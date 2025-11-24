ACS sube un 4,6% en bolsa gracias al impulso de su filial alemana Hochtief

Las claves nuevo Generado con IA ACS sube un 4,56% en bolsa impulsada por el buen desempeño de su filial alemana Hochtief, que ha avanzado más de un 6%. La estrategia internacional, la diversificación sectorial y los sólidos resultados de ACS refuerzan la confianza de los inversores en su crecimiento. El grupo, presidido por Florentino Pérez, alcanza una rentabilidad anual del 56,5%, mientras que Hochtief supera el 116% en 2025. Desde finales de 2023, ACS mantiene una tendencia alcista, superando resistencias clave y acercándose a máximos históricos, consolidándose como uno de los valores más atractivos del Ibex 35.

ACS se repone del susto del pasado viernes. Las acciones de la compañía han terminado la sesión de este lunes con una subida de casi el 5% gracias al buen comportamiento de su filial alemana Hochtief, que se ha disparado algo más del 6%.

La percepción positiva sobre la estrategia internacional y la diversificación sectorial del grupo también han fomentado el avance bursátil de ACS.

Exactamente, la compañía ha terminado la jornada con una subida del 4,56%, hasta los 75,6 euros por título.

Tal y como explican los analistas de XTB, el movimiento positivo se apoya en la revisión al alza de expectativas de ACS por parte del mercado.

Los inversores valoran de forma positiva la exposición del grupo a sectores en crecimiento como infraestructuras críticas, defensa y centros de datos, así como su capacidad para ganar grandes contratos a nivel internacional, especialmente en EEUU.

Asimismo, los expertos de XTB destacan que ACS ha mostrado resultados sólidos en 2025, con incrementos en el beneficio neto y una dinámica favorable en su cartera de pedidos, lo que refuerza la confianza de los inversores en la sostenibilidad del crecimiento.

La subida que experimenta ACS, la mayor del selectivo español –el Ibex 35– se produce después de la fuerte corrección que registró el pasado viernes.

Entonces, la pérdida fue del 7,66% debido a su exposición a los centros de datos, en un contexto de creciente temor por la inteligencia artificial (IA) por parte de los inversores.

Además, el avance ha coincidido con el estreno del perfil de Instagram de la compañía. La primera publicación ha sido un vídeo sobre el Executive Leadership Meeting del grupo.

Se trata del encuentro estratégico anual que reúne a los principales directivos de todas las empresas del grupo para trabajar la visión corporativa, definir la estrategia global y fortalecer la colaboración interna bajo el lema One Group, One Team.

Con el repunte de este lunes, la rentabilidad anual del grupo presidido por Florentino Pérez se ha elevado al 56,5%. El alza registrada en 2025 por Hochtief supera el 116%.

Alcista desde 2023

Si observamos ACS bajo un riguroso análisis técnico, veremos la formación de una pauta de mínimos y máximos crecientes iniciada desde finales de 2023. Es decir, en su gráfico de largo plazo, con origen en la zona de los 30,50 euros por acción.

Este movimiento alcista ha permitido a ACS alcanzar y superar varias zonas de resistencia importantes, como fueron en su momento los 50 euros por acción y también, de forma más reciente, la de los 70 euros por título.

El hecho más relevante que ha ocurrido en el valor es la sucesión de mínimos y máximos crecientes en formación de varias ondas alcistas que han impulsado el precio de su cotización hasta alcanzar unos máximos históricos en la zona de los 79,90 euros en formato intradiario el pasado 13 de noviembre.

Este movimiento alcista ha venido siempre acompañado de su directriz correspondiente o zona de mínimos crecientes y también por el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, como son la de corto, medio y largo plazo; es decir, las medias móviles de 50, 100 y 200 periodos.

El precio de sus acciones logró batir estas últimas referencias técnicas a mediados del pasado mes de julio y desde entonces viene mostrando síntomas de una gran fortaleza técnica.

En el muy corto plazo, y tras alcanzar sus máximos históricos, ACS ha acometido una fase de ajuste que encaja perfectamente dentro de esa tendencia alcista, a pesar de haber retrocedido en las últimas jornadas más del 10% desde esos máximos.

Pero la presencia de la media móvil de corto plazo, cerca de los 72 euros por título, logró frenar el avance de los bajistas en la sesión del pasado viernes.

La reacción no se ha hecho esperar y hoy ACS nos ha dibujado una vela alcista, muy interesante, que recupera el 50% del cuerpo de la vela anterior y, por tanto, es un síntoma muy positivo que debería permitir al valor seguir recuperándose a muy corto plazo.

Para que esta recuperación sea efectiva, ACS deberá superar la zona de los 75,55 euros por acción en niveles de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal.

Se trata de un hecho que permitirá elevar drásticamente las probabilidades de una vuelta a máximos históricos con la fuerza suficiente para poder superarlos y entrar técnicamente en subida libre absoluta.

Así pues, y tras el alivio de la sobrecompra existente, ACS se consolida y presenta grandes probabilidades de convertirse en uno de los valores más interesantes y atractivos de la bolsa española, al menos en el muy corto plazo.

Es vital, para que su estructura alcista se mantenga, que en ningún momento llegue a perder la zona de los 70 euros.