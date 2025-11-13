Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex 35 (-0,23%) pierde los 16.600 puntos con el lastre de Sabadell
El selectivo ha subido un 4,45% en las tres jornadas anteriores.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,23% con la que se sitúá en los 16.577 puntos. El selectivo se frena tras haberse disparado un 4,45% en las tres sesiones anteriores. La rentabilidad anual ronda el 43%.
- Sabadell lidera las caídas del Ibex 35. La entidad se deja un 5,22% tras cerrar los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 1.390 millones de euros, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior.
- Las principales bolsas europeas terminan el día en negativo. Las caídas van del 0,1% al 1,45%.
- La jornada también es negativa en Wall Street. El Dow Jones cae un 0,96%; el S&P 500, un 1,26% y el Nasdaq Composite, un 1,88%.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país.
- "No obstante, el retorno a la normalidad tomará varias semanas", han matizado al respecto los expertos de Banca March, ya que los datos macroeconómicos que no se han publicado comenzarán a difundirse de forma gradual en las próximas semanas.
- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una expansión del 0,1% en el tercer trimestre del año, dos décimas por debajo del crecimiento del 0,3% experimentado entre abril y junio.
- La producción industrial de la eurozona en septiembre se mantuvo en una subida del 1,2% en tasa interanual, prácticamente la mitad de lo esperado por el mercado, mientras que en tasa mensual subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo pronosticado.
- El bitcoin reacciona al alza tras respetar los mínimos de la sesión de ayer y reconquista la resistencia de los dólares.
- El precio del oro se hace con los 4.200 dólares y acumula seis sesiones consecutivas de subidas.
- El barril de petróleo Brent intenta frenar la caída de la sesión de ayer de casi un 4% tras conocerse el mantenimiento de la producción de barriles de petróleo.
- El par EURUSD pelea por acercarse a la zona de 1,1600 y toca esperar a ver qué es lo que ocurre.
-
Así cierra el Ibex 35
Primera sesión correctiva de la semana para el selectivo español.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de más a menos, en la que el índice español marcó un máximo intradiario en 16.661 puntos y un mínimo en 16.582 puntos.
Durante la tarde se produjo una intensa lucha entre alcistas y bajistas, que provocó constantes cambios del color rojo al verde y viceversa. El peso de la caída del sector bancario se dejó notar.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,06% en los 16.605 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+4,68%), Telefónica (+2,66%) y Mapfre (+2,08%).
Las mayores caídas son para: Banco Sabadell (-4,80%), Solaria (-2,39%) y Fluidra (-2,17%).
-
Signo negativo en los principales índices del mercado americano
Los principales índices americanos acometen caídas que están siendo importantes como es el caso del Nasdaq 100 que se deja un 1,80%. En el caso del S&P 500 la caída es del 1,09%.
El Dow Jones de industriales cae un poco menos, en el entonro del 0,67%.
-
El selectivo español tiene dificultades para recuperar los 16.600 puntos
Los alcistas intentan recuperar los 16.600 puntos, pero la presión de los bajistas limita el avance.
A esta hora, el índice español retrocede un 0,14% hasta los 16.593 puntos, acercándose a los mínimos intradía
-
Última hora: Aena mantiene su propuesta de inversiones tras no aprobarse la enmienda en el Congreso
La compañía comunica que la enmienda mencionada en su comunicación previa del 5 de noviembre no ha sido aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados.
Por tanto, Aena mantiene inalterada su propuesta de inversiones en el procedimiento para la aprobación final del DORA 3 por el Consejo de Ministros, conforme a la Ley 18/2014 sobre medidas urgentes para el crecimiento y la eficiencia.
Sus acciones suben un 1,27% tras conocerse la noticia.
-
Kashkari (Fed) señala presión en algunos sectores laborales y alerta sobre inflación
-
Citi anticipa datos laborales débiles y recortes de tipos de la Fed
A pesar del cierre del Gobierno, los economistas de Citi consideran que el IPC de octubre y las nóminas podrían publicarse, aunque con menor fiabilidad.
Las agencias podrían complementar los vacíos con encuestas y estimaciones retrospectivas. Citi espera un debilitamiento del mercado laboral y prevé recortes de tipos de la Fed en diciembre, enero y marzo.
-
Merck & Co. y Amgen, los más alcistas del Dow Jones mientras Disney lidera las caídas
El índice Dow Jones de Industriales se deja un 0,25%. Si miramos a la parte alta de la tabla, vemos avanzar a Cisco Systems un 4,77% a Merck & Co. ganando 2,56% y Amgen un 1,85%, liderando las alzas de la sesión.
En el lado contrario, Walt Disney cae un 7,81%, NVIDIA un 2,71% y Caterpillar un 1,76%, marcando la presión bajista en valores clave del índice.
-
Indra, Telefónica y Mapfre ocupan las tres primeras posiciones del Ibex 35
El selectivo español intenta retomar los 16.600 puntos, con Indra, Telefónica y Mapfre liderando las alzas.
En contraste, Banco Sabadell cae un 4,5%, mientras Solaria y Fluidra pierden un 2,62%, reflejando la presión bajista que limita la recuperación del índice.
-
Atención a Nvidia que retrocede un 3% en la sesión
Las acciones de Nvidia pierden un 3%, reflejando toma de beneficios tras los recientes movimientos y ante la cautela de los inversores ante la volatilidad del sector tecnológico.
El movimiento frena temporalmente el impulso alcista del valor en el mercado y abre un peligroso hueco a la baja.
-
La presión bajista provoca nuevos mínimos intradiarios
El selectivo español cede la zona clave de los 16.600 puntos, perdiendo los mínimos de las últimas horas e intradiarios, aunque rápidamente los alcistas han logrado reaccionar y recuperar este nivel.
Los próximos minutos serán decisivos para determinar si logra retomar el nivel perdido o si la presión bajista se intensifica, manteniendo alta la incertidumbre en el mercado.
-
El euro rompe resistencia y encadena tres sesiones al alza frente al dólar
La moneda europea supera la directriz bajista que se prolongaba desde los máximos de mediados de septiembre, cuando el cruce tocó los 1,19 dólares.
Hoy el euro avanza un 0,34% hasta situarse en 1,1631 dólares, consolidando su fase positiva tras tres jornadas consecutivas de subidas.
-
Así abre Wall Street
Wall Street abre con caídas tras la reapertura del Gobierno.
-
El selectivo español se mantiene plano a la espera de la apertura americana
El Ibex 35 continúa estancado entre los 16.600 y 16.640 puntos, con escasa volatilidad y un avance mínimo del 0,01% hasta los 16.617 puntos.
Indra, Mapfre y Telefónica lideran las alzas del día, mientras Banco Sabadell, Fluidra y Solaria encabezan las caídas en una sesión marcada por la consolidación de niveles.
-
El VIX repunta un 3% pero sigue lejos del umbral de alta volatilidad
El índice que mide la volatilidad en Wall Street sube cerca de un 3% en la sesión y se sitúa en 17,92 puntos, aún por debajo de la cota de 20 que marca un mercado inestable.
Pese al repunte, el VIX se mantiene lejos de los máximos registrados a comienzos de noviembre, reflejando una calma relativa entre los inversores.
-
Oppenheimer eleva el precio objetivo de Nvidia
La firma de análisis mejora su valoración sobre Nvidia desde 225 hasta 265 dólares, impulsada por la fuerte demanda de chips de inteligencia artificial durante el tercer y cuarto trimestre.
Oppenheimer destaca la solidez del negocio y el potencial de crecimiento sostenido en el segmento de IA.
-
El selectivo español se atasca en los 16.625 puntos sin una dirección clara
El Ibex 35 se mantiene estancado en torno a los 16.625 puntos, con movimientos muy leves y continuos cambios entre terreno positivo y negativo. La falta de impulso refleja la indecisión del mercado, a la espera de una señal que defina la tendencia en el corto plazo.
-
Daly (Fed) muestra cautela sobre posibles recortes
La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco señaló que la economía de EE. UU. mantiene un “optimismo cauto” y que la incertidumbre ha disminuido notablemente.
Daly afirmó que aún queda trabajo por hacer para llevar la inflación al 2% y destacó la desaceleración del mercado laboral. Aunque consideró que la Fed debe estar dispuesta a ajustar su enfoque sobre el balance, evitó pronunciarse sobre los tipos de interés y calificó de “prematuro” anticipar un recorte en diciembre.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Microsoft: +0,34% en 512,86 dólares.
Apple: +0,04% en 273,54 dólares.
Nvidia: -0,67% en 192,50 dólares.
Walt Disney: -5,62% en 110,08 dólares.
Cisco: +6,79% en 78,94 dólares.
Amazon.com: +0,00% en 244,20 dólares.
UnitedHealth: +0,86% en 340,61 dólares.
Nike: +2,99% en 66.12 dólares.
IBM: +0,01% en 314,50 dólares.
Boeing: +0,05% en 195,43 dólares.
-
Solaria obtiene luz verde ambiental para instalar 908 MWh en baterías
La compañía ha recibido las declaraciones de impacto ambiental favorables para la instalación de 908 MWh de baterías en 11 plantas fotovoltaicas situadas en Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Con este paso, Solaria refuerza su apuesta por el almacenamiento energético y consolida su avance en proyectos de generación sostenible en España.