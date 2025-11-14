Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 16.300 puntos con Acciona y Acciona Energía al frente de las caídas
Las posibilidades que el mercado da a ese recorte se han reducido al 50%.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:30 Ventas mayoristas de Canadá repuntan en septiembre
- 14:19 Última hora: EE. UU. fija fechas para datos clave de crecimiento e inflación
- 10:02 Analizamos comportamiento de las acciones de Merlin Properties
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:53 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:27 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:38 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este viernes con una caída del 1,4% con la que se sitúa en los 16.345,9 puntos.
- El tropiezo hace que la subida semanal del Ibex 35 se reduzca al 2,8%. El selectivo registró fuertes subidas el lunes, martes y miércoles, pulverizando máximos históricos.
- Acciona y Acciona Energía lideraban los descensos. La primera se desplomaba un 7,62% y la segunda, un 5,9%. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a varias sedes de la empresa por el caso Koldo.
- ACS y GIP se alían para lanzar una plataforma global de centros de datos valorada en 2.000 millones de euros.
-Las principales bolsas europeas terminan el día en negativo. Las caídas van del 0,6% al 1,7%, inferiores a las registradas durante la mañana.
- El alivio de las bolsas europeas ha venido con el giro de tendencia en Wall Street. El Dow Jones restaba un 0,41%, mientras que el S&P 500 subía un 0,28%, y el Nasdaq Composite, un 0,62%.
- El parqué neoyorquino descendió el jueves con fuerza, afectado por la bajada de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos en diciembre.
- Según datos de LSEG, las probabilidades son ahora del 50%. Antes del encuentro que la institución mantuvo en octubre, esas posibilidades eran del 100%.
- El giro se produce ante la falta de claridad del escenario económico estadounidense, producto de la falta de estadísticas oficiales durante el cierre del Gobierno.
- Las altas valoraciones de muchas compañías, especialmente las de crecimiento y las tecnológicas, concretamente las ligadas con el negocio de la inteligencia artificial (IA), también pesaron en el parqué neoyorquino.
- Eurostat dará a conocer la segunda lectura del PIB de la eurozona del tercer trimestre.
- La tasa de inflación anual en Francia se situó en octubre en el 0,8%, cuatro décimas menos que en el mes anterior.
- El INE confirma el repunte de la inflación al 3,1% en octubre por la subida de los precios de la electricidad y el transporte.
- El bitcoin pierde soportes y se sitúa por debajo de los 100.000 dólares.
- El precio del oro pausa su recuperación de precios por debajo de los 4.200 dólares y toca esperar a ver qué camino toma.
- El barril de petróleo Brent consigue reaccionar al alza, pero presenta problemas para cotizar por encima de la media móvil de medio plazo que pasa por los 64,39 dólares.
- El par EURUSD consolida la subida de ayer e intentará confirmar la reconquista de los 1,1600.
Así cierra el Ibex 35
Salvamos el cierre semanal aunque perdemos hoy un 1,40%.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Sesión de números rojos para el Ibex 35, que pone fin a una racha alcista en la que el índice español alcanzó los 16.661 puntos durante la semana. El hueco bajista de la apertura de hoy permanece intacto.
El selectivo se ha movido entre un mínimo intradiario de 16.200 y un máximo de 16.440 puntos. Por la tarde se produjo un rebote técnico de los alcistas que no logró revertir el sesgo bajista.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español se deja un 1,70% en 16.302 puntos. El saldo semanal es positivo con una subida de algo más del 2,5%.
El podio de ganadores está compuesto, a esta hora, por: Naturgy (+1,11%), Solaria (+0,82%) y Endesa (+0,34%).
Los valores más penalizados son: Acciona (-8,28%), Acciona Energía (-5,73%) e Inmobiliaria Colonial (-5,35%).
Nvidia lidera las subidas en el Dow Jones mientras United Health cae con fuerza
En estos instantes y si echamos la mirada al Dow Jones de Industriales, veremos que Nvidia encabeza los avances con un 1,12%, seguida de Boeing con un 1,09% y Merck & Co. que suma un 0,81%.
En la parte baja de la tabla, United Health retrocede un 3,04%, Nike pierde un 2,48% y American Express cae un 1,62%, reflejando la presión vendedora en algunos de los grandes valores del índice.
-
Wall Street mantiene las caídas y sigue teñido de rojo
Los principales índices de EE. UU. cotizan en negativo, con el Dow Jones Industriales retrocediendo un 0,81%, el S&P 500 cayendo un 0,33% y el Nasdaq 100 descendiendo un 0,25%.
El color rojo es el dominante en la última sesión de la semana.
La Fed insiste en mantener una postura restrictiva y alerta sobre la inflación
Schmid, de la Reserva Federal, considera que la política monetaria sigue siendo moderadamente restrictiva y debe continuar frenando el crecimiento de la demanda.
Advierte que no hay margen para la complacencia respecto a las expectativas de inflación y prefiere centrarse en la tasa general para guiar las decisiones.
Señala que el enfriamiento del mercado laboral responde a factores estructurales y que no ve señales de tensión excesiva en la economía.
Además, respalda detener la reducción del balance y estudiar ajustes como reducir la tasa sobre reservas o reorientar la cartera hacia plazos más cortos.
Última hora: China eleva la tensión diplomática con Japón por Taiwán
China ha calificado de “extremadamente peligrosas” las declaraciones de Takaichi sobre Taiwán y ha convocado al embajador japonés en protesta.
Además, Pekín ha advertido recientemente a sus ciudadanos que eviten viajar a Japón, reflejando un aumento claro en la fricción bilateral y un clima diplomático cada vez más tenso en la región.
-
-
El euro rompe su directriz bajista y encadena cuatro sesiones al alza
El euro consolida la ruptura definitiva de la directriz bajista trazada desde los máximos cercanos a 1,19 dólares y vuelve a avanzar frente al dólar por cuarta sesión consecutiva.
La divisa europea gana un 0,03% y cotiza en 1,1634 dólares, mostrando una mejora progresiva en su estructura técnica.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura bajista para terminar la semana en Wall Street.
-
El selectivo español protagoniza una reacción destacada desde los mínimos de la sesión, situados en torno a los 16.200 puntos, que han funcionado como soporte intradiario.
Ahora se aproxima a los 16.250 puntos mientras todavía retrocede un 1,99% a la espera de la preapertura estadounidense, en una fase de estabilización de la caída que todavía es frágil.
-
La UCO registra las sedes de Acciona en Madrid, Sevilla y Bilbao por el caso Koldo
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) registra las sedes de Acciona en Madrid, Sevilla y Bilbao en el marco de una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dentro del caso Koldo, según han informado fuentes a diversos medios de comunicación.
Los inversores salen en desbandada y el valor de sus acciones caen un 9,87%.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -3,17% en 180,99 dólares.
Amazon.com: -1,90% en 233,08 dólares.
Apple: -0,71% en 271,18 dólares.
Microsoft: -0,90% en 498,86 dólares.
UnitedHealth: -2,02% en 325,88 dólares.
Walmart: -2,77% en 99,70 dólares.
Boeing: -1,29% en 192,08 dólares.
Cisco: -0,75% en 76,80 dólares.
Goldman Sachs: -1,37% en 794,45 dólares.
IBM: -1,44% en 300,48 dólares.
Ventas mayoristas de Canadá repuntan en septiembre
Las ventas mayoristas de Canadá crecieron un 0,6% en septiembre, superando ampliamente el 0,0% esperado y revirtiendo la caída del 1,2% del mes anterior.
El dato muestra una recuperación más sólida de lo previsto y apunta a un mayor dinamismo en la actividad comercial del país.
El oro se da la vuelta y cede con fuerza poniendo en riesgo los 4.050 dólares
Mucho cuidado con el precio del oro, que retrocede con intensidad desde la zona de 4.200 dólares y amenaza con perder el soporte de los 4.050.
A esta hora, el metal cae un 2,90% y cotiza en 4.064 dólares por onza, reflejando una presión vendedora creciente tras varios intentos fallidos de estabilización.
-
Última hora: EE. UU. fija fechas para datos clave de crecimiento e inflación
El Departamento de Comercio de EE. UU. publicará la segunda lectura del PIB del tercer trimestre el próximo 26 de noviembre a las 8:30 AM ET, uno de los datos macro más seguidos por el mercado.
A las 10 AM ET del mismo día se difundirán las cifras de ingresos personales, gasto y el índice PCE de octubre, indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Estos datos podrían influir en las expectativas sobre los próximos movimientos de política monetaria.
El Ibex 35 fracasa en su intento de rebote
El Ibex 35 sigue sin capacidad para recuperar con firmeza los 16.250 puntos, manteniendo una caída cercana al 2% y con casi todo el índice en negativo salvo Naturgy y Telefónica.
La presión vendedora es muy intensa y algunos valores como Acciona ya rozan pérdidas del 10%.
-
Bankinter elevan su recomendación sobre Repsol
Bankinter eleva su recomendación sobre Repsol a comprar, aunque mantiene su precio objetivo en revisión, al calor de las informaciones que apuntan a que la petrolera está valorando una fusión inversa de su área de exploración y producción (upstream) con posibles socios, entre ellos, la energética estadounidense APA Corporation.
Una "hipotética operación" que "no sorprendería" a los estrategas de la entidad "puesto que lleva meses buscando una alternativa para sacar a cotizar su división de upstream en EEUU".
-
Los aeropuertos de Aena en España registran un 4,4% más de pasajeros en octubre
Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado octubre con 29.496.984 pasajeros, un 4,4% más que en el mismo mes de 2024.
Además, han gestionado 245.495 movimientos de aeronaves, un 6% más en la comparativa interanual; y han transportado 135.409 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 9% con respecto al mismo mes del año pasado.
-
Atrys gana un 8,2% más hasta septiembre por la expansión del área de oncología en España y México
Atrys mejora su facturación. La compañía ha incrementado sus ingresos un 8,2% en comparación con el mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 168,4 millones de euros, impulsada por la expansión del área de oncología en España y México.
Además, ha registrado un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 27,9 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 10,5% inferior al del mismo periodo del ejercicio pasado, debido principalmente a la disminución de los ingresos procedentes de subvenciones a proyectos de I+D, que pasaron de 4,5 millones en 2024 a 0,3 millones en 2025, según ha informado la compañía.
Por su parte, el flujo de caja operativo ajustado se redujo un 20,2%, hasta los 18,5 millones de euros, debido al efecto combinado de la menor aportación de subvenciones y al incremento del 'Capex' destinado a la apertura de nuevos centros. Excluyendo estos factores, el flujo de caja operativo habría registrado un aumento del 15,2%.
-
Juan Santamaría: "ACS transita para convertirse en una empresa tecnológica"
El consejero delegado de ACS, Juan Santamaría, ha asegurado hoy en el 'Investors Day' del grupo que el núcleo de crecimiento de la empresa en los próximos años serán los centros de datos, apoyado en el acuerdo anunciado con el fondo GIP (BlackRock).
La multinacional española quiere escalar en otras áreas como semiconductores, defensa y energía nuclear, entre otras áreas con un alto componente de Inteligencia Artificial (IA).