Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,92%) roza los 16.000 puntos con la esperanza de que la Fed baje los tipos de nuevo
El selectivo de la Bolsa española arranca la última semana de noviembre tras hundirse un 3,21% la anterior.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 sube un 0,92, hasta los 15.967 puntos, al cierre de la sesión de este lunes.
- El selectivo de la Bolsa española se hundió un 3,21% la semana pasada. Se trata del mayor descenso semanal desde abril.
-Las principales bolsas europeas terminan el día con tendencia mixta. Los índices de París, Londres y Milán sufren descensos.
- Wall Street pisa el acelerador. El Dow Jones sube un 0,6%; el S&P 500, un 1,43%, y el Nasdaq Composite, un 2,38%.
- El parqué neoyorquino cerró la sesión del viernes con subidas del 1% después de que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señalase que una bajada de tipos "en el corto plazo" podría estar justificada.
- Estas declaraciones han elevado las expectativas que el mercado tiene sobre la Fed. Según LSEG, las posibilidades que los inversores dan a que el banco central recorte los tipos en diciembre son del 70%.
- “Durante los próximos días este tema será uno de los que más atraerán la atención de los inversores, que ven en esta actuación el catalizador que necesitan las bolsas para retomar su tendencia al alza”, señalan los analistas de Link Securities.
- El jueves no habrá actividad en Wall Street, ya que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias.
- Se espera que el martes se publiquen en EEUU las cifras de las ventas minoristas de septiembre, así como el índice de precios de la producción (IPP) del mismo mes, datos que no se dieron a conocer en su día por el cierre del gobierno federal a principios de octubre.
- Además, el miércoles, se conocerán los pedidos de bienes duraderos, también de septiembre, mientras que la Fed dará a conocer su último Libro Beige del año, informe que servirá para hacerse una idea de cómo afronta el cierre anual la economía estadounidense.
- El viernes se publicarán en las cuatro principales economías de la eurozona (Alemania, Francia, Italia y España) los datos preliminares de inflación de noviembre.
- El bitcoin reacciona al alza tras cuatro sesiones consecutivas de correcciones.
- El precio del oro se encuentra estable sobre los 4.000 dólares por onza, esperando nuevos incentivos para recuperar el terreno perdido.
- El barril de petróleo Brent continúa peleando con el soporte de los 62,34 dólares. Perder este nivel implicaría ver precios no vistos en más de un mes.
- El par EURUSD se encuentra por encima de los 1,15 intentando rebotar para despegarse de ellos.
Así cierra el Ibex 35
Comenzamos la semana con ganancias aunque se nos escapan los 16.000 puntos.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva jornada alcista para el Ibex 35, que consolida el rebote iniciado desde los mínimos semanales registrados el pasado viernes. El hueco alcista de la apertura permanece abierto en una sesión claramente dominada por el color verde, con muy pocos valores en negativo.
Aunque gran parte del día el índice se ha movido sin grandes oscilaciones, ha sido con la apertura de Wall Street cuando ha marcado sus máximos intradía en los 16.034 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español lucha por no perder la zona de los 16.000 puntos y cotiza con una subida del 1,04%.
El podio de ganadores está compuesto por:
ACS (+4,84%), ArcelorMittal (+3,56%) y Ferrovial (+3,19%).
Los valores más castigados son: Repsol (+1,22%), Indra (+0,71%) y Telefónica (+0,65%).
Wall Street avanza con fuerza con el Nasdaq 100 a la cabeza
Los principales índices estadounidenses se mantienen en verde, con el Nasdaq 100 destacando con una subida del 1,95%. El S&P 500 avanza un 1,21%, mientras que el Dow Jones suma un 0,58%.
Entre los valores más fuertes del día sobresalen Tesla con alzas superiores al 6%, Alphabet con un 5%, Micron con un 7% y Meta Platforms con casi un 3%, reflejando un impulso sólido en las grandes tecnológicas.
El selectivo español continúa en zona de máximos intradía con ACS (+5,23%) liderando las alzas
El Ibex 35 sigue instalado en la parte alta de la jornada y mantiene con cierta holgura los 16.000 puntos, avanzando 204 puntos respecto al cierre previo.
Solo cinco valores cotizan en negativo —Repsol, Indra, Cellnex, Logista y Telefónica— con Repsol destacando como el peor del índice al caer un 1,18%.
El resto del Ibex se mueve en verde, con ACS como protagonista al superar ya el 5% de subida.
Merck lidera el Dow Jones mientras Procter & Gamble encabeza las caídas
En estos instantes y si echamos la mirada al Dow Jones de Industriales, Merck & Co. destaca como el valor más alcista con un avance del 3,11%, seguido de Amazon con un 2,41% e IBM con un 1,89%.
En el lado negativo, Procter & Gamble encabeza los descensos con una caída del 2,44%, mientras Verizon pierde un 1,69% y Coca-Cola retrocede un 1,55%.
El Ibex 35 recupera los 16.000 puntos tras la apertura americana
El selectivo español reacciona al alza tras la apertura estadounidense y consigue volver sobre los 16.000 puntos, avanzando un 1,15% hasta los 16.009 puntos.
En la parte alta del índice destaca ACS, que sube un 4,81%, mientras que Repsol se sitúa como el valor más bajista con un descenso del 1,32%.
Telefónica anuncia un ERE masivo para más de cinco mil empleados
Telefónica ha propuesto a los sindicatos un expediente de regulación de empleo que afectará a 5.040 trabajadores de sus tres principales filiales: Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, según ha adelantado UGT.
La compañía abre así un proceso de ajuste de gran alcance que impactará de forma directa en su estructura laboral en España.
El euro frena las caídas y conserva el soporte de los 1,15 dólares
En su cruce frente al dólar, el euro detiene la toma de beneficios tras seis sesiones consecutivas de descensos. La zona de los 1,15 dólares se mantiene firme y la divisa europea avanza un ligero 0,05%, situándose en 1,1521 dólares mientras intenta estabilizarse.
-
Así abre Wall Street
El hueco de apertura alcista con el que ha abierto el mercado estadounidense se mantiene pasada la primera media hora del mercado con Broadcom (+6,68%), Tesla (+6,24%) y Alphabet (+5,69%) capitaneando las ganancias en Wall Street.
Abanca finaliza la integración de EuroBic en Portugal
Durante el fin de semana se han ejecutado la integración jurídica, el cambio de marca y la migración tecnológica del negocio adquirido de EuroBic en Portugal a la plataforma Abanca.
Todas las oficinas y las bancas móvil y electrónica de Abanca en Portugal operan "con normalidad", y los clientes cuentan ya con un catálogo de productos y servicios "más amplio y diversificado".
Como presidente de la Comisión Ejecutiva, Pedro Pimenta será el responsable de Abanca en Portugal.
El Ibex 35 aguarda referencias de Wall Street sobre los 15.900 puntos
El selectivo español se mantiene sin movimientos tendenciales claros y consolida por encima de los 15.900 puntos, nivel clave que ha tratado de defender durante toda la mañana.
A esta hora el índice avanza un 0,64% y cotiza en los 15.931 puntos, a la espera del impulso que pueda llegar desde Wall Street.
El VIX cae con intensidad pero se mantiene en zona de volatilidad elevada
El índice VIX retrocede un 4,25% y se sitúa en 22,28 puntos, un nivel todavía por encima del umbral de los 20 puntos que separa un mercado volátil de uno estable.
Pese al descenso de hoy, el indicador continúa reflejando un sentimiento de cautela entre los inversores.
-
Alphabet acelera y se acerca al tamaño de Apple
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Alphabet A: +3,95% en 311,48 dólares.
Nvidia: +0,51% en 179,77 dólares.
Microsoft: +0,34% en 473,71 dólares.
Tesla: +2,11% en 399,35 dólares.
Meta Platforms: +1,03% en 600,57 dólares.
Alphabet C: +4,07% en 311,78 dólares.
Apple: +0,33% en 272,35 dólares.
Home Depot: +0,13% en 343,75 dólares.
Sib NV: +0,07% en 36,22 dólares.
Qualcomm: +0,43% en 164,01 dólares.
El selectivo español logra reaccionar al alza desde el soporte
Interesante reacción del Ibex 35, que recupera los 15.940 puntos y se distancia de la zona peligrosa de los 15.900.
ACS y Ferrovial lideran la subida con avances superiores al 3% cada uno, mientras que Repsol actúa como lastre del selectivo con un descenso del 1,05%.
BofA defiende a Nvidia y atribuye la caída a una mala lectura de resultados
Bank of America asegura que el retroceso de Nvidia responde a una mala interpretación de sus cifras, destacando una fuerte demanda y un aumento del 60% del flujo de caja libre hasta más de 22.000 millones de dólares.
El banco resta importancia a dudas sobre inventarios y cuentas por cobrar, señalando mejoras operativas mientras Nvidia acelera envíos de sistemas Blackwell. Aunque los chips TPU de Google ganan visibilidad, BofA afirma que Nvidia sigue dominando el ecosistema de IA.
Mantiene recomendación de compra y un precio objetivo de 275 dólares pese a la volatilidad reciente.
Bitcoin intenta rebotar mientras la presión bajista persiste
El precio del Bitcoin comienza a remontar desde la zona próxima a los 80.000 dólares, aunque todavía cede un 0,43% y cotiza en 86.434 dólares.
Pese al intento de recuperación, la presión bajista sigue siendo insistente y limita la capacidad del activo para recuperar niveles más sólidos.
Atención a Novo Nordisk que se hunde más del 10% antes de la apertura
Se ha provocado una fuerte reacción a la baja del mercado en la que la farmacéutica danesa Novo Nordisk registra un desplome del 10% en tiempo real.
Waller de la Fed alerta sobre debilidad laboral y anticipa recorte de tasas
Christopher Waller, miembro de la Reserva Federal, señala que la mayoría de los datos del sector privado reflejan un mercado laboral débil y que la inflación no representa un gran problema por ahora.
Aboga por un recorte de tipos y advierte que enero será clave para evaluar nuevas medidas, con un enfoque reunión por reunión.
Waller subraya que el empleo sigue concentrado en pocos sectores, no se esperan olas de contrataciones y la inflación ex aranceles ronda el 2,4%-2,5%, aunque prevé que empezará a descender.
Ibex 35 se mantiene cerca del soporte con riesgo de perforación
El índice español no logra superar la zona de los 15.900 puntos y desarrolla una estructura de máximos decrecientes, con soporte en ese nivel clave.
La pérdida de este punto podría arrastrar al Ibex 35 por debajo del avance del 0,50% registrado hasta ahora, situándose en los 15.910 puntos.