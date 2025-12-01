Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,11%) se aferra a Inditex para comenzar diciembre en positivo
El selectivo subió un 2,1% en noviembre y afronta el último mes de 2025 con una rentabilidad anual del 41%.
LAS CLAVES
- 17:41 Así cierra el Ibex 35
- 16:00 El sector manufacturero de EE. UU. se contrae según el ISM de noviembre
- 15:45 El sector manufacturero de EE. UU. modera su expansión en noviembre
- 15:36 Así abre Wall Street
- 11:02 Analizamos el comportamiento de las acciones del BBVA
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:43 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:59 Clave para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,11% con la que alcanza los 16.389 puntos.
- Inditex, con una subida del 2,09%, lidera las alzas del selectivo.
- Eurostat publicará la lectura preliminar de noviembre del IPC de la eurozona, lectura que debe confirmar que, por ahora, la inflación sigue bajo control en la región.
- El PMI manufacturero de la eurozona retrocedió en noviembre a 49,6 puntos, desde los 50 del mes anterior, como consecuencia de las contracciones observadas en los sectores manufactureros de Alemania y Francia, las dos mayores economías de la región.
- En el ámbito geopolítico, el foco se centra en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. Una delegación estadounidense visitará Moscú a mediados de semana.
- El bitcoin sufre nuevas caídas cercanas al 5% que hacen pensar en un testeo a los mínimos del mes de noviembre.
- El precio del oro consolida precios por encima de los 4.200 dólares en un intento de acercarse a los máximos históricos.
- El barril de petróleo Brent reacciona al alza y busca romper al alza la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 64,04 dólares.
- Este fin de semana, los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, ratificaron su estrategia de pausar la implementación de nuevos incrementos del bombeo de crudo durante el primer trimestre de 2026.
- El par EURUSD no puede con la zona de los 1,16 y pone en duda el ataque a la media móvil de medio plazo.
-
Así cierra el Ibex 35
Cerramos en verde gracias a la reacción del mercado tras la apertura de Wall Street.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El selectivo español vivió una sesión muy volátil, iniciando la jornada en rojo, aunque por la tarde, tras alcanzar los 16.264 puntos, los alcistas reaccionaron, logrando revertir las caídas y girar al verde por apenas unos puntos. La magia de principio de mes surtió su efecto.
La jornada transcurrió con relativa tranquilidad, en un contexto marcado por varios datos macroeconómicos relevantes.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español suma un ligero 0,03% en los 16.376 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Inditex (+1,80%), Repsol (+1,58%) y Mapfre (+1,50%).
Las mayores caídas son para: Indra (-2,89%), ACS (-2,54%) y Solaria (-2,31%).
-
Atención a Bitcoin y Ethereum que sufren caídas pronunciadas
Bitcoin retrocede un 6,2% y marca un mínimo en 83.800 dólares, mostrando una fuerte presión vendedora en el mercado.
Ethereum también experimenta un desplome del 7,8%, perdiendo el nivel de los 2.800 dólares.
-
El selectivo español logra girar a verde
El Ibex 35 logra girar al terreno positivo y cotiza con un avance del 0,04% en 16.378 puntos.
A pesar de la recuperación del selectivo, algunos valores continúan bajo presión, destacando Solaria e Indra como los más penalizados de la sesión.
-
El Ibex 35 mantiene la pugna por pasar a positivo
El Ibex 35 sigue en una intensa lucha por girar hacia el terreno positivo, cotizando en estos momentos en 16.360 puntos tras un rebote desde los mínimos intradía.
A pesar del impulso, el selectivo registra un leve descenso del 0,04%.
-
El índice Fear & Greed marca miedo extremo en los mercados
El Fear & Greed Index se sitúa en 23/100, indicando una situación de miedo extremo entre los inversores. Este nivel refleja una elevada aversión al riesgo y una posible presión vendedora generalizada en los mercados.
-
El euro intenta alcanzar resistencia clave frente al dólar
El euro continúa su intento por superar sus medias móviles de corto y medio plazo, así como el nivel de resistencia de 1,1641 dólares, que coincide con el 38,20% de Fibonacci del proceso bajista previo. La superación de esta cota abriría camino hacia la zona de los 1,17 dólares.
En estos momentos, la moneda europea avanza un 0,34% hasta los 1,1634 dólares, mostrando una ligera recuperación.
-
Gasto en construcción de EE. UU. registra un ligero avance
l gasto en construcción en Estados Unidos sube un 0,2% en septiembre, mostrando un incremento moderado frente al mes anterior.
La cifra refleja estabilidad en la inversión del sector, aunque sin un impulso significativo que marque un cambio de tendencia.
-
Empleo en manufacturas de EE. UU. se contrae mientras los precios se moderan
El índice ISM de empleo del sector manufacturero de EE. UU. cae a 44,0 puntos en noviembre, reflejando una contracción significativa en la creación de puestos de trabajo dentro de la industria.
Por su parte, el índice de precios del sector se modera hasta 58,5 puntos, frente a los 59,5 anteriores, indicando una ligera desaceleración en la presión inflacionaria.
os datos muestran un sector manufacturero bajo estrés: mientras los costes suben a un ritmo menor, la reducción del empleo sugiere que las empresas ajustan sus operaciones ante la debilidad de la demanda y la incertidumbre económica.
-
El sector manufacturero de EE. UU. se contrae según el ISM de noviembre
El PMI manufacturero del ISM de EE. UU. se sitúa en 48,2 puntos en noviembre, por debajo del dato previo de 48,7 y de las expectativas de 49,0, indicando una contracción en la actividad industrial.
La lectura refleja un debilitamiento en producción y nuevos pedidos, así como cierta cautela en la confianza empresarial.
-
El Ibex 35 se aproxima al verde
El Ibex 35 continúa su fase reactiva y supera los 16.350 puntos, quedando a apenas 14 enteros de pasar a terreno positivo.
A pesar de la cercanía al cambio de sesgo, la mayoría de los valores sigue cotizando en rojo.
-
El sector manufacturero de EE. UU. modera su expansión en noviembre
El PMI manufacturero de EE. UU. se sitúa en 52,2 puntos en noviembre, ligeramente por debajo de los 52,5 puntos del mes anterior pero por encima de las expectativas de 51,9.
La lectura indica que la actividad industrial sigue en expansión, aunque a un ritmo más moderado.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura bajista para comenzar el mes de diciembre.
-
Aena logra una financiación de 915 millones para modernizar los 11 aeropuertos que gestiona en Brasil
Aena y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Brasil, junto con Banco Santander, han firmado un acuerdo de financiación de 5.700 millones de reales brasileños (915,3 millones de euros) destinado a ampliar y modernizar 11 de los aeropuertos que el operador español gestiona en el país, generando más de 2.000 empleos directos e indirectos.
Además de dotar al aeropuerto de Congonhas (São Paulo), el segundo más importante del país, con una nueva terminal y de ampliar la plataforma, la compañía invertirá significativamente en Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba y Montes Claros.
En concreto, la financiación se estructura a través de la emisión de 'debentures' por valor de 5.300 millones de reales (851,3 millones de euros), de los cuales 4.240 millones (681 millones de euros) han sido suscritos por BNDES y el resto por Banco Santander.
Adicionalmente, BNDES ha concedido una línea Finem de 400 millones de reales (64 millones de euros). Además de para dichas inversiones, el préstamo permitirá amortizar parcialmente la financiación de corto plazo.
-
Los rendimientos del Tesoro suben a máximos de la sesión
Los bonos del Tesoro estadounidense registran alzas en sus rendimientos durante la sesión, con el bono a 10 años acercándose al 4,06%.
El incremento refleja un ajuste en las expectativas de los inversores sobre tipos de interés y política monetaria.
-
El Ibex 35 reconquista los 16.350 puntos antes de la apertura americana
El Ibex 35 logra mantenerse por encima de los 16.300 puntos y toca los 16.350, moderando la caída hasta el 0,13%.
El rebote se refleja en alzas destacadas en algunos valores, como Laboratorios Rovi y Repsol, que avanzan un 1,61% y un 1,42%, respectivamente.
El selectivo muestra señales de recuperación tras la presión bajista de la sesión.
-
El VIX rebota con fuerza y deja atrás varias sesiones de calma
El índice VIX registra un repunte cercano al 11% en la sesión de hoy, poniendo fin a cinco jornadas consecutivas de caídas.
La volatilidad reaccionó tras superar con holgura la zona de los 20 puntos, aunque actualmente se sitúa en los 18,11 puntos.
-
Nvidia invierte 1.725 millones en Synopsys en el marco de una alianza estratégica
El gigante tecnológico estadounidense Nvidia ha invertido 2.000 millones de dólares (1.725 millones de euros) en la empresa de soluciones para el diseño de chips Synopsys en el marco de una alianza estratégica ampliada entre las dos empresas.
Según ha precisado la compañía dirigida por Jensen Huang, la adquisición de las acciones de Synopsys se realizó a un precio unitario de 414,79 dólares. Los títulos de Synopsys, que cerraron la semana pasada en 409,68 dólares, subían más de 7% en los minutos previos a la apertura de Wall Street.
Las empresas han explicado que esta colaboración ampliada integrará las fortalezas de la IA y la computación acelerada de Nvidia con las soluciones de ingeniería de Synopsys para ofrecer capacidades que permitan a los equipos de I+D diseñar, simular y verificar productos inteligentes con mayor precisión, rapidez y menor coste.
"Nuestra colaboración con Synopsys aprovecha el poder de la computación acelerada de Nvidia y la IA para reinventar la ingeniería y el diseño", ha comentado Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia.
-
El Ibex 35 rebota y toca los 16.300 puntos pero sin determinación
Los alcistas logran reaccionar y el Ibex 35 recupera la zona de los 16.300 puntos, un nivel clave que ahora deberá tratar de sostener en los próximos minutos.
El rebote, sin embargo, se apoya en un mercado muy frágil, con solo 10 valores cotizando en positivo.
-
Starmer defiende a la OBR y apuesta por más reformas
El primer ministro británico reiteró su pleno apoyo a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, subrayando que es clave para la estabilidad, y aseguró que las cifras mejoraron durante el proceso presupuestario, evitando romper compromisos previos.
Starmer afirmó que no está molesto con la revisión de productividad de la OBR, aunque cuestiona el momento elegido, y defendió la necesidad de reformar el sistema de bienestar, así como avanzar hacia una relación más estrecha entre el Reino Unido y la UE.