Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,36%) supera los 16.300 puntos: crecen las expectativas de que la Fed bajará los tipos
Esta será la última sesión completa en Wall Street de la semana por el Día de Acción de Gracias.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 16:31 Los inventarios de crudo en EE. UU. muestran leves ajustes esta semana
- 15:39 Así abre Wall Street
- 14:30 Las peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. caen por debajo de lo previsto
- 10:01 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acerinox
- 09:04 Así abre el Ibex 35
- 08:48 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:25 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:40 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 1,36%, hasta los 16.361,1 puntos.
- Las principales bolsas europeas terminan el día con subidas de entre el 0,9% y el 1,5%.
- Las alzas son similares en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,87%; el S&P 500, un 0,94%, y el Dow Jones, un 0,87%.
- Las expectativas que el mercado tiene sobre que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) bajará los tipos en diciembre han crecido en las últimas horas. Según LSEG, las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos son del 76%.
- Los analistas de Link Securities esperan “que estas renacidas expectativas de que la Fed vuelva a bajar sus tasas oficiales en diciembre permitan a las bolsas europeas mantener el buen tono y seguir recuperando terreno”.
- Los inversores también mantienen el foco sobre las negociaciones de paz en Ucrania.
- Este miércoles la canciller británica de Hacienda, Rachel Reeves, ha presentado el presupuesto de otoño de Reino Unido.
- “La reacción ordenada de los gilts y de la libra confirma que los inversores interpretan la estrategia de Reeves como un giro hacia la prudencia fiscal, en contraste con episodios anteriores de inestabilidad política y presupuestaria”, explica Matthew Ryan, jefe de estrategia de mercado de Ebury.
- Entre las referencias económicas de la sesión destacan la publicación de los datos de desempleo semanal y los pedidos de bienes duraderos de septiembre de EEUU.
- El bitcoin apaga la reacción alcista y no puede con la resistencia de los 88.350 dólares.
- El precio del oro pasa a contar ahora con el soporte de los 4.123 dólares por onza para intentar seguir con la reacción alcista.
- El barril de petróleo Brent continúa peleando con el soporte de los 62,34 dólares. Perder este nivel implicaría ver precios no vistos en más de un mes.
- El par EURUSD se encuentra por encima de los 1,15 y busca el ataque a la siguiente resistencia que se encuentra en los 1,1630.
HP despedirá hasta 6.000 trabajadores en el marco de su nuevo plan estratégico
HP tiene previsto despedir entre 4.000 y 6.000 trabajadores en el marco del nuevo plan estratégico lanzado este miércoles por la compañía y que incluye distintas medidas para ahorrar unos 1.000 millones de dólares (862,6 millones de euros) hasta finales de 2028.
El fabricante estadounidense de ordenadores e impresoras ha dado a conocer este plan en la presentación de su último ejercicio fiscal, que finalizó el pasado 31 de octubre. Un periodo en el que ganó 2.529 millones de dólares (2.182 millones de euros) un 8,9% menos respecto a un año antes.
Las ventas subieron un 3,2%, hasta los 55.295 millones de dólares (47.699 millones de euros). Por sectores, los sistemas personales facturaron 38.532 millones de dólares (33.239 millones de euros), un 6,5% más, mientras que la división de impresoras y reprografía ingresó un 3,7% menos, tras caer a 16.702 millones de dólares (14.408 millones de euros).
Sin embargo, la empresa ha elevado a 0,30 dólares (0,26 euros) el dividendo que pagará el próximo 2 de enero a los accionistas que figuren como tal al cierre de los mercados el día 11 de diciembre.
César Mascaraque ocupará el lugar de Javier de Paz en dos comisiones del consejo de Telefónica
Telefónica ha nombrado al consejero independiente César Mascaraque como vocal de la Comisión Delegada y de la de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. En ambas ocupará el lugar de Javier de Paz, que renunció a su asiento a finales de octubre para desempeñar nuevas funciones ejecutivas.
De hecho, Mascaraque entró en el consejo de administración de Telefónica para sustituir al propio De Paz, que fue nombrado director adjunto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa.
Por otro lado, Telefónica también ha informado este miércoles a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del nombramiento del consejero independiente Alejandro Reynal como vocal de la Comisión de Auditoría y Control, en la cual ocupará el lugar de María Rotondo, que dejó la teleco a finales del pasado julio por razones "personales".
En el caso de Rotondo, su salida del consejo no supuso su desvinculación de Telefónica, dado que fue nombrada vocal del consejo asesor de Telefónica España.
Así cierra el Ibex 35
Cerramos en zona de máximos del día con ganas de más.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada muy positiva para el principal índice de la bolsa española, que registra una subida significativa, recuperando gran parte de lo perdido desde el 17 de noviembre y acercándose a los máximos de esa fecha.
Los alcistas dominaron la sesión con una reacción que comenzó a media jornada, devolviendo fuerza al índice tras el último tramo correctivo.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español suma un 1,35% en los 16.358 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ACS (+2,20%), Acerinox (+1,64%) y BBVA (+1,63%).
El valor menos alcista es Amadeus (+0,14%). Le sigue Redeia Corporación (+0,16%) y Telefónica (+0,38%).
El euro desafía la directriz bajista frente al dólar
En su cruce con el dólar, el euro se aproxima a la directriz descendente desde los máximos de septiembre, con 1,16 dólares como resistencia clave.
Suma tres jornadas consecutivas de avances, ganando un 0,22% y situándose en 1,1590 dólares.
Atención al selectivo español que marca nuevos máximos intradía
El selectivo español marca nuevos máximos de la sesión en 16.340 puntos, recuperando así todo lo perdido desde el 17 de noviembre.
La subida del 1,25% refleja un repunte sólido y la fortaleza de los compradores en la última parte de la jornada.
-
Google se convierte en el foco alcista entre operadores de opciones
$GOOGL registra un aumento en la actividad de opciones, con barridas de calls y estrategias predominantemente alcistas.
El interés de los grandes inversores refleja expectativas positivas sobre el valor y un posible impulso en su cotización.
-
Los inventarios de crudo en EE. UU. muestran leves ajustes esta semana
Según la AIE, los inventarios de petróleo crudo aumentan en 2,774 millones de barriles, frente a la caída de 1,300 millones prevista y la disminución anterior de 3,426 millones.
En Cushing, los stocks caen ligeramente 0,068 millones de barriles, menos de lo esperado, reflejando un mercado energético con ajustes moderados.
Los índices de EE. UU. cotizan en positivo
Boeing lidera subidas en el sector industrial de EE. UU.
Entre los valores industriales, Boeing sube un 1,64% y encabeza las ganancias, seguida de Microsoft con un 1,39% y UnitedHealth con un 1,28%.
En el lado bajista, Salesforce cae un 2%, Cisco Systems un 0,80% y Merck & Co un 0,62%, mostrando un sector con movimientos mixtos.
-
El selectivo español sigue avanzando
A pesar del ajuste que se ha producido en los últimos minutos, el índice español permanece situado cerca de los máximos de la sesión donde se han alcanzado los 16.300 puntos en los últimos minutos.
El índice cotiza en los 16.268 puntos equivalentes a una subida de 128 puntos desde el cierre anterior, es decir, un 0,80%.
El PMI de Chicago cae a 36,3, por debajo de expectativas
El índice de gerentes de compras de Chicago se sitúa en 36,3, frente a los 43,6 previstos y los 43,8 anteriores.
El dato refleja una fuerte contracción en la actividad manufacturera regional, muy por debajo de las estimaciones del mercado.
-
HP reducirá la plantilla hasta en 6.000 personas de aquí a 2028 con la adopción de la IA
Su plan prevé un ahorro bruto de 1.000 millones de dólares a finales del año fiscal de 2028 (en octubre), de los que 650 millones se atribuyen a la reestructuración de personal.
Así abre Wall Street
La reacción alcista continúa con otro hueco al alza en la que será la última sesión completa de la semana.
-
El selectivo español espera la apertura americana en los entornos de los 16.250 puntos
El selectivo español sube un 0,68%, alcanzando los máximos de la sesión en 16.266 puntos tras recuperar terreno desde los mínimos.
Lideran los avances Acciona Energía, Indra y ACS, con subidas entre el 2,96% y el 2,39%, impulsando al índice en la previa de la apertura estadounidense.
-
Acciones vinculadas a OpenAI se rebotan antes de la apertura
Oracle lidera las subidas con casi un 6%, seguida de CoreWeave que gana más del 3% y NvidiaA con un repunte cercano al 2%.
El movimiento refleja el interés del mercado en compañías relacionadas con la inteligencia artificial antes de la sesión.
-
El Ibex 35 rompe máximos intradiarios
El selectivo español rompe los máximos intradía en 16.240 puntos y amplía sus ganancias al 0,76%, situándose en 16.265 puntos.
La perforación al alza se produce tras la publicación de recientes datos macroeconómicos, impulsando la vuelta a la confianza de los inversores y el impulso del índice.
-
La balanza comercial de bienes de EE. UU. se amplía en septiembre
El déficit comercial de bienes se sitúa en 90.000 millones de dólares, por encima de los 85.500 millones esperados.
Al mismo tiempo, los inventarios de los minoristas, excluyendo automóviles, aumentan un 0,3%, superando el 0,1% previsto.
El conjunto de datos apunta a mayor acumulación de existencias y presión sobre el saldo comercial.
Los permisos de construcción en EE. UU. superan previsiones en septiembre
El dato de permisos de construcción se sitúa en 1,340 millones, ligeramente por encima de los 1,330 millones esperados.
La cifra apunta a una estabilización del sector inmobiliario y sugiere que la actividad en vivienda resiste pese a un entorno de tipos todavía exigente.
Las peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. caen por debajo de lo previsto
Las nuevas solicitudes semanales se sitúan en 216.000, mejor que las 226.000 esperadas y por debajo del dato anterior de 222.000.
La cifra refuerza la solidez del mercado laboral estadounidense y reduce, por ahora, las señales de enfriamiento económico.