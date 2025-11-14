Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 16.300 puntos con Acciona y Acciona Energía al frente de las caídas

- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 1,4% con la que se sitúa en los 16.345,9 puntos.

- El tropiezo hace que la subida semanal del Ibex 35 se reduzca al 2,8%. El selectivo registró fuertes subidas el lunes, martes y miércoles, pulverizando máximos históricos.

- Acciona y Acciona Energía lideraban los descensos. La primera se desplomaba un 7,62% y la segunda, un 5,9%. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a varias sedes de la empresa por el caso Koldo.

- ACS y GIP se alían para lanzar una plataforma global de centros de datos valorada en 2.000 millones de euros.

-Las principales bolsas europeas terminan el día en negativo. Las caídas van del 0,6% al 1,7%, inferiores a las registradas durante la mañana.

- El alivio de las bolsas europeas ha venido con el giro de tendencia en Wall Street. El Dow Jones restaba un 0,41%, mientras que el S&P 500 subía un 0,28%, y el Nasdaq Composite, un 0,62%.

- El parqué neoyorquino descendió el jueves con fuerza, afectado por la bajada de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos en diciembre.

- Según datos de LSEG, las probabilidades son ahora del 50%. Antes del encuentro que la institución mantuvo en octubre, esas posibilidades eran del 100%.

- El giro se produce ante la falta de claridad del escenario económico estadounidense, producto de la falta de estadísticas oficiales durante el cierre del Gobierno.

- Las altas valoraciones de muchas compañías, especialmente las de crecimiento y las tecnológicas, concretamente las ligadas con el negocio de la inteligencia artificial (IA), también pesaron en el parqué neoyorquino.

- Eurostat dará a conocer la segunda lectura del PIB de la eurozona del tercer trimestre.

- La tasa de inflación anual en Francia se situó en octubre en el 0,8%, cuatro décimas menos que en el mes anterior.

- El INE confirma el repunte de la inflación al 3,1% en octubre por la subida de los precios de la electricidad y el transporte.

- El bitcoin pierde soportes y se sitúa por debajo de los 100.000 dólares.

- El precio del oro pausa su recuperación de precios por debajo de los 4.200 dólares y toca esperar a ver qué camino toma.

- El barril de petróleo Brent consigue reaccionar al alza, pero presenta problemas para cotizar por encima de la media móvil de medio plazo que pasa por los 64,39 dólares.

- El par EURUSD consolida la subida de ayer e intentará confirmar la reconquista de los 1,1600.