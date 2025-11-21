Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 cede hasta los 15.800 arrastrado por ACS y con la vista puesta en la IA

- El Ibex 35 está muy tocado este viernes. Está luchando por no perder los 15.800 puntos de golpe y plumazo, cediendo al mediodía en torno a un 1%. Ahora cotiza en torno a los 15.825 enteros.

- Una jornada donde hay muchos valores perjudicados: ACS (-7%), Repsol e Indra (-3,75% en ambos casos), los principales.

- Por el contrario, intentar dar la nota positiva acciones como Amadeus y Cellnex, con ganancias del 3,15% y el 2,60%. También Aena despunta con un 2,25%.

- En Europa, las pérdidas son generalizadas. El EuroStoxx 50 retrocede un 0,90%, y Londres y París son quienes menos caen por el momento (-0,20% y -0,10%).

- Las bolsas europeas se muestran débiles tras los retrocesos de los índices estadounidenses con las acciones tecnológicas y de IA en entredicho por una posible burbuja, y todo pese a los magníficos resultados de Nvidia a mitad de semana. Entre tanto, se desvanecen las esperanzas de los inversores de un recorte de tipos en diciembre por parte de la Reserva Federal.

- Muchos analistas hablan de que los inversores están tomando beneficios de unos selectivos que estaban en máximos y que tan sólo estamos viviendo un bache "temporal" e, incluso, "saludable".

- El bitcoin no encuentra suelo y continúa bajando acercándose a los 85.000 dólares.

- El precio del oro busca el soporte de los 4.036 dólares por onza para intentar rebotar y salvar la semana en un ambiente de correcciones generalizadas y de incremento de volatilidad.

- El barril de petróleo Brent se la juega con el soporte de los 62,34 dólares. Perder este nivel implicaría ver precios no vistos en más de un mes.

- El par EURUSD salvó ayer los 1,15 y ahora intenta rebotar para despegarse de ellos.