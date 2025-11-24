Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,92%) roza los 16.000 puntos con la esperanza de que la Fed baje los tipos de nuevo

- El Ibex 35 sube un 0,92, hasta los 15.967 puntos, al cierre de la sesión de este lunes.

- El selectivo de la Bolsa española se hundió un 3,21% la semana pasada. Se trata del mayor descenso semanal desde abril.

-Las principales bolsas europeas terminan el día con tendencia mixta. Los índices de París, Londres y Milán sufren descensos.

- Wall Street pisa el acelerador. El Dow Jones sube un 0,6%; el S&P 500, un 1,43%, y el Nasdaq Composite, un 2,38%.

- El parqué neoyorquino cerró la sesión del viernes con subidas del 1% después de que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señalase que una bajada de tipos "en el corto plazo" podría estar justificada.

- Estas declaraciones han elevado las expectativas que el mercado tiene sobre la Fed. Según LSEG, las posibilidades que los inversores dan a que el banco central recorte los tipos en diciembre son del 70%.

- “Durante los próximos días este tema será uno de los que más atraerán la atención de los inversores, que ven en esta actuación el catalizador que necesitan las bolsas para retomar su tendencia al alza”, señalan los analistas de Link Securities.

- El jueves no habrá actividad en Wall Street, ya que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias.

- Se espera que el martes se publiquen en EEUU las cifras de las ventas minoristas de septiembre, así como el índice de precios de la producción (IPP) del mismo mes, datos que no se dieron a conocer en su día por el cierre del gobierno federal a principios de octubre.

- Además, el miércoles, se conocerán los pedidos de bienes duraderos, también de septiembre, mientras que la Fed dará a conocer su último Libro Beige del año, informe que servirá para hacerse una idea de cómo afronta el cierre anual la economía estadounidense.

- El viernes se publicarán en las cuatro principales economías de la eurozona (Alemania, Francia, Italia y España) los datos preliminares de inflación de noviembre.

- El bitcoin reacciona al alza tras cuatro sesiones consecutivas de correcciones.

- El precio del oro se encuentra estable sobre los 4.000 dólares por onza, esperando nuevos incentivos para recuperar el terreno perdido.

- El barril de petróleo Brent continúa peleando con el soporte de los 62,34 dólares. Perder este nivel implicaría ver precios no vistos en más de un mes.

- El par EURUSD se encuentra por encima de los 1,15 intentando rebotar para despegarse de ellos.