¿Tiene sentido la corrección en Merlin?

Las claves nuevo Generado con IA Royal Caribbean ha sufrido una caída del 19% en bolsa en el último mes, a pesar de presentar buenos resultados financieros. El mercado reacciona negativamente debido a un rendimiento neto diario inferior a lo esperado y temores por una menor demanda turística en EE. UU. La compañía mejoró su previsión de beneficio por acción para 2024 y cuenta con reservas para 2026 a niveles superiores respecto a años anteriores. A pesar de la corrección reciente, se prevé un posible rebote en la cotización de Royal Caribbean apoyado en soportes técnicos y la fuerte demanda del sector.

Las acciones de Merlin han sufrido el castigo del mercado después de presentar sus cifras financieras del tercer trimestre del año. Sin embargo, el mercado podría haber sobrereaccionado, dejando una oportunidad interesante.

El mercado ha castigado a Merlin porque sus cifras del trimestre no han sido tan buenas como se esperaban, con una caída del 2,8% del AFFO, que es una de las principales métricas para valorar a las compañías inmobiliarias.

Sin embargo, las cifras en los 9 meses completos han sido sólidas y han reportado un crecimiento de las rentas en todos los segmentos de negocio, incluyendo un incremento de la ocupación en el negocio de oficinas.

A pesar de la debilidad en Barcelona, la ocupación del negocio de oficinas se ha incrementado desde el 92,7% hasta el 94,2%, mientras que las rentas en términos comparables crecieron en un 3,8%.

Además, el negocio de centros de datos continúa evolucionando positivamente y aunque todavía es poco relevante para la compañía, multiplicó sus rentas por 12 con respecto al año anterior y sigue avanzando en la puesta en marcha de proyectos. Si bien es un mercado que empieza a llenarse de operadores, en el corto plazo será un impulso para Merlin.

Podemos estimar un beneficio por acción de 1,13 euros para Merlin para el año completo. Si le aplicamos un múltiplo de 15 veces nos daría un precio objetivo de 16,95 euros por acción, lo que supone un potencial de algo más del 30% desde los precios actuales.

Las acciones de Merlin han sufrido una fuerte corrección en mitad de su tendencia alcista. El valor se encuentra cerca de la zona de sobreventa de su RSI y ha dejado un amplio hueco que pensamos que podría cerrar.

Además, ha caído por debajo de una zona de soporte en los 13 euros por acción, pero por la rapidez del movimiento creemos que puede volver a esos niveles una vez se absorba el shock inicial de sus resultados.

*** Javier Cabrera es analista de mercados.