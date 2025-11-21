Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 cede hasta los 15.800 arrastrado por ACS y con la vista puesta en la IA
Las caídas de hoy profundizarán en el saldo negativo que acumula desde el inicio de esta semana.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:47 El motor de servicios de EE. UU. acelera y refuerza la fortaleza económica
- 15:46 El pulso industrial de EE. UU. sorprende al alza
- 15:37 Así abre Wall Street
- 10:10 Analizamos el comportamiento de las acciones de Repsol
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:50 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 07:40 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 está muy tocado este viernes. Está luchando por no perder los 15.800 puntos de golpe y plumazo, cediendo al mediodía en torno a un 1%. Ahora cotiza en torno a los 15.825 enteros.
- Una jornada donde hay muchos valores perjudicados: ACS (-7%), Repsol e Indra (-3,75% en ambos casos), los principales.
- Por el contrario, intentar dar la nota positiva acciones como Amadeus y Cellnex, con ganancias del 3,15% y el 2,60%. También Aena despunta con un 2,25%.
- En Europa, las pérdidas son generalizadas. El EuroStoxx 50 retrocede un 0,90%, y Londres y París son quienes menos caen por el momento (-0,20% y -0,10%).
- Las bolsas europeas se muestran débiles tras los retrocesos de los índices estadounidenses con las acciones tecnológicas y de IA en entredicho por una posible burbuja, y todo pese a los magníficos resultados de Nvidia a mitad de semana. Entre tanto, se desvanecen las esperanzas de los inversores de un recorte de tipos en diciembre por parte de la Reserva Federal.
- Muchos analistas hablan de que los inversores están tomando beneficios de unos selectivos que estaban en máximos y que tan sólo estamos viviendo un bache "temporal" e, incluso, "saludable".
- El bitcoin no encuentra suelo y continúa bajando acercándose a los 85.000 dólares.
- El precio del oro busca el soporte de los 4.036 dólares por onza para intentar rebotar y salvar la semana en un ambiente de correcciones generalizadas y de incremento de volatilidad.
- El barril de petróleo Brent se la juega con el soporte de los 62,34 dólares. Perder este nivel implicaría ver precios no vistos en más de un mes.
- El par EURUSD salvó ayer los 1,15 y ahora intenta rebotar para despegarse de ellos.
-
Así cierra el Ibex 35
Cerramos la peor semana desde marzo.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Los valores más alcistas a esta hora son: Cellnex (+2,77%), Amadeus (+2,68%) y Puig Brands (+2,39%).
El podio de perdedores está compuesto por: ACS (-8,69%), Indra (-4,90%) y Repsol (-4,45%).
-
Sherwin-Williams lidera subidas en el Dow Jones mientras Nvidia sigue desplomándose
En el Dow Jones, Sherwin-Williams encabeza los avances con un alza del 2,97%, seguida de Merck & Co. con un 2,66% y United Health que suma un 2,21%.
En el lado contrario, Nvidia lidera las caídas con un retroceso del 3,19%, acompañada de Microsoft con un 1,53% y Goldman Sachs que pierde un 1,38%.
-
Última hora: Trump frena expectativas de sanciones a petróleo ruso y el crudo cae 2,5%
Tras las declaraciones de Trump sobre que no impondrá sanciones al petróleo ruso, el precio del crudo retrocede con fuerza.
En estos momentos, el Brent y el West Texas ceden alrededor del 2,5%, reflejando la rápida reacción del mercado ante la decisión política y las implicaciones para la oferta global de petróleo.
-
El euro retrocede y vuelve a rondar los 1,15 dólares
El euro inicia otra jornada a la baja frente al dólar y se aproxima a la zona de 1,15 dólares.
El intento de romper al alza la directriz bajista desde los máximos de septiembre ha fracasado, perdiendo así todo lo ganado desde el 6 de noviembre.
En estos momentos, la divisa cede un 0,23% hasta 1,1507 dólares, reflejando la presión continua sobre el euro en el mercado de divisas.
-
Evolución de la diferencia de capitalización bursátil entre Microsoft y Google
Así ha evolucionado el spread de capitalización bursátil entre Microsoft (MSFT) y Google (GOOG) durante los últimos 10 años. Se ha desplomado 1.54 billones de dólares en 2025.
-
El Ibex 35 se atasca frente a los 15.870 puntos.
En los últimos minutos, el Ibex 35 muestra signos de agotamiento tras el rebote iniciado desde los mínimos de la sesión.
El selectivo no logra superar la zona de los 15.870 puntos y se aprecia la dificultad por recuperar terreno perdido.
La presión vendedora sigue presente, limitando la continuación del impulso alcista en la recta final de la jornada.
-
La confianza del consumidor repunta en EE. UU.
Las expectativas del consumidor de Michigan avanzan a 51,0 puntos desde los 49,0 previstos, mientras que la confianza general mejora a 51,0 frente al 50,3 esperado.
El impulso refleja un mayor optimismo sobre la situación económica, apoyado en una percepción más favorable del empleo y los ingresos, y añade soporte al sentimiento inversor en una fase de volatilidad moderada.
-
La inflación esperada en EE. UU. se enfría y da un respiro a la Reserva Federal
Las expectativas de inflación de Michigan caen al 4,5% frente al 4,7% previsto, mientras que las proyecciones a cinco años retroceden al 3,4% desde el 3,6% esperado.
El descenso sugiere que la presión inflacionaria futura podría moderarse, reforzando la narrativa de estabilidad y reduciendo tensiones en el mercado de deuda, que recibe el dato como un alivio en pleno debate sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.
-
El motor de servicios de EE. UU. acelera y refuerza la fortaleza económica
El PMI de servicios de noviembre sube a 55,0 desde el 54,6 previsto, mostrando un sector aún expansivo y con fuerte inercia.
La lectura confirma que la demanda interna mantiene el ritmo pese al entorno monetario restrictivo.
-
El pulso industrial de EE. UU. sorprende al alza
-
Los sindicatos de Inditex anuncian concentraciones en España y Europa en vísperas del Black Friday
Reclaman una fórmula extraordinaria de participación en los beneficios del grupo.
-
Así abre Wall Street
Tímida apertura alcista en Wall Street para comenzar la última sesión de la semana.
-
Se mantiene el sesgo negativo del Ibex 35 a pesar que la caída se ha reducido
El Ibex 35 continúa con una fase reactiva iniciada en la zona de 15.740 puntos y logra reducir el retroceso al 1%, aunque la mayoría de sus valores siguen en negativo.
Las mayores caídas son para ACS, que pierde un 6,61%, seguida de Repsol con un 4,24% e Indra con un 4,27%.
En la parte alta destacan Amadeus, que sube un 2,85%, junto a Cellnex con un 2,17% y Aena con un avance del 1,85%.
El sesgo sigue bajista, pero el rebote aporta algo de alivio al selectivo.
-
Logan (Fed) pide tipos estables y advierte de inflación aún elevada
Lorie Logan, de la Reserva Federal, afirma que espera que el crecimiento del balance del organismo se reanude pronto y considera necesario mantener los tipos de interés estables durante un tiempo para evaluar el grado real de restricción.
Señala que la Fed debe contrarrestar los vientos favorables derivados de las condiciones financieras y que el recorte de tipos de octubre no estaba justificado.
Añade que la inflación continúa demasiado alta y que el mercado laboral se encuentra “más o menos equilibrado”, reforzando la idea de prudencia monetaria.
-
Aurica Capital avanza en su plan de transición con el nombramiento de cinco nuevos socios
Aurica Capital, gestora de capital privado independiente, ha anunciado el nombramiento de cinco nuevos socios en diversas áreas de negocio, como parte de su plan de transición y crecimiento. En concreto, se incorporan Martín Vargas y Borja Casanovas como socios de Aurica Private Equity; Pablo Pérez como socio responsable de Relación con Inversores; Ferran Alcácer como socio de Operaciones; y Ricardo Velilla como socio de Aurica Search Fund.
Estas incorporaciones refuerzan las capacidades estratégicas de la gestora y consolidan su apuesta por el talento interno, reconociendo a profesionales que han contribuido de forma decisiva al desarrollo de Aurica en los últimos años.
Con un sólido track record construido en el mid-market ibérico e internacional, Aurica Capital ha incrementado de forma significativa sus activos bajo gestión, superando los 600 millones de euros, e incorporando nuevas líneas de negocio más allá de su fondo insignia.
La gestora afronta ahora una nueva etapa con un modelo consolidado, una cartera diversificada y una estrategia clara: acompañar a compañías de alto crecimiento en sectores clave como los servicios, la tecnología y la salud.
-
El VIX cede pero se mantiene sobre 20 puntos y refleja un mercado tenso
El índice VIX retrocede cerca de un 5%, pero continúa por encima de los 20 puntos, señal de que la volatilidad sigue elevada. Esta persistencia en niveles altos evidencia un mercado inquieto y con inversores cautelosos ante el contexto actual.
La presión emocional se mantiene y el riesgo percibido sigue siendo significativo.
-
Canadá muestra debilidad en sus ventas minoristas de septiembre
Las ventas minoristas subyacentes de Canadá avanzan un 0,2%, mejorando el -0,5% previo pero por debajo del 0,8% esperado.
En cambio, las ventas minoristas totales caen un 0,7%, en línea con las previsiones y muy lejos del 1,0% anterior.
Los datos reflejan un consumo más débil y apuntan a una moderación en la actividad económica canadiense.
-
El Ibex 35 rompe estructura bajista y reduce la caída al 1,07%
El Ibex 35 supera sus máximos intradiarios previos y pone fin a la estructura de máximos decrecientes que había marcado la mañana, situándose en 15.841 puntos y reduciendo el retroceso al 1,07%.
Aunque la mayoría de valores siguen en negativo, con ACS cayendo cerca del 7%, el tono mejora con un aumento de compañías en positivo.
Lideran el repunte Cellnex y Amadeus, ambas con subidas del 2,77%, reflejando un giro parcial en el sentimiento del mercado.
-
Williams (Fed) alerta sobre shocks económicos y llama a comunicación clara