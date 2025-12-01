Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,11%) se aferra a Inditex para comenzar diciembre en positivo

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,11% con la que alcanza los 16.389 puntos.

- Inditex, con una subida del 2,09%, lidera las alzas del selectivo.

- Por el contrario, las principales bolsas europeas mantienen el tono negativo con el que iniciaron el día. Las pérdidas van del 0,2% al 0,9%.

- Wall Street también cae, aunque en menor medida que en la apertura. El Dow Jones baja un 0,43%; el S&P 500, un 0,21%, y el Nasdaq Composite, un 0,22%.

- Los inversores afrontan la primera semana de diciembre muy enfocados en la decisión que en materia de tipos de interés adoptará la Reserva Federal (Fed) el próximo día 10.

- El mercado da por hecho que el banco central estadounidense bajará los tipos de interés 25 puntos básicos.

- "Cualquier otra decisión será muy negativamente recibida por los inversores", señalan los analistas de Link Securities.

- La semana que acaba de comenzar presenta una agenda macroeconómica muy intensa, en la que destaca, sobre todo, la publicación (el viernes)del índice de precios del consumo personal de EEUU de septiembre. Es la referencia que la Fed usa para medir la inflación.

- Eurostat publicará la lectura preliminar de noviembre del IPC de la eurozona, lectura que debe confirmar que, por ahora, la inflación sigue bajo control en la región. - El PMI manufacturero de la eurozona retrocedió en noviembre a 49,6 puntos, desde los 50 del mes anterior, como consecuencia de las contracciones observadas en los sectores manufactureros de Alemania y Francia, las dos mayores economías de la región. - En el ámbito geopolítico, el foco se centra en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. Una delegación estadounidense visitará Moscú a mediados de semana.

- El bitcoin sufre nuevas caídas cercanas al 5% que hacen pensar en un testeo a los mínimos del mes de noviembre.

- El precio del oro consolida precios por encima de los 4.200 dólares en un intento de acercarse a los máximos históricos.

- El barril de petróleo Brent reacciona al alza y busca romper al alza la media móvil de medio plazo que se encuentra en los 64,04 dólares.

- Este fin de semana, los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, ratificaron su estrategia de pausar la implementación de nuevos incrementos del bombeo de crudo durante el primer trimestre de 2026.

- El par EURUSD no puede con la zona de los 1,16 y pone en duda el ataque a la media móvil de medio plazo.