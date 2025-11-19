Endesa: una recaída hacia el soporte de los 30,85 euros favorecería un rebote técnico

Desde el análisis técnico, se considera que una recaída al soporte de 30,85 euros podría favorecer un rebote técnico, con objetivo inmediato en los 31,95 euros si se cierra el hueco bajista.

El valor ha logrado en 2025 una rentabilidad cercana al 60%, superando ampliamente a sus competidores europeos, aunque los analistas ven limitado su potencial de crecimiento a corto plazo.

Endesa experimenta una corrección tras alcanzar máximos históricos, perforando el soporte de los 31,58 euros y acercándose a la zona clave de los 30,85 euros por acción.

El Ibex 35 retrocedió ayer un 2,14%, su mayor descenso desde abril, y cedió los 15.900 puntos en un movimiento condicionado por el temor a un recalentamiento tecnológico. El selectivo español suma ya cuatro jornadas consecutivas de caídas, una racha que no se veía desde junio.

Los inversores esperan hoy las cuentas de Nvidia, que se publicarán tras el cierre de la Bolsa de EE. UU. Entre los valores de su composición, destacamos hoy miércoles el comportamiento negativo de las acciones de Endesa.

Uno de los motivos de mayor caída en el ajuste de la acción es el cambio de recomendación por parte de JP Morgan. El banco de inversión recortó el lunes su recomendación sobre Endesa hasta 'neutral' desde 'sobreponderar'. Sin embargo, ha elevado su precio objetivo de manera notable, hasta 32,50 euros desde los 27,50 euros anteriores.

Se estima que, para el año en curso, Endesa aumente el BPA, o beneficio por acción, un 2,3% hasta los 2,08 euros, mientras que, para el próximo ejercicio, lo han recortado en un 0,7%, de forma que ahora lo sitúan en 2,11 euros.

Los títulos de Endesa han ofrecido en este 2025 una rentabilidad cercana al 60%, es decir, un 30% más que sus homólogos europeos. Es complicado que el valor presente un mayor potencial de crecimiento incluso considerando la perspectiva más optimista en cuanto a resultados.

Si bien el potencial de crecimiento en cuanto a dividendos es atractivo, ya que la cotizada ofrece una rentabilidad para 2026 del 6%, no tiene margen de crecimiento en este segmento. Respecto a la mejora de su precio objetivo, que es considerable, refleja una perspectiva de más largo plazo. Es posible un mayor potencial en la demanda eléctrica, pero el enfoque regulatorio en España no es favorable.

Desde un enfoque técnico, observamos que los títulos de Endesa acometen una estructura de mínimos y máximos crecientes, una pauta alcista que se inició durante el primer trimestre de 2024, cuando el valor cotizaba en la zona de los 14,65 euros por acción, y que ha permitido a la eléctrica avanzar de forma consistente hasta obtener una rentabilidad significativa en este ejercicio.

Evolución de las acciones de Endesa Eduardo Bolinches TradingView

Los alcistas han dominado durante todo este tiempo, aunque también se aprecia un periodo de lateralidad entre finales de mayo y mediados de septiembre, una fase de consolidación con movimientos irregulares y cierta volatilidad.

Pero el hecho más importante se produjo especialmente a comienzos del pasado mes de octubre, cuando lograron superar la resistencia horizontal situada en los 26,65 euros. Este movimiento dio paso a una continuidad del impulso alcista que arrancó a principios de septiembre, alcanzando máximos históricos, en formato intradiario, en la zona de los 32,51 euros hace apenas cuatro sesiones.

Pero es a partir de esta zona cuando han comenzado a implementarse las ventas en el valor, que está acometiendo en la actualidad una fase de ajuste correctivo que ya está teniendo cierto calado, puesto que hoy Endesa ha abierto con un importante hueco a la baja, perforando el primer soporte horizontal intermedio situado en los 31,58 euros.

Para tratar de identificar sus niveles técnicos operativos, debemos trazar el correspondiente nivel de retorno proporcional de Fibonacci al último tramo de subidas, que va desde los 25,25 euros hasta esos máximos históricos alcanzados recientemente. Esto nos da una zona de soporte horizontal clave en los 30,83 euros por acción si hablamos de muy corto plazo.

Por tanto, teniendo en cuenta este soporte y la zona de resistencia intermedia —el anterior soporte que ha roto a la baja en la sesión de hoy—, tenemos ahí las dos claves técnicas para poder acometer algún tipo de operación sobre el valor que nos permita obtener rentabilidad.

De esta manera, si la corrección continuara hacia la zona de los 30,85 euros, lo interpretaríamos como una oportunidad para abrir posiciones alcistas en zona de soporte y con un alivio importante de la sobrecompra acumulada que mantiene el valor. El primer objetivo estaría en el cierre del hueco bajista generado en la sesión de ayer, es decir, en los 31,95 euros.

En cambio, si vemos a Endesa superar la resistencia intermedia de los 31,56 euros, en ese momento podríamos volver a confiar en el valor, ya que elevaría drásticamente las probabilidades de ir a buscar de nuevo sus máximos históricos en la zona de los 32,50 euros. Este hecho también nos permitiría introducir una orden de compra.

En ambas estrategias no permitiríamos que el valor se alejara más del 3,5% por debajo de nuestro nivel de entrada, zona donde colocaríamos la correspondiente orden de protección.