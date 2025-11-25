Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 echa el ancla por encima de los 16.100 en una jornada apacible en Europa

- El Ibex 35 deseaba dejar atrás la peor semana desde marzo con la excusa de iniciar la última semana de noviembre, que culminará con el Black Friday. Y, de momento, el plan surte efecto.

- El selectivo español ha subido un 1,08%, hasta los 16.140,9 puntos, en una jornada bastante apacible en Europa.

- En los parqués del Viejo Continente, la tónica este martes ha sido muy relajada. El selectivo EuroStoxx 50 ha ganado un 0,87%, con Madrid como única plaza que ha sido capaz de sobrepasar la barrera del 1% de revalorización.

- En España, los valores que más han subido son ArcelorMittal (3,61%), ACS (3,57%) y Banco Santander (2,36%).

- Por el contrario, el farolillo rojo ha sido Solaria Energía (-4%). Tras su espectacular rally en 2025, donde lleva acumulada una ganancia del 99%, bancos de inversión como RBC y Berenberg han rebajado su recomendación sobre el valor de sobreponderar a mantener, con perspectivas en línea con el sector. Aunque eso sí, elevando su precio objetivo.

- Así, el gran índice español acumula una ganancia del 39,21% en lo que llevamos de año.