Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 resiste cerca de los 16.400 puntos sin Wall Street, cerrado por Acción de Gracias
La siguiente resistencia a batir del selectivo español está en los 16.417,8 puntos.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 14:30 Canadá reduce el déficit por cuenta corriente
- 10:05 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acciona Energía
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:43 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:19 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:38 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves totalmente plano (0%), en los 16.361 puntos.
- Las principales bolsas europeas cierran la sesión con tendencia mixta. Los movimientos, al alza o a la baja, son escasos.
- Los índices del Viejo Continente no han dispuesto de la referencia de Wall Street, mercado que se mantendrá cerrado por la celebración en EEUU del Día de Acción de Gracias.
- La confianza económica de la eurozona ha alcanzado en noviembre su nivel más alto desde la primavera de 2023. La lectura es de 97 puntos, con España a la cabeza de las grandes economías de la región.
- El miércoles se dieron a conocer en EEUU los pedidos de bienes duraderos de septiembre, que superaron lo esperado por los analistas, y las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales, que sorprendieron a la baja.
- La probabilidad que actualmente otorgan los futuros a que la Reserva Federal de EEUU (Fed) baje los tipos en diciembre ya supera el 80%. El pasado viernes era del 30%.
- El bitcoin logra hacerse con la resistencia de los 88.350 dólares y continúa su proceso de recuperación de precios.
- El precio del oro consolida precios por encima de la zona clave de los 4.123 dólares por onza.
- El barril de petróleo Brent continúa peleando por no perder el soporte de los 62,34 dólares.
- El par EURUSD se coloca por encima de los 1,16 pero no hay fuerza para atacar la siguiente resistencia que se encuentra en los 1,1630.
-
Así cierra el Ibex 35
Sesión de trámite en la que el Ibex 35 no se mueve.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Interesante jornada la de hoy jueves, protagonizada por el Ibex 35, que encadena su quinta sesión consecutiva de avances, desplegando una vela que aleja los mínimos de la sesión y donde los alcistas han logrado imponerse.
El selectivo español ha oscilado entre un mínimo de 16.305 puntos y un máximo de 16.395 puntos. A pesar de notarse la ausencia de Wall Street, los compradores han terminado dominando la sesión.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un ligero 0,10% en los 16.377 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Acciona Energía (+2,32%), Indra (+1,97%) y Merlin Properties (+1,60%).
Las mayores caídas son para: ArcelorMittal (-0,84%), Naturgy (-0,63%) y Amadeus (-0,57%).
-
El miedo se apodera del criptomercado
El Crypto Fear & Greed Index se sitúa en 22/100, indicando un sentimiento de "miedo extremo" entre los inversores.
La fuerte cautela refleja incertidumbre y aversión al riesgo, con los participantes del mercado mostrando prudencia antes de posibles movimientos o volatilidad adicional en los activos digitales.
-
Tecnológicas lideran Asia mientras Puma impulsa al Dax
En la jornada del jueves, las bolsas de Japón y Corea del Sur superan a sus pares regionales, con los valores tecnológicos encabezando las subidas en ambos mercados.
En Europa, el Dax alemán avanza un 0,3%, apoyado en un fuerte repunte de Puma SE del 16% ante el interés de varios posibles compradores, mostrando un impulso selectivo en la sesión aún en curso.
-
El selectivo español se mantiene firme frente a los máximos del día
El selectivo español consolida su tono verde con un avance del 0,18%, tras mantenerse frente a los máximos alcanzados a primera hora de la mañana.
Los rebotes se producen desde los mínimos de la sesión, cerca de los 16.300 puntos, reflejando un mercado que busca consolidar ganancias sin perder tracción alcista.
-
Freedom24 refuerza su compromiso con España con el nombramiento de Pedro Santa Cruz como nuevo director de la filial
Freedom24 -la plataforma europea de inversión online- ha nombrado a Pedro Santa Cruz como nuevo director de Freedom24 España, reforzando así su estrategia de crecimiento en uno de sus mercados clave. Su trayectoria profesional incluye posiciones en Hipoges, Axactor, Finsolutia y BNP Paribas, donde adquirió una amplia experiencia en gestión de activos y carteras.
Además, la filial española se ha constituido como agente vinculado de la entidad principal (cotizada en el Nasdaq y recientemente incorporada al índice Russell 3000, con una capitalización bursátil superior a los 9.000 millones de euros), lo que le permitirá ofrecer asesoramiento financiero directo y un servicio más personalizado a su base creciente de clientes.
Actualmente, Freedom24 cuenta con más de 31.000 usuarios en España y se marca como objetivo alcanzar los 100.000 en los próximos tres años, apoyándose en la ampliación del equipo local con entre cinco y siete asesores financieros, la educación financiera y un modelo de inversión sencillo y transparente.
-
El euro trata de revertir la tendencia bajista de fondo
La divisa europea busca revertir la tendencia bajista que arrastra desde mediados de septiembre, tanteando la directriz en torno a 1,16 dólares.
A pesar del esfuerzo por recuperar terreno, el euro cotiza con una ligera pérdida del 0,05% en 1,1596 dólares, en una jornada marcada por la presión técnica en niveles clave.
-
El Ibex 35 tropieza al intentar superar los máximos del día
El selectivo español ha intentado romper la barrera de los 16.395 puntos, pero la presión de los bajistas ha impedido que se consolide la subida.
A pesar del freno, el Ibex 35 mantiene un leve avance del 0,08%, reflejando un mercado que busca dirección mientras los vendedores continúan defendiendo niveles clave.
-
Recuerden que hoy Wall Street permanece cerrado
Recuerden que hoy es festivo en EE. UU. por el Día de Acción de Gracias, por lo que los mercados del otro lado del Atlántico no abrirán.
-
OPEP+ se inclina por mantener producción estable en 2026
Fuentes del sector apuntan a que la OPEP+ alcanzará un acuerdo para establecer un mecanismo que evalúe la capacidad máxima de producción de cada miembro, reforzando el control interno del cartel.
Además, se espera que en las reuniones del domingo el grupo mantenga sin cambios su política de producción para el primer trimestre de 2026, apostando por la estabilidad en un mercado aún sensible a los equilibrios entre oferta y demanda.
-
El selectivo español apunta a sus máximos anteriores en formato intradiario
El selectivo español gana tracción y se aproxima a la zona de los 16.380 puntos, marcando un claro giro al alza en el tramo final. La presión bajista se diluye y ya no se registran valores con caídas superiores al 1%.
En la parte alta de la tabla destacan Merlin Properties, Indra y Sacyr, con avances que superan el 1%. Acciona Energía lidera los ascensos y ya repunta más de un 2%, reflejando un renovado apetito por el riesgo en el mercado.
-
El Ibex 35 propicia un ligero cambio de rumbo hacia el lado verde
El selectivo español continúa sin grandes movimientos y en la última hora se ha desplazado en un rango muy estrecho, de apenas 40 puntos. El rebote actual llega tras una fase previa de caída y permite un leve giro del sesgo, aunque sin fuerza suficiente para marcar tendencia.
El Ibex 35 consigue cotizar con una ligera subida del 0,04% y se mantiene por encima de los 16.350 puntos, nivel que actúa como referencia clave durante la sesión.
En la parte alta de la tabla destacan Acciona Energía, Sacyr y Merlin Properties, que toman el relevo entre los valores más alcistas, en un mercado claramente falto de impulso.
-
Alibaba irrumpe en el hardware con sus primeras gafas inteligentes de IA
Alibaba Group Holding Ltd. ha comenzado a comercializar sus primeras gafas inteligentes impulsadas por los modelos de inteligencia artificial Qwen, en un movimiento poco habitual del grupo hacia el hardware de consumo.
Las Quark S1 incorporan pantallas translúcidas que superponen información contextual, cámaras, micrófonos de conducción ósea y baterías intercambiables con una autonomía de hasta 24 horas, reforzando la apuesta de Alibaba por integrar la IA en dispositivos cotidianos.
-
Última hora: Putin abre la puerta a negociar seguridad y estabilidad con EE. UU. y Europa
Vladimir Putin afirma que Rusia está preparada para discutir la estabilidad estratégica con EE. UU. y mantener conversaciones sobre seguridad europea. Señala además que el plan de paz para Ucrania propuesto por Trump podría servir como base para futuros acuerdos, aunque sin versiones definitivas por ahora.
El presidente ruso añade que percibe que EE. UU. está teniendo en cuenta la posición de Moscú, en un contexto diplomático marcado por cautela y posibles vías de negociación.
-
Canadá reduce el déficit por cuenta corriente
El saldo por cuenta corriente de Canadá en el tercer trimestre se sitúa en -9,7 billones de dólares, mejorando frente a los -15,1 billones esperados y los -21,6 billones del trimestre anterior.
La corrección del déficit apunta a un mayor equilibrio en el comercio exterior y en los flujos de ingresos, lo que puede aliviar parte de la presión macroeconómica sobre la economía canadiense.
-
Murtra: "Telefónica está bien posicionada ante un proceso de consolidación"
Marc Murtra, presidente de Telefónica, considera que la ola de transformación tecnológica que se ha iniciado en el mundo es imparable y las compañías, incluida el operador español de telecomunicaciones, deben prepararse para enfrentarse a ella con éxito.
A su juicio, Telefónica está bien posicionada ante ese tsunami, que incluirá, tarde o temprano, un proceso de consolidación sectorial.
-
La CNMC autoriza a Endesa la compra a MasOrange de su comercializadora energética por 90 millones
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde, en primera fase, a Endesa para la operación con MasOrange para adquirir por 90 millones de euros la comercializadora energética digital de la teleco, denominada Energía Colectiva, la cual cuenta con alrededor de 350.000 clientes de electricidad y gas.
Según consta en los registros de la CNMC, la notificación se produjo el pasado 6 de noviembre y ha sido autorizada en esa primera fase, por la vía rápida y sin compromisos.
A finales de septiembre, MasOrange y Endesa anunciaron una operación que se enmarca en un acuerdo de comercialización de energía y telecomunicaciones con el cual aspiran a captar alrededor de un millón de clientes a través de ofertas personalizadas y servicios de alto valor añadido.
-
El Ibex 35 se atasca en los 16.350 puntos
El selectivo español continúa moviéndose sin dirección clara en la zona de los 16.350 puntos. Pese al rebote intenso desde los mínimos de la sesión, los alcistas no logran revertir de forma sostenida los números rojos.
El Ibex 35 mantiene una leve caída del 0,04% y cotiza en torno a los 16.355 puntos, reflejando un mercado a la espera de nuevos catalizadores.
-
Wall Street arranca la semana de Acción de Gracias con predominio de osos
Los mercados estadounidenses muestran un sesgo bajista en la apertura de la semana festiva, con más vendedores que compradores en la mesa de Acción de Gracias.
Los analistas destacan la cautela de los inversores ante datos económicos y ganancias corporativas, manteniendo la volatilidad en niveles elevados pese al ambiente festivo.
-
Actas del BCE reflejan cautela ante la inflación
Las recientes actas del BCE muestran que la evaluación del consejo sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios, aunque persiste la incertidumbre sobre su evolución.
El consejo subraya que esta incertidumbre podría justificar mantener los tipos sin variaciones, considerando que los niveles actuales son suficientemente sólidos para gestionar posibles shocks, mientras se mantiene una postura abierta ante riesgos al alza y a la baja en la inflación.