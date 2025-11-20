Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se queda a las puertas de los 16.000 pese a la euforia por Nvidia

- El Ibex 35 se ha quedado a las puertas de recuperar la cota histórica de los 16.000 puntos, pese a que durante algunos compases de la sesión ha estado coqueteando con los 16.100. Al cierre del jueves, ha subido un 0,63%, hasta los 15.988,9 enteros.

- Los mercados están asimilando los resultados de Nvidia, publicados tras el cierre de las bolsas europeas y, finalmente, no se difundirá el informe completo de empleo de septiembre en Estados Unidos debido al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país.

- Cabe recordar que Nvidia ha aumentado sus ingresos un 62% y el beneficio sobrepasa ya los 27.500 millones de euros.

- CaixaBank, Bankinter y Endesa han liderado las ganancias, con un 2,97%, un 2,51% y un 2,18%, respectivamente.

- En una jornada con pérdidas moderadas, Amadeus ha hecho de farolillo rojo (-3,06%).

- Fuera del Ibex 35, Audax Renovables se ha disparado un 8,65% después de comunicar su nuevo plan estratégico y su entrada en telecomunicaciones en España e Italia con su propia marca para 2026, pero de la mano de una de las "tres grandes teleoperadoras de España".

- Las principales bolsas europeas también han avanzado este jueves con cierto entusiasmo. El selectivo EuroStoxx 50 ha ganado un 0,33%, con Milán a la cabeza con un 0,67%.