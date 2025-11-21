Las acciones de Walmart continúan tendencia alcista

Walmart presentó sus resultados trimestrales esta misma semana y la compañía ha vuelto a mostrar una gran solidez. De hecho, el crecimiento se ha acelerado y las perspectivas han mejorado. ¿Hasta dónde pueden llegar las acciones de Walmart?

Walmart consiguió incrementar sus ingresos en el tercer trimestre en un 5,8% interanual o 6% a tipo de cambio constante. Esto en un contexto donde el mercado temía que la debilidad en la confianza del consumidor americano afectara a las cifras de la compañía.

De hecho, lo interesante es que el crecimiento se ha ido acelerando desde un 4% a tipo de cambio constante en el primer trimestre, un 5,6% en el segundo y el 6% en el tercero.

Esta cifra fue mejor de lo esperado y ha permitido a la compañía incrementar su guidance de ventas hasta un crecimiento del 4,9%-5,1% frente al 3,75%-4,75% anterior.

Además del incremento de los ingresos, la compañía consiguió aumentar su margen bruto a pesar de las presiones inflacionarias que se viven en Estados Unidos. Esto junto al apalancamiento operativo le ha permitido incrementar su EBIT ajustado en un 8% interanual.

Análisis técnico de Walmart

De hecho, incluso si hay cierta ralentización en la economía americana, Walmart podría verse beneficiada, porque los consumidores acudirían a los supermercados que mejores ofertas podrían servirles.

Las acciones de Walmart han superado dos hitos alcistas. El primero de ellos es que ha roto tanto su media móvil de 14 sesiones como la de 28 sesiones.

Además, ha superado una resistencia importante en los 104,61 dólares y se ha topado con una en los 107,34 dólares que pensamos que puede llegar a romper en las próximas sesiones. Esto viene acompañado de la tendencia alcista subyacente, a la vez que el ADX va cogiendo fuerza lo que indica que la tendencia va cogiendo mayor ritmo.