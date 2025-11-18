Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 y Europa se tiñen de 'rojo' por el temor a un pinchazo de la IA
El selectivo español suma su cuarta sesión consecutiva a la baja.
- El Ibex 35 ha cedido este martes el 2,14%, su mayor caída desde el mes de abril, y ha terminado por debajo del nivel de los 15.900 puntos, arrastrado por Wall Street ante el temor a una burbuja tecnológica.
- El selectivo español ha retrocedido 345,6 puntos en la que ha sido su cuarta sesión consecutiva a la baja, algo que no sucedía desde el mes de junio. De esta forma, ha terminado en los 15.827 enteros. Las caídas de este martes reducen las ganancias anuales al 36,5%.
- Amadeus ha liderado los retrocesos (-5,17%) tras un recorte de valoración en una jornada en la que ningún valor se ha salvado del tono negativo. Banco Santander ha cedido el 3,59%; Acciona Energía, el 2,94%; e IAG, el 2,84%.
- El Ibex 35 ha liderado las caídas en Europa, donde se han impuesto los números rojos. Milán ha cedido el 2,12%; París, el 1,86%; Fráncfort, el 1,74%; y Londres, el 1,27%. El EuroStoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha caído el 1,88%.
- La incertidumbre y la recogida de beneficios han marcado la jornada en los mercados tras los máximos recientes ante el temor de que las altas valoraciones del sector de las empresas ligadas a la inteligencia artificial (IA) dé lugar a una burbuja tecnológica, algo que se produce en la víspera de la presentación de resultados de Nvidia.
Así cierra el Ibex 35
Nuevas caídas en el selectivo español aunque salvamos los 15.800 puntos.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de números rojos para el selectivo de la bolsa española, que encadena su cuarta sesión consecutiva de caídas, abriendo un importante hueco a la baja desde la apertura. Se perdieron los mínimos de la semana anterior y acercándose a los mínimos alcanzados en la jornada del pasado 4 de noviembre.
Los alcistas no mostraron agilidad en ningún momento y, pese a algún rebote puntual intradía, los bajistas dominaron.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 2,31% en los 15.797 puntos.
El único valor en verde es Redeia que suma un ligero 0,03%. Le siguen Endesa (-0,26%) y Laboratorios Rovi (-0,60%).
Las mayores caídas son para: Amadeus (-5,42%), Banco Santander (-3,81%) e IAG (-3,26%).
Ya tenemos a todos los valores del selectivo español en negativo
El selectivo español mantiene la sucesión de máximos y mínimos decrecientes en intradía, reflejando un sesgo bajista claro y generalizado en toda la tabla de valores.
Todos y cada uno de los valores pertenecientes al índice español están en negativo ahora mismo.
Wall Street sigue cayendo con fuerza
Los principales índices americanos acometen descensos importantes en la sesión de este martes. Así están:
Dow Jones: -1,31% en 45.979 puntos.
S&P 500: -1,19% en 6.593 puntos.
Nasdaq 100: -1,64% en 24.410 puntos.
Merck & Co. lidera las subidas en Wall Street mientras Home Depot y Amazon corrigen
En estos instantes y si echamos la mirada al Dow Jones de industriales, vemos que Merck & Co. encabeza los avances con un 4,52%, seguido de Disney con un 1% y The Travelers con un 0,75%.
En el lado contrario, Home Depot es el más castigado con un descenso del 3,64%, seguido de Amazon que cae un 3,5% y Microsoft, que cede un 2,71%.
Fitch eleva la calificación crediticia de Mapfre y su perspectiva se estabiliza
La agencia Fitch Ratings ha mejorado hoy el rating de MAPFRE de “A-” a “A” y ajusta sus obligaciones simples de “BBB+” a “A-”.
Asimismo, las subordinadas Tier 2 pasan de “BBB-” a “BBB” y las Tier 3 de “BBB” a “BBB+”, mientras que la perspectiva del grupo cambia de “positiva” a “estable”, reforzando la percepción de solidez financiera.
Los pedidos de fábrica en EE. UU. suben un 1,4% en agosto
Los pedidos de fábrica estadounidenses avanzaron un 1,4% mensual en agosto, cumpliendo con las expectativas y recuperándose tras la caída del 1,3% registrada en el mes anterior, reflejando un repunte en la actividad manufacturera.
El selectivo español (-2,26%) tantea los 15.800 puntos
Tras un intento de remontada, el selectivo español prueba la zona de los 15.800 puntos y amplía la caída al 2,26%, mostrando que los vendedores siguen dominando la sesión.
Esto ha dicho Donald Trump a cerca del sistema sanitario
TRUMP: "El único sistema sanitario que apoyaré o aprobaré es el de devolver el dinero directamente a la gente."
Cloudflare soluciona el problema y los servicios vuelven a la normalidad
El incidente de Cloudflare ha sido resuelto y el sitio debería funcionar con normalidad. Se recomienda a todos los usuarios refrescar la página para restablecer el acceso completo a los servicios.
Las acciones de Cloudflare caen algo más del 7% ahora mismo.
El Ibex 35 lidera las caídas en Europa con descensos superiores al 2%
Los principales índices europeos registran fuertes retrocesos, con el Ibex 35 a la cabeza, cayendo más del 2%.
El Cac 40 de París cede un 1,69%, el Dax alemán un 1,48% y el Euro Stoxx 50 retrocede alrededor del 1,60%, reflejando una sesión generalizada de presión vendedora en el continente.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura bajista para iniciar esta sesión de martes.
El VIX se dispara y entra de lleno en zona de volatilidad
El índice de volatilidad repunta con fuerza y supera con claridad los 20 puntos, situando al mercado en un entorno considerado de alta volatilidad.
Este repunte refleja un incremento notable de la incertidumbre y un deterioro en el sentimiento de los inversores.
El Ibex 35 profundiza las caídas antes de la apertura americana
El índice cae más de un 2% y desciende hasta los 15.835 puntos, en una sesión de fuerte presión vendedora.
Amadeus encabeza las pérdidas con un 5,65%, mientras Banco Santander, IAG y Grifols registran descensos superiores al 3%, reflejando un deterioro generalizado en el selectivo.
Robeco espera alzas en las Bolsas y Pimco aconseja cautela
Llega la recta final del año y las gestoras discrepan sobre las mejores oportunidades de inversión de cara a 2026.
Robeco asegura hoy que ve potencial para un repunte continuado de la renta variable, especialmente en sectores sensibles a los tipos de interés y en mercados distintos de EEUU. Pimco, aconseja cautela.
El empleo privado en EE. UU. vuelve a debilitarse con nuevos recortes
Los empleadores privados de EE. UU. redujeron una media de 2.500 puestos por semana en las cuatro semanas hasta el 1 de noviembre, tras un recorte previo de 11.250.
El informe de ADP refleja una moderación del mercado laboral y sugiere un entorno de contratación más débil en plena desaceleración económica.
La presión bajista del Ibex 35 es constante
El índice español mantiene una estructura bajista en intradía y amplía su retroceso al 1,79%, incapaz de reconquistar la zona clave de los 15.900 puntos.
Solaria, Redeia y Endesa lideran las subidas, aunque ninguno supera avances del 0,75%.
En la parte baja destacan las fuertes caídas de Amadeus, por encima del 5%, y Banco Santander, que cede más del 3%, reflejando un sesgo claramente vendedor.
Amazon vuelve al mercado de la deuda
Amazon anuncia una emisión de cerca de 12 billones de dólares en debentures, su mayor operación en años, repartida en varios tramos, incluido uno a 40 años.
Los fondos se destinarán a infraestructura de IA, centros de datos, capex en la nube y posibles refinanciaciones.
Incidencia técnica en Cloudflare: avanza en la recuperación de servicios, pero persisten errores
La compañía señala que, aunque los servicios se están restableciendo, algunos clientes pueden seguir experimentando tasas de error superiores a lo habitual mientras continúan los trabajos de reparación.
Sus acciones caen un 4% en el premarket, reflejando la preocupación del mercado por la incidencia técnica.
Las nuevas construcciones en Canadá se enfrían en octubre
Los inicios de vivienda caen a 232,8 mil unidades, por debajo de las 265 mil previstas y de las 279,2 mil del dato anterior. La lectura confirma una pérdida de impulso en el sector inmobiliario canadiense en plena desaceleración de la actividad.