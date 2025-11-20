Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se queda a las puertas de los 16.000 pese a la euforia por Nvidia
El selectivo español se encuentra preparado para poner fin a las correcciones tras unos estupendos datos de Nvidia.
LAS CLAVES
- 17:45 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:32 La tasa de desempleo en EE. UU. sube ligeramente
- 14:31 La actividad manufacturera de Filadelfia se debilita en noviembre
- 14:31 Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo aumentan en EE. UU.
- 14:30 Los ingresos medios por hora en EE. UU. crecen por debajo de lo esperado en septiembre
- 10:01 Analizamos el comportamiento de las acciones de ACS
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:54 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:16 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:37 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 se ha quedado a las puertas de recuperar la cota histórica de los 16.000 puntos, pese a que durante algunos compases de la sesión ha estado coqueteando con los 16.100. Al cierre del jueves, ha subido un 0,63%, hasta los 15.988,9 enteros.
- Los mercados están asimilando los resultados de Nvidia, publicados tras el cierre de las bolsas europeas y, finalmente, no se difundirá el informe completo de empleo de septiembre en Estados Unidos debido al cierre gubernamental más prolongado en la historia del país.
- Cabe recordar que Nvidia ha aumentado sus ingresos un 62% y el beneficio sobrepasa ya los 27.500 millones de euros.
- CaixaBank, Bankinter y Endesa han liderado las ganancias, con un 2,97%, un 2,51% y un 2,18%, respectivamente.
- En una jornada con pérdidas moderadas, Amadeus ha hecho de farolillo rojo (-3,06%).
- Fuera del Ibex 35, Audax Renovables se ha disparado un 8,65% después de comunicar su nuevo plan estratégico y su entrada en telecomunicaciones en España e Italia con su propia marca para 2026, pero de la mano de una de las "tres grandes teleoperadoras de España".
- Las principales bolsas europeas también han avanzado este jueves con cierto entusiasmo. El selectivo EuroStoxx 50 ha ganado un 0,33%, con Milán a la cabeza con un 0,67%.
-
Así cierra el Ibex 35
Se nos escapan los 16.000 puntos en la subasta de cierre.
-
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Jornada marcada por la publicación de una importante batería de datos macroeconómicos en EE. UU., en la que el selectivo español se tiñó de verde, alcanzando un máximo intradía de 16.123 puntos y un mínimo de 15.889 puntos.
La banca mediana lideró gran parte de la sesión, aunque en los últimos minutos se ha producido un ajuste rápido a modo de corrección. Habrá que ver si los 16.000 puntos logran mantenerse de cara al cierre.
A falta de pocos minutos para el cierre del mercado europeo, el índice español gana un 0,67% en los 16.029 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: CaixaBank (+3,53%), Bankinter (+2,66%) y ACS (+2,18%).
Las mayores caídas son para: Amadeus (-3,35%), Acciona (-1,07%) Puig Brands (-1,07%).
-
El selectivo español se aleja de máximos de la sesión
El selectivo español corrige desde niveles cercanos a los 16.110 puntos, reduciendo la subida acumulada de la sesión al 0,82%.
-
Walmart y Nvidia lideran las subidas en el sector industrial
En el sector industrial estadounidense, Walmart encabeza los avances con un 6,25%, seguido de Nvidia con un 3,30% y Goldman Sachs con un 3,12%.
En la parte baja, Amgen retrocede un 0,81%, Coca-Cola un 0,51% y Verizon un 0,32%, mostrando movimientos diferenciados dentro del sector.
-
Las reservas de gas natural en EE. UU. muestran una caída moderada
El cambio en las reservas de gas natural se sitúa en -14 BCF, ligeramente por encima del pronóstico de -15 BCF y tras un aumento previo de 45 BCF.
Los datos reflejan una retirada moderada de inventarios en línea con las expectativas del mercado.
-
El Ibex 35 se dispara un 1,32% impulsado por banca y construcción
El selectivo español alcanza los 16.119 puntos en un nuevo tirón alcista, con CaixaBank, Bankinter y ACS liderando las subidas. Solo siete valores registran caídas, destacando Amadeus con -1,68%.
El permite un rebote con fuerza con fuerte interés en financieros y construcción.
-
Miembro de la Fed (Barr) alerta sobre inflación y política monetaria
-
Las ventas de viviendas existentes en EE. UU. superan previsiones
Las ventas de viviendas existentes alcanzan 4,10 millones en octubre, por encima de los 4,08 millones esperados y de la cifra revisada de 4,05 millones del mes anterior.
La variación mensual sube un 1,2%, superando el 0,49% previsto, mostrando un repunte en la actividad del mercado inmobiliario estadounidense.
-
El euro intenta frenar la caída frente al dólar
El cruce del euro frente al dólar busca detener la racha bajista de cuatro sesiones consecutivas cerca de 1,15 dólares, zona que ha permitido a los alcistas reaccionar.
Actualmente, la divisa avanza un leve 0,01%, situándose en 1,1540 dólares, alejándose de los mínimos intradía.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista en Wall Street con la tecnología a la cabeza de las subidas.
-
Bitcoin sigue bajo presión tras perder más del 27% desde octubre
Bitcoin continúa sin fuerza para revertir el último tramo bajista iniciado desde los máximos de principios de octubre, donde acumula una caída superior al 27%.
La criptomoneda avanza un ligero 0,24% y cotiza en 91.681 dólares, sin mostrar aún señales claras de recuperación sólida.
-
Aena fija las tarifas aeroportuarias de 2026 en 11,02 euros por pasajero
Aena anuncia que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha aprobado las tarifas aeroportuarias para 2026, fijando el Ingreso Máximo por pasajero Ajustado (IMAAJ) en 11,02 euros, lo que supone un incremento de 67 céntimos respecto a 2025.
De esta subida, 43 céntimos corresponden a importes no percibidos en 2024, incluyendo costes derivados del COVID-19 y del control fronterizo, según la supervisión establecida por el DORA 2022-2026.
-
El Ibex 35 vuelve a recuperarse antes de la apertura americana
El selectivo español avanza un 0,87% y se aproxima a los máximos intradía, situándose en 16.050 puntos a media hora de la apertura de Wall Street.
La reacción al alza refleja un tono positivo sostenido en el mercado español durante la sesión.
-
Comportamiento del Dow Jones, S&P 500 y bonos americanos tras datos macro
Este es el comportamiento que han protagonizado tanto el Dow Jones de industriales como el S&P 500 y los bonos gubernamentales tras la batería de datos macroeconómicos que acabamos de conocer:
-
Los precios de materias primas en Canadá moderan su avance en octubre
El índice de precios de materias primas sube un 0,6% en octubre, por debajo del 1,6% esperado y del 1,7% del mes anterior, mostrando una desaceleración en el ritmo de encarecimiento de estas referencias.
-
El empleo en EE. UU. muestra señales mixtas
El informe de empleo de la Fed de Filadelfia sube a 4,6 desde 6,0, mientras que las nóminas privadas no agrícolas de septiembre avanzan hasta 62.000, por encima de las 18.000 previas pero lejos de las 97.000 esperadas, dejando un panorama de creación de empleo más moderado de lo previsto.
-
Inicios de viviendas en EE. UU. avanzan pese a la caída mensual
Los inicios de viviendas suben a 1,320 millones en septiembre desde 1,307 millones, aunque el dato mensual registra un retroceso del -8,5%, reflejando la volatilidad propia del sector inmobiliario estadounidense.
-
La tasa de desempleo en EE. UU. sube ligeramente
La tasa de desempleo se sitúa en el 4,4% en septiembre, una décima por encima del 4,3% previsto y del dato anterior, mostrando un leve deterioro en las condiciones del mercado laboral estadounidense.
-
La actividad manufacturera de Filadelfia se debilita en noviembre
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia cae a -12,8 en noviembre, lejos del 1,0 esperado y por debajo del -1,7 previo, reflejando un retroceso más acusado de la actividad en el sector industrial de la región.
-
Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo aumentan en EE. UU.