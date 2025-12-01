Un panel muestra en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española este lunes en el que el IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española

Un panel muestra en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española este lunes en el que el IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española EFE/ Altea Tejido

Mercados

Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,11%) se aferra a Inditex para comenzar diciembre en positivo

El selectivo subió un 2,1% en noviembre y afronta el último mes de 2025 con una rentabilidad anual del 41%.

Eduardo Bolinches L. Piedehierro
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,11% con la que alcanza los 16.389 puntos.

- Inditex, con una subida del 2,09%, lidera las alzas del selectivo.

- Por el contrario, las principales bolsas europeas mantienen el tono negativo con el que iniciaron el día. Las pérdidas van del 0,2% al 0,9%.
- Wall Street también cae, aunque en menor medida que en la apertura. El Dow Jones baja un 0,43%; el S&P 500, un 0,21%, y el Nasdaq Composite, un 0,22%.
- Los inversores afrontan la primera semana de diciembre muy enfocados en la decisión que en materia de tipos de interés adoptará la Reserva Federal (Fed) el próximo día 10.
- El mercado da por hecho que el banco central estadounidense bajará los tipos de interés 25 puntos básicos.
- "Cualquier otra decisión será muy negativamente recibida por los inversores", señalan los analistas de Link Securities.
- La semana que acaba de comenzar presenta una agenda macroeconómica muy intensa, en la que destaca, sobre todo, la publicación (el viernes)del índice de precios del consumo personal de EEUU de septiembre. Es la referencia que la Fed usa para medir la inflación.

- Eurostat publicará la lectura preliminar de noviembre del IPC de la eurozona, lectura que debe confirmar que, por ahora, la inflación sigue bajo control en la región.

- El PMI manufacturero de la eurozona retrocedió en noviembre a 49,6 puntos, desde los 50 del mes anterior, como consecuencia de las contracciones observadas en los sectores manufactureros de Alemania y Francia, las dos mayores economías de la región.

- En el ámbito geopolítico, el foco se centra en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. Una delegación estadounidense visitará Moscú a mediados de semana.

- El bitcoin sufre nuevas caídas cercanas al 5% que hacen pensar en un testeo a los mínimos del mes de noviembre.

- El precio del oro consolida precios por encima de los 4.200 dólares en un intento de acercarse a los máximos históricos.

- El barril de petróleo Brent reacciona al alza y busca romper al alza la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 64,04 dólares.

- Este fin de semana, los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, ratificaron su estrategia de pausar la implementación de nuevos incrementos del bombeo de crudo durante el primer trimestre de 2026.

- El par EURUSD no puede con la zona de los 1,16 y pone en duda el ataque a la media móvil de medio plazo.

  1. Eduardo Bolinches

    Así cierra el Ibex 35

    Cerramos en verde gracias a la reacción del mercado tras la apertura de Wall Street.

  2. Eduardo Bolinches

    Ibex 35, mejores y peores de la sesión

    El selectivo español vivió una sesión muy volátil, iniciando la jornada en rojo, aunque por la tarde, tras alcanzar los 16.264 puntos, los alcistas reaccionaron, logrando revertir las caídas y girar al verde por apenas unos puntos. La magia de principio de mes surtió su efecto.

    La jornada transcurrió con relativa tranquilidad, en un contexto marcado por varios datos macroeconómicos relevantes.

    A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español suma un ligero 0,03% en los 16.376 puntos.

    El podio de ganadores está compuesto por: Inditex (+1,80%), Repsol (+1,58%) y Mapfre (+1,50%).

    Las mayores caídas son para: Indra (-2,89%), ACS (-2,54%) y Solaria (-2,31%).

  3. Eduardo Bolinches

    Atención a Bitcoin y Ethereum que sufren caídas pronunciadas

    Bitcoin retrocede un 6,2% y marca un mínimo en 83.800 dólares, mostrando una fuerte presión vendedora en el mercado.

    Ethereum también experimenta un desplome del 7,8%, perdiendo el nivel de los 2.800 dólares.

  4. Eduardo Bolinches

    El selectivo español logra girar a verde

    El Ibex 35 logra girar al terreno positivo y cotiza con un avance del 0,04% en 16.378 puntos.

    A pesar de la recuperación del selectivo, algunos valores continúan bajo presión, destacando Solaria e Indra como los más penalizados de la sesión.

  5. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 mantiene la pugna por pasar a positivo

    El Ibex 35 sigue en una intensa lucha por girar hacia el terreno positivo, cotizando en estos momentos en 16.360 puntos tras un rebote desde los mínimos intradía.

    A pesar del impulso, el selectivo registra un leve descenso del 0,04%.

  6. Eduardo Bolinches

    El índice Fear & Greed marca miedo extremo en los mercados

    El Fear & Greed Index se sitúa en 23/100, indicando una situación de miedo extremo entre los inversores. Este nivel refleja una elevada aversión al riesgo y una posible presión vendedora generalizada en los mercados.

    Evolución índice Fear & Greed

    Evolución índice Fear & Greed

  7. Eduardo Bolinches

    El euro intenta alcanzar resistencia clave frente al dólar

    El euro continúa su intento por superar sus medias móviles de corto y medio plazo, así como el nivel de resistencia de 1,1641 dólares, que coincide con el 38,20% de Fibonacci del proceso bajista previo. La superación de esta cota abriría camino hacia la zona de los 1,17 dólares.

    En estos momentos, la moneda europea avanza un 0,34% hasta los 1,1634 dólares, mostrando una ligera recuperación.

  8. Eduardo Bolinches

    Gasto en construcción de EE. UU. registra un ligero avance

    l gasto en construcción en Estados Unidos sube un 0,2% en septiembre, mostrando un incremento moderado frente al mes anterior.

    La cifra refleja estabilidad en la inversión del sector, aunque sin un impulso significativo que marque un cambio de tendencia.

  9. Eduardo Bolinches

    Empleo en manufacturas de EE. UU. se contrae mientras los precios se moderan

    El índice ISM de empleo del sector manufacturero de EE. UU. cae a 44,0 puntos en noviembre, reflejando una contracción significativa en la creación de puestos de trabajo dentro de la industria.

    Por su parte, el índice de precios del sector se modera hasta 58,5 puntos, frente a los 59,5 anteriores, indicando una ligera desaceleración en la presión inflacionaria.

    os datos muestran un sector manufacturero bajo estrés: mientras los costes suben a un ritmo menor, la reducción del empleo sugiere que las empresas ajustan sus operaciones ante la debilidad de la demanda y la incertidumbre económica.

  10. Eduardo Bolinches

    El sector manufacturero de EE. UU. se contrae según el ISM de noviembre

    El PMI manufacturero del ISM de EE. UU. se sitúa en 48,2 puntos en noviembre, por debajo del dato previo de 48,7 y de las expectativas de 49,0, indicando una contracción en la actividad industrial.

    La lectura refleja un debilitamiento en producción y nuevos pedidos, así como cierta cautela en la confianza empresarial.

  11. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 se aproxima al verde

    El Ibex 35 continúa su fase reactiva y supera los 16.350 puntos, quedando a apenas 14 enteros de pasar a terreno positivo.

    A pesar de la cercanía al cambio de sesgo, la mayoría de los valores sigue cotizando en rojo.

  12. Eduardo Bolinches

    El sector manufacturero de EE. UU. modera su expansión en noviembre

    El PMI manufacturero de EE. UU. se sitúa en 52,2 puntos en noviembre, ligeramente por debajo de los 52,5 puntos del mes anterior pero por encima de las expectativas de 51,9.

    La lectura indica que la actividad industrial sigue en expansión, aunque a un ritmo más moderado.

  13. Eduardo Bolinches

    Así abre Wall Street

    Hueco de apertura bajista para comenzar el mes de diciembre.

  14. Eduardo Bolinches L. Piedehierro

    Aena logra una financiación de 915 millones para modernizar los 11 aeropuertos que gestiona en Brasil

    Aena y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Brasil, junto con Banco Santander, han firmado un acuerdo de financiación de 5.700 millones de reales brasileños (915,3 millones de euros) destinado a ampliar y modernizar 11 de los aeropuertos que el operador español gestiona en el país, generando más de 2.000 empleos directos e indirectos.

    Además de dotar al aeropuerto de Congonhas (São Paulo), el segundo más importante del país, con una nueva terminal y de ampliar la plataforma, la compañía invertirá significativamente en Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira, Uberlândia, Uberaba y Montes Claros.

    En concreto, la financiación se estructura a través de la emisión de 'debentures' por valor de 5.300 millones de reales (851,3 millones de euros), de los cuales 4.240 millones (681 millones de euros) han sido suscritos por BNDES y el resto por Banco Santander.

    Adicionalmente, BNDES ha concedido una línea Finem de 400 millones de reales (64 millones de euros). Además de para dichas inversiones, el préstamo permitirá amortizar parcialmente la financiación de corto plazo.

  15. Eduardo Bolinches

    Los rendimientos del Tesoro suben a máximos de la sesión

    Los bonos del Tesoro estadounidense registran alzas en sus rendimientos durante la sesión, con el bono a 10 años acercándose al 4,06%.

    El incremento refleja un ajuste en las expectativas de los inversores sobre tipos de interés y política monetaria.

  16. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 reconquista los 16.350 puntos antes de la apertura americana

    El Ibex 35 logra mantenerse por encima de los 16.300 puntos y toca los 16.350, moderando la caída hasta el 0,13%.

    El rebote se refleja en alzas destacadas en algunos valores, como Laboratorios Rovi y Repsol, que avanzan un 1,61% y un 1,42%, respectivamente.

    El selectivo muestra señales de recuperación tras la presión bajista de la sesión.

  17. Eduardo Bolinches

    El VIX rebota con fuerza y deja atrás varias sesiones de calma

    El índice VIX registra un repunte cercano al 11% en la sesión de hoy, poniendo fin a cinco jornadas consecutivas de caídas.

    La volatilidad reaccionó tras superar con holgura la zona de los 20 puntos, aunque actualmente se sitúa en los 18,11 puntos.

    Evolución del índice VIX

    Evolución del índice VIX Eduardo Bolinches TradingView

  18. L. Broche

    Nvidia invierte 1.725 millones en Synopsys en el marco de una alianza estratégica

    El gigante tecnológico estadounidense Nvidia ha invertido 2.000 millones de dólares (1.725 millones de euros) en la empresa de soluciones para el diseño de chips Synopsys en el marco de una alianza estratégica ampliada entre las dos empresas.

    Según ha precisado la compañía dirigida por Jensen Huang, la adquisición de las acciones de Synopsys se realizó a un precio unitario de 414,79 dólares. Los títulos de Synopsys, que cerraron la semana pasada en 409,68 dólares, subían más de 7% en los minutos previos a la apertura de Wall Street.

    Las empresas han explicado que esta colaboración ampliada integrará las fortalezas de la IA y la computación acelerada de Nvidia con las soluciones de ingeniería de Synopsys para ofrecer capacidades que permitan a los equipos de I+D diseñar, simular y verificar productos inteligentes con mayor precisión, rapidez y menor coste.

    "Nuestra colaboración con Synopsys aprovecha el poder de la computación acelerada de Nvidia y la IA para reinventar la ingeniería y el diseño", ha comentado Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia.

  19. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 rebota y toca los 16.300 puntos pero sin determinación

    Los alcistas logran reaccionar y el Ibex 35 recupera la zona de los 16.300 puntos, un nivel clave que ahora deberá tratar de sostener en los próximos minutos.

    El rebote, sin embargo, se apoya en un mercado muy frágil, con solo 10 valores cotizando en positivo.

  20. Eduardo Bolinches

    Starmer defiende a la OBR y apuesta por más reformas

    El primer ministro británico reiteró su pleno apoyo a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, subrayando que es clave para la estabilidad, y aseguró que las cifras mejoraron durante el proceso presupuestario, evitando romper compromisos previos.

    Starmer afirmó que no está molesto con la revisión de productividad de la OBR, aunque cuestiona el momento elegido, y defendió la necesidad de reformar el sistema de bienestar, así como avanzar hacia una relación más estrecha entre el Reino Unido y la UE.