar escalando posiciones hacia la zona de los máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,87 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos y entramos al confirmar con dos cierres por encima de los 56 euros colocando una orden de protección por si pierde los 54,90 euros en base cierres.

3) Redeia: Entramos en el valor al ver que se hace con los 15,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,23 euros en base a cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.