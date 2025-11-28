Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.

El selectivo español pasa la jornada del Día de Acción de Gracias sin pena ni gloria consolidando las recientes ganancias a la espera de la última sesión de este mes de noviembre.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense estuvo cerrado por dicha festividad y en el día de hoy tendrá un cierre adelantado siendo claramente una sesión con poco volumen y pocos operadores.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,84 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos y entramos al confirmar con dos cierres por encima de los 56 euros colocando una orden de protección por si pierde los 54,30 euros en base cierres.

3) Redeia: Entramos en el valor al ver que se hace con los 15,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,99 euros en base a cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,39 euros en base cierres.