Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,36%) supera los 16.300 puntos: crecen las expectativas de que la Fed bajará los tipos

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 1,36%, hasta los 16.361,1 puntos.

- Las principales bolsas europeas terminan el día con subidas de entre el 0,9% y el 1,5%.

- Las alzas son similares en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,87%; el S&P 500, un 0,94%, y el Dow Jones, un 0,87%.

- Las expectativas que el mercado tiene sobre que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) bajará los tipos en diciembre han crecido en las últimas horas. Según LSEG, las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos son del 76%.

- Los analistas de Link Securities esperan “que estas renacidas expectativas de que la Fed vuelva a bajar sus tasas oficiales en diciembre permitan a las bolsas europeas mantener el buen tono y seguir recuperando terreno”.

- Los inversores también mantienen el foco sobre las negociaciones de paz en Ucrania.

- Este miércoles la canciller británica de Hacienda, Rachel Reeves, ha presentado el presupuesto de otoño de Reino Unido.

- “La reacción ordenada de los gilts y de la libra confirma que los inversores interpretan la estrategia de Reeves como un giro hacia la prudencia fiscal, en contraste con episodios anteriores de inestabilidad política y presupuestaria”, explica Matthew Ryan, jefe de estrategia de mercado de Ebury.

- Entre las referencias económicas de la sesión destacan la publicación de los datos de desempleo semanal y los pedidos de bienes duraderos de septiembre de EEUU.

- El bitcoin apaga la reacción alcista y no puede con la resistencia de los 88.350 dólares.

- El precio del oro pasa a contar ahora con el soporte de los 4.123 dólares por onza para intentar seguir con la reacción alcista.

- El barril de petróleo Brent continúa peleando con el soporte de los 62,34 dólares. Perder este nivel implicaría ver precios no vistos en más de un mes.

- El par EURUSD se encuentra por encima de los 1,15 y busca el ataque a la siguiente resistencia que se encuentra en los 1,1630.