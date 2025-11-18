Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 y Europa se tiñen de 'rojo' por el temor a un pinchazo de la IA

- El Ibex 35 ha cedido este martes el 2,14%, su mayor caída desde el mes de abril, y ha terminado por debajo del nivel de los 15.900 puntos, arrastrado por Wall Street ante el temor a una burbuja tecnológica.

- El selectivo español ha retrocedido 345,6 puntos en la que ha sido su cuarta sesión consecutiva a la baja, algo que no sucedía desde el mes de junio. De esta forma, ha terminado en los 15.827 enteros. Las caídas de este martes reducen las ganancias anuales al 36,5%.

- Amadeus ha liderado los retrocesos (-5,17%) tras un recorte de valoración en una jornada en la que ningún valor se ha salvado del tono negativo. Banco Santander ha cedido el 3,59%; Acciona Energía, el 2,94%; e IAG, el 2,84%.

- El Ibex 35 ha liderado las caídas en Europa, donde se han impuesto los números rojos. Milán ha cedido el 2,12%; París, el 1,86%; Fráncfort, el 1,74%; y Londres, el 1,27%. El EuroStoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha caído el 1,88%.

- La incertidumbre y la recogida de beneficios han marcado la jornada en los mercados tras los máximos recientes ante el temor de que las altas valoraciones del sector de las empresas ligadas a la inteligencia artificial (IA) dé lugar a una burbuja tecnológica, algo que se produce en la víspera de la presentación de resultados de Nvidia.