El Ibex 35 se contagia del miedo en Wall Street y conserva los 15.800 a duras penas tras ceder un 3,2% en la semana

ACS se ha hundido un 7,7% por su fuerte apuesta por los centros de datos y el bitcoin continúa con su racha bajista.

El Ibex 35 se ha contagiado del miedo en Wall Street y ha perdido los 16.000 puntos. De golpe y porrazo, y a duras penas, cierra la semana ligeramente por encima de los 15.800.

El selectivo español ha terminado el viernes en los 15.821,9 enteros, lo que implica una pérdida del 1,04% y un retroceso en la semana del 3,21%.

Mucho ha tenido que ver con este tropiezo ACS, que se ha hundido un 7,66% por su alta exposición y su fuerte apuesta por los centros de datos, que son quienes soportan la nube y la inteligencia artificial, sectores mirados con lupa estos días por los inversores. Le han seguido con números rojos valores como Indra (-4,82%) y Repsol (-3,92%).

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

Por el contrario, han aguantado mejor el tipo otros como Amadeus, Cellnex o Puig, con ganancias del 2,90%, del 2,81% y del 2,31%, respectivamente.

En Europa, el signo ha acabado siendo mixto. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha caído un 0,84%, arrastrado por el DAX germano, el Ibex y en menor medida por Milán, si bien París y Londres han logrado desmarcarse con ganancias de unas pocas décimas.

Aunque el índice español ha perdido un poco de fuelle, sigue a la cabeza de los parqués mundiales. Su revalorización acumulada es del 36,45%.

Las bolsas europeas se están mostrando débiles tras los retrocesos de los índices estadounidenses, con las acciones tecnológicas y de IA en entredicho por una posible burbuja, y todo pese a los magníficos resultados de Nvidia a mitad de semana. Entre tanto, se desvanecen las esperanzas de los inversores de un recorte de tipos en diciembre por parte de la Reserva Federal.

Muchos analistas hablan de que los inversores están tomando beneficios de unos selectivos que estaban en máximos y que tan sólo estamos viviendo un bache "temporal" e, incluso, "saludable".

En el mundo de las criptomonedas, el bitcoin prosigue con su corrección de noviembre. La criptodivisa reina cae este viernes más de un 3%, hasta el entorno de los 72.725 dólares, y su retroceso se acerca al 23% en el último mes y asciende al 19,5% en lo que llevamos de año.