Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad correctiva

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español muestra debilidad al cerrar por debajo de los 16.000 puntos pese a un repunte intradía. El mercado estadounidense se ve afectado por la suspensión o retraso de datos clave previos a la reunión de la Fed. Se destacan valores como BBVA, Naturgy, Redeia e IAG como opciones a vigilar por su fortaleza técnica y atención de inversores.

El selectivo español reaccionó al alza, pero cierra muy cerca de los mínimos del día y por debajo de los 16.000 puntos dejando una sensación de debilidad para este viernes.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufre un giro intradiario al conocerse que la publicación de varios datos vitales para la próxima reunión de la Fed quedan suspendidos o retrasados.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor mostrará fortaleza si se hace con los 18,19 euros en base cierres, así que entraremos en él si eso ocurre colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,46 euros en base cierres.

2) Naturgy: El valor marca nuevos máximos, por lo que vamos a entrar en él si vemos que se hace con los 27,60 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 27,00 euros en base cierres.

3) Redeia: Entraremos en el valor si vemos que se va a hacer con los 15,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,94 euros en base a cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,16 euros en base cierres.