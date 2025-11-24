ArcelorMittal busca abrir un nuevo tramo al alza hasta su resistencia en 37,30 euros

El aumento del volumen de negociación y la superación de medias móviles refuerzan el potencial de continuidad alcista de las acciones de la siderúrgica.

El valor de ArcelorMittal muestra fortaleza técnica a pesar de los altos niveles de sobrecompra y el estancamiento de la demanda europea de acero.

La compañía cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto atribuible de 377 millones de dólares, un 31% más que en el mismo periodo de 2024.

ArcelorMittal intenta consolidar su tendencia alcista superando la barrera técnica de 35,37 euros por acción, con la vista puesta en la resistencia de 37,30 euros.

La renta variable ha encontrado un cierto respiro tras las declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien apuntó el viernes que los tipos de interés podrían empezar a bajar “en el corto plazo”, en un contexto en el que persiste la inquietud por las elevadas valoraciones del sector tecnológico.

Por su parte, el selectivo español cerró la semana pasada con un descenso del 3,2%, quedándose a las puertas de perder los 15.800 puntos. Aun así, el Ibex 35 mantiene una ganancia acumulada desde comienzos de año que supera el 36%. Entre sus integrantes, destaca hoy lunes el comportamiento positivo de las acciones de ArcelorMittal.

En su última presentación de resultados, la siderúrgica cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto atribuible de 377 millones de dólares, un 31% más que los 287 millones del mismo periodo de 2024, aunque aún muy por debajo de los 1.793 millones del segundo trimestre, cuando el entorno de demanda y precios fue mucho más favorable.

La demanda de acero en Europa continúa estancada por los problemas que arrastran sectores clave como el del automóvil, los electrodomésticos o la maquinaria industrial. A ello se suma la creciente entrada de producto importado desde terceros países a precios más reducidos, favorecidos por menores costes energéticos y por las exigencias ligadas a las emisiones contaminantes.

Si analizamos el comportamiento de los títulos de ArcelorMittal en los últimos cinco años, observamos que el valor se ha movido dentro de un rango lateral amplio, con un suelo en torno a los 20 euros y un techo cercano a los 29 euros, un movimiento que quedó superado al alza durante el mes de septiembre.

En una perspectiva de medio plazo, desde abril el valor desarrolla una estructura claramente alcista, iniciada en la zona de los 20 euros por acción, con una pauta de mínimos y máximos crecientes. Esta dinámica se acompaña de una directriz alcista que actúa como área de soporte creciente y que se extiende desde el mismo origen del movimiento.

Las tres medias móviles más relevantes también han sido superadas al alza, y desde septiembre el precio se mantiene por encima de estas referencias dinámicas mostrando claros síntomas de fortaleza técnica.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches TradingView

Otro factor favorable para ArcelorMittal es que, pese a los altos niveles de sobrecompra alcanzados en estos últimos meses, el valor ha seguido mostrando una evidente fortaleza técnica, sin que estos excesos hayan impedido la continuidad de las subidas.

En el muy corto plazo se aprecia además un incremento del volumen de negociación justo en la apertura del hueco del pasado 6 de noviembre, con origen en los 32,24 euros. Este movimiento ha servido para que los alcistas se afiancen y para que se forme un nuevo rango lateral de consolidación entre los 33,50 euros por abajo y los 35,15 euros en la parte alta.

Con un máximo anual intradiario en los 35,37 euros por acción, ArcelorMittal intenta superar esta barrera técnica con un comportamiento claramente alcista en la sesión, en la que incluso ha abierto un pequeño gap alcista que podría actuar como hueco de continuidad si consigue batir esta referencia.

Si ya tenemos títulos de la compañía en cartera, lo más razonable sería mantenerlos y situar un stop de protección en la zona de los 33,48 euros por acción, primer soporte horizontal cuya pérdida sí generaría señales de debilidad a corto plazo.

Dada la situación actual, es probable que ArcelorMittal trate de superar los 35,37 euros en precios de cierre y consolide así su tendencia alcista de corto plazo. Si esto ocurre, podría abrirse la puerta a introducir una orden de compra en busca de una continuidad del tramo alcista, con una siguiente resistencia técnica en los 37,30 euros. No obstante, la resistencia horizontal más relevante se sitúa en los 39,80 euros por acción, mínimos marcados en julio de 2010.

Si finalmente se dan las condiciones para seguir esta estrategia, la orden de protección debería colocarse por debajo de los mínimos de la sesión de hoy, que en estos momentos se sitúan en los 34,60 euros por acción, siempre en base cierres.