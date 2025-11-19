¿Qué limita el crecimiento de Inditex en bolsa?

Hace unos días conocimos que Inditex ha reducido un 13% el beneficio de su filial Fashion Retail, encargada de la venta online en los mercados internacionales donde no existen tiendas físicas del grupo, como diversas islas del Caribe y el Pacífico, o países africanos y asiáticos.

Este descenso está vinculado tanto al aumento de costes operativos como al proceso de simplificación societaria de Inditex, que mueve las ventas online a las filiales locales cuando se abre una tienda física en nuevos mercados.

La división Fashion Retail de Inditex cerró el último ejercicio con un beneficio neto de 62,5 millones de euros. El resultado de explotación disminuyó en torno al 14%, hasta los 76,7 millones, debido principalmente al incremento de los gastos de servicios exteriores, logísticos y de transporte relacionados con la operativa online.

Estrategia de Inditex

Este encarecimiento es el causante directo de la contracción en rentabilidad, en un contexto donde los ingresos de Fashion Retail representan cerca del 4% del total de ventas online de Inditex a nivel global.

Inditex distribuye prendas online en aproximadamente 200 mercados, pero solo 95 cuentan con tiendas físicas. Cuando el grupo abre tiendas físicas en un nuevo país, la gestión de la venta online pasa de Fashion Retail a la filial local correspondiente, reduciendo así el perímetro de actuación de Fashion Retail con cada nueva apertura.

Así, la cifra de negocio de la filial varía y tiende a reducirse conforme Inditex expande su presencia física en mercados internacionales. A través de Fashion Retail se canaliza también la venta a través de terceros ajenos al grupo en ciertos mercados.

Los envíos se realizan desde España, y el cliente asume costes adicionales por envíos y aduanas, lo que supone un sobrecoste logístico relevante. Pese a la caída de Fashion Retail, el canal online de Inditex sigue creciendo a nivel de grupo, impulsado por la digitalización y el cambio de paradigma en el consumo.

Análisis técnico de Inditex

En el último informe, las ventas online supusieron el 26,3% de la facturación global, alcanzando los 10.163 millones de euros en 2024 y creciendo un 12% respecto al año anterior.

Inditex sigue apostando por un modelo integrado físico-digital, donde la tienda física y el canal online se retroalimentan y potencian. El incremento de gastos logísticos y el ritmo de aperturas físicas transforman progresivamente la rentabilidad de la filial Fashion Retail. El grupo mantiene claras expectativas de crecimiento en la venta digital, especialmente en mercados donde la implantación física todavía es limitada.

¿Qué podemos esperar de los próximos resultados?

Se espera que los resultados financieros que Inditex presentará ante los inversores el próximo 3 de diciembre confirmen una trayectoria sólida, aunque con ciertos signos de moderación en el crecimiento y márgenes por el entorno global y la fortaleza del euro.

El consenso anticipa cifras robustas pero con un tono menos expansivo que en ejercicios anteriores. Esta publicación es especialmente relevante dado que incluye la campaña de otoño y parte del inicio de la temporada de invierno, fundamentales en ventas de moda.

El ritmo del crecimiento de Inditex puede verse afectado por la debilidad en algunos mercados emergentes y los efectos negativos de los tipos de cambio. De hecho, la propia compañía ha apuntado a un impacto de aproximadamente -4% en ventas a tipos de cambio constantes para este año, lo que podría restar algo de brillo a la cifra de facturación total.

La empresa, hasta ahora, se ha caracterizado en cada presentación por emitir una guía prudente pero positiva, insistiendo en la disciplina inversora y en el objetivo de crecimiento anual. El mensaje esperado es de continuidad, con foco en la eficiencia de tiendas y la expansión digital.

Factores que limitan el crecimiento

Los puntos flacos de Inditex se centran principalmente en dos áreas: su desempeño en América y Asia, donde enfrenta dificultades que están lastrando sus planes; y el impacto negativo de la variación de divisas, especialmente la depreciación del dólar frente al euro, que afecta sus ventas y crecimiento a nivel global. Además, Inditex experimenta una desaceleración en el crecimiento de sus ventas y un entorno desafiante por la incertidumbre de las políticas arancelarias, sobre todo en Estados Unidos, su segundo mercado más importante.

Otros factores que afectan a Inditex son el aumento del inventario, la ralentización en el crecimiento del beneficio neto y la reducción de su posición neta de caja debido a mayores inversiones en infraestructura logística. A pesar de estos retos, mantiene un margen bruto estable y continúa con su plan de expansión de tiendas.

Cotización de Inditex

Tras alcanzar máximos históricos en diciembre de 2024, la cotización de Inditex ha corregido y el potencial de subida parece acotado a corto plazo. El mercado anticipa un cierre de año mucho menos exuberante, y una parte de la comunidad inversora ha tomado beneficios tras las subidas acumuladas en los años anteriores.

La cotización de Inditex se encuentra en un año atípico, que ha frenado el potente rally alcista de los 2 ejercicios previos. Durante 2025, Inditex corrige un 7% hasta los 46,6 euros por título.

El RSI se encuentra ligeramente por encima de 50 puntos, mientras que la media móvil exponencial se sitúa por debajo de su precio actual, lo que no indica sobrecompra en el valor.