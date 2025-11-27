Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 resiste cerca de los 16.400 puntos sin Wall Street, cerrado por Acción de Gracias

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves totalmente plano (0%), en los 16.361 puntos.

- Las principales bolsas europeas cierran la sesión con tendencia mixta. Los movimientos, al alza o a la baja, son escasos.

- Los índices del Viejo Continente no han dispuesto de la referencia de Wall Street, mercado que se mantendrá cerrado por la celebración en EEUU del Día de Acción de Gracias.

- La confianza económica de la eurozona ha alcanzado en noviembre su nivel más alto desde la primavera de 2023. La lectura es de 97 puntos, con España a la cabeza de las grandes economías de la región.

- El miércoles se dieron a conocer en EEUU los pedidos de bienes duraderos de septiembre, que superaron lo esperado por los analistas, y las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales, que sorprendieron a la baja.

- La probabilidad que actualmente otorgan los futuros a que la Reserva Federal de EEUU (Fed) baje los tipos en diciembre ya supera el 80%. El pasado viernes era del 30%.

- El bitcoin logra hacerse con la resistencia de los 88.350 dólares y continúa su proceso de recuperación de precios.

- El precio del oro consolida precios por encima de la zona clave de los 4.123 dólares por onza.

- El barril de petróleo Brent continúa peleando por no perder el soporte de los 62,34 dólares.

- El par EURUSD se coloca por encima de los 1,16 pero no hay fuerza para atacar la siguiente resistencia que se encuentra en los 1,1630.