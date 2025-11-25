Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 echa el ancla por encima de los 16.100 en una jornada apacible en Europa
Consolidar por encima de los 16.000 puntos es vital para evitar una reactivación de los vendedores.
LAS CLAVES
- 16:02 Confianza del consumidor en EE. UU. cae más de lo esperado en noviembre
- 14:31 El IPP de EE. UU. repunta en septiembre según lo previsto
- 14:31 Ventas minoristas de EE. UU. moderan su ritmo en septiembre
- 10:15 Analizamos el comportamiento de las acciones de Santander
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:57 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 08:56 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 07:45 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 deseaba dejar atrás la peor semana desde marzo con la excusa de iniciar la última semana de noviembre, que culminará con el Black Friday. Y, de momento, el plan surte efecto.
- El selectivo español ha subido un 1,08%, hasta los 16.140,9 puntos, en una jornada bastante apacible en Europa.
- En los parqués del Viejo Continente, la tónica este martes ha sido muy relajada. El selectivo EuroStoxx 50 ha ganado un 0,87%, con Madrid como única plaza que ha sido capaz de sobrepasar la barrera del 1% de revalorización.
- En España, los valores que más han subido son ArcelorMittal (3,61%), ACS (3,57%) y Banco Santander (2,36%).
- Por el contrario, el farolillo rojo ha sido Solaria Energía (-4%). Tras su espectacular rally en 2025, donde lleva acumulada una ganancia del 99%, bancos de inversión como RBC y Berenberg han rebajado su recomendación sobre el valor de sobreponderar a mantener, con perspectivas en línea con el sector. Aunque eso sí, elevando su precio objetivo.
- Así, el gran índice español acumula una ganancia del 39,21% en lo que llevamos de año.
El FEI invertirá 70 millones de euros en Klima2, el próximo fondo de transición energética de Alantra
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el brazo del Grupo BEI especializado en inversiones en el capital de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de mediana capitalización (mid caps), destinará 70 millones de euros al próximo fondo de transición energética de Alantra, Klima Energy Fund II (Klima2).
Klima2 se centrará en impulsar tecnologías clave para la transición energética de Europa y, con este objetivo, invertirá en una cartera de unas doce empresas de alto crecimiento en todo el continente. Con ello, dará continuidad a la estrategia ya puesta en marcha con éxito por Klima1, que también contó con el apoyo del FEI como inversor principal.
Ferrovial duplica hasta 55 millones su próximo dividendo en efectivo que entregará en Navidad
Ferrovial entregará un nuevo dividendo adicional en efectivo en Navidad para sus accionistas, que más que duplica el entregado hace un año, hasta los 55,6 millones de euros, en vista de las previsiones de caja para finales de año.
La compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la fecha 'ex dividendo' será el 4 de diciembre, por lo que el día anterior será el último en el que sus acciones cotizarán con derecho a recibir el pago, que se abonará a partir del 22 de diciembre.
En Estados Unidos, ese calendario se retrasa un día, por lo que la fecha 'ex dividendo' para sus acciones en el Nasdaq será el 5 de diciembre.
Así cierra el Ibex 35
Finalmente sí pudo ser y el selectivo español logró superar con cierta holgura la zona psicológica de los 16.000 puntos, consolidando un rebote consistente iniciado en las últimas sesiones desde la zona de los 15.730 puntos, un soporte horizontal clave por donde además transcurre la media móvil de 50 periodos, que ha sido respetada en todo momento.
El índice español tuvo que esforzarse para revertir los números negativos de la sesión de hoy martes para pasar del color rojo al verde, aunque fue por la tarde, especialmente en la segunda mitad de la sesión, cuando se produjo el giro que permitió al selectivo alcanzar unos máximos intradiarios en los 16.158 puntos.
Finalmente, el sector del acero y de la construcción lideró la tabla. ArcelorMittal avanzó un 3,61% y ACS un 3,57%. En tercera posición se situó Banco Santander con una subida del 2,36%, seguido de Telefónica con un 2% e Inditex que repuntó un 1,73%.
En la parte baja, Solaria fue el valor más castigado con una caída del 4%, mientras Acciona cedió un 0,99% y su filial, Acciona Energía un 0,88%. Aena retrocedió un 0,72%.
En la sesión de mañana, el Ibex 35 partirá desde los 16.140,90 puntos en busca de consolidar el rebote técnico que se está produciendo.
Ibex 35, ganadores y perdedores de la jornada
Sesión la de este martes que fue de menos a más, donde, tras un inicio en negativo, los alcistas supieron imponer su criterio y llevar al índice hasta los 16.000 puntos durante la mañana, mientras que por la tarde fueron los 16.100 puntos los que actuaron como referencias clave de la jornada.
Se registraron alzas destacadas en valores como ACS, ArcelorMittal o incluso Banco Santander, que aportaron una importante cantidad de puntos al Ibex 35.
A falta de pocos minutos para que los mercados del Viejo Continente cierren sus puertes, el índice español gana un 0,91% en los 16.138 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ACS (+3,80%), ArcelorMittal (+3,33%) y Banco Santander (+2,44%).
Las mayores caídas son para: Solaria (-3,33%), Indra (-0,92%) y Aena (-0,51%).
Merck&Co lidera alzas en el Dow Jones mientras Nvidia sufre fuertes pérdidas
-
Volkswagen afirma que reducirá a la mitad los costes de sus coches eléctricos si los fabrica en China
El fabricante alemán de automóviles busca recuperar su cuota de mercado en el mayor mercado mundial.
-
Indra votará el 28 de noviembre en Junta Extraordinaria la compra del 89,68% de Hispasat
Indra celebrará su Junta General Extraordinaria de Accionistas el próximo viernes 28 de noviembre, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, entre los que se encuentra autorizar la adquisición del 89,68% del capital social de Hispasat.
-
El euro reacciona de forma positiva frente al dólar
El cruce euro/dólar sigue en fase de reacción, aunque todavía no ha sido capaz de supera la directriz bajista extendida desde los máximos de septiembre, actualmente en torno a 1,16 dólares.
En estos momentos, la divisa europea se revaloriza un 0,50% y cotiza en 1,1578 dólares.
-
S&P 500 equiponderado sube 0,4% con fuerte amplitud de mercado
Hoy el S&P 500 equiponderado avanza un 0,4%, destacando como una sesión positiva en términos de amplitud.
La mayoría de los componentes del índice contribuyen al alza, reflejando un mercado más equilibrado y con impulso generalizado.
-
Casa Blanca señala que quedan detalles por resolver en negociaciones de paz
El portavoz de la Casa Blanca ha indicado que existen algunos detalles delicados, pero no insalvables, que deben resolverse en el marco del acuerdo de paz entre Ucrania, Rusia y EE. UU.
Estas cuestiones requerirán nuevas conversaciones para avanzar hacia un consenso definitivo.
La declaración subraya la complejidad del proceso y la necesidad de coordinación diplomática continua entre las partes involucradas.
-
Inventarios de negocios en EE. UU. se mantienen estables en agosto
Los inventarios de negocios en EE. UU. registraron un crecimiento nulo del 0,0% en agosto, en línea con las previsiones y frente al 0,1% del mes anterior.
La estabilidad de los inventarios sugiere un equilibrio entre producción y demanda en el sector empresarial.
Este dato será relevante para evaluar la presión sobre los precios y las decisiones de la Reserva Federal en materia de política monetaria.
-
Ventas de viviendas pendientes sorprenden al alza en EE. UU.
En octubre, las ventas de viviendas pendientes en EE. UU. subieron un 1,9% mensual, superando ampliamente las expectativas de 0,5% y el dato previo de 0,1%.
Por otro lado, los inventarios de minoristas, excluyendo automóviles, se mantuvieron estables en agosto (0,0%), por debajo del 0,3% previsto, aunque ligeramente por debajo del 0,1% anterior.
Los datos reflejan un mercado inmobiliario más activo y una estabilidad en el sector minorista, con implicaciones mixtas para la economía estadounidense.
-
Confianza del consumidor en EE. UU. cae más de lo esperado en noviembre
El índice de confianza del consumidor de The Conference Board para noviembre se sitúa en 88,7, por debajo de las previsiones de 93,5 y del dato previo de 95,5.
La caída refleja un deterioro en la percepción de los consumidores sobre la economía y sus perspectivas financieras.
-
Ajuste correctivo desde máximos para el Ibex 35
El Ibex 35 registra un retroceso desde la zona de máximos intradía, con los bajistas llevando al índice español a buscar los 16.064 puntos en esta fase correctiva.
A pesar de la presión vendedora momentánea, el selectivo mantiene un sesgo claramente alcista, con un avance del 0,62%.
-
Alphabet y Alibaba lideran subidas tras noticias positivas
Las acciones de Alphabet ($GOOGL) alcanzan máximos históricos y avanzan un 2% tras la información de que Meta estaría negociando invertir miles de millones en chips de Google.El anuncio refuerza las expectativas de crecimiento en el negocio de hardware de la compañía y genera optimismo entre los inversores.
Por su parte, Alibaba Group, que cotiza en EE. UU., sube también un 2% tras superar las estimaciones de ingresos del segundo trimestre, reflejando un desempeño sólido en su segmento de comercio electrónico y fortaleciendo la confianza en sus perspectivas a corto plazo.
-
Así abre Wall Street
En la apertura de este martes, los principales índices de Wall Street presentan un comportamiento dispar. El Dow Jones Industrial sube un 0,07%, apenas marcando cambios respecto al cierre previo, mientras que el S&P 500 retrocede ligeramente un 0,06%.
Por su parte, el Nasdaq Tecnológico, sin embargo, es el más penalizado y pierde un 0,41%, reflejando la presión sobre el sector tecnológico.
Entre los valores más castigados destacan AMD, con una caída del 7,35%, y Oracle, que cede un 4,67%, impactadas por resultados y ajustes de expectativas.
Por el lado de las subidas, Apple avanza un 2,38%, Metaplatforms un 1,46% y Tesla un 1,01%, mostrando que algunas tecnológicas resisten la presión general.
-
El Ibex 35 espera la apertura americana en zona de máximos intradía
El Ibex 35 espera la apertura de Wall Street en plena zona de máximos intradía, consolidando los 16.100 puntos reconquistados durante la última hora.
A pesar del rebote, todavía hay más valores en rojo que en verde, reflejando cierta dispersión en la sesión.
El selectivo español suma 101 puntos desde el cierre anterior, equivalentes a un avance del 0,63%.
-
Precios de vivienda en EE. UU. muestran moderación en septiembre
Los precios de la vivienda según el índice S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado subieron un 1,4% interanual en septiembre, cumpliendo expectativas pero por debajo del 1,6% previo.
En términos mensuales, el índice composite-20 cayó un 0,5%, moderando la caída anterior del 0,6%. Los datos reflejan un enfriamiento gradual del mercado inmobiliario estadounidense.
-
Ibex 35 recupera fuerza y vuelve sobre los 16.100 puntos
El Ibex 35 se aproxima de nuevo a los máximos de la sesión y supera los 16.100 puntos con un tono claramente alcista.
Entre los valores más destacados figura ACS, que avanza un 2,20%, mientras Banco Santander sube un 2,25% y Telefónica un 2,03%.
El impulso comprador se refuerza en estos niveles y sostiene la mejora del selectivo español.
-
El IPP de EE. UU. repunta en septiembre según lo previsto
El Índice de Precios a la Producción de septiembre subió un 0,3%, en línea con las expectativas del mercado y tras la caída del –0,1% del mes anterior.
El dato refleja un repunte en los precios a nivel mayorista, lo que añade presión a la lectura inflacionista.
La evolución del IPP será clave para anticipar la postura futura de la Reserva Federal.