Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex 35 (-0,23%) pierde los 16.600 puntos con el lastre de Sabadell

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,23% con la que se sitúá en los 16.577 puntos. El selectivo se frena tras haberse disparado un 4,45% en las tres sesiones anteriores. La rentabilidad anual ronda el 43%.

- Sabadell lidera las caídas del Ibex 35. La entidad se deja un 5,22% tras cerrar los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 1.390 millones de euros, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

- Las principales bolsas europeas terminan el día en negativo. Las caídas van del 0,1% al 1,45%.

- La jornada también es negativa en Wall Street. El Dow Jones cae un 0,96%; el S&P 500, un 1,26% y el Nasdaq Composite, un 1,88%.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país.

- "No obstante, el retorno a la normalidad tomará varias semanas", han matizado al respecto los expertos de Banca March, ya que los datos macroeconómicos que no se han publicado comenzarán a difundirse de forma gradual en las próximas semanas.

- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una expansión del 0,1% en el tercer trimestre del año, dos décimas por debajo del crecimiento del 0,3% experimentado entre abril y junio.

- La producción industrial de la eurozona en septiembre se mantuvo en una subida del 1,2% en tasa interanual, prácticamente la mitad de lo esperado por el mercado, mientras que en tasa mensual subió un 0,2%, cinco décimas menos de lo pronosticado.

- El bitcoin reacciona al alza tras respetar los mínimos de la sesión de ayer y reconquista la resistencia de los dólares.

- El precio del oro se hace con los 4.200 dólares y acumula seis sesiones consecutivas de subidas.

- El barril de petróleo Brent intenta frenar la caída de la sesión de ayer de casi un 4% tras conocerse el mantenimiento de la producción de barriles de petróleo.

- El par EURUSD pelea por acercarse a la zona de 1,1600 y toca esperar a ver qué es lo que ocurre.