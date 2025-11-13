Banco Sabadell abre con un hueco a la baja y tantea el soporte clave de los 3,25 euros

Trump puso fin al cierre del Gobierno federal y las bolsas prolongaron su racha alcista. Los inversores aguardan ahora el regreso de los datos económicos de EE. UU. para calibrar el rumbo de los tipos de interés.

El Ibex 35 avanzó un 1,4% en la jornada del miércoles, apoyado en el tirón de la banca, y alcanzó un nuevo récord en los 16.600 puntos. El índice acumula en la semana un repunte del 4,5% —más de 700 puntos— y en lo que va de 2025 gana un 43,3%.

Hoy, los inversores estarán pendientes de la evolución de las acciones del Banco Sabadell tras la presentación de sus resultados, conocidos antes de la apertura del mercado. Banco Sabadell alcanzó un beneficio neto de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un aumento del 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior y marca un nuevo récord histórico para la entidad.

Según explicó el banco, este avance responde al fuerte impulso comercial registrado durante el año, con un crecimiento del 8,1% en los volúmenes de crédito y un aumento del 15,4% en los recursos de clientes fuera de balance y del 5% en balance, sin incluir la filial británica TSB. Pero lo que no ha gustado a los inversores es su retroceso del 18% en términos interanuales.

La mejora del perfil crediticio permitió reducir las dotaciones a provisiones en un 29,3%, lo que contribuyó a consolidar la solidez de los resultados. La entidad destacó que los sólidos resultados obtenidos en el tercer trimestre reafirman sus objetivos de final de año dentro del plan estratégico 2025-2027 y confirman sus previsiones de retribución al accionista.

Desde el punto de vista técnico, Banco Sabadell ha tenido un ejercicio 2025 muy positivo, con una subida acumulada del 95% tomando como referencia los niveles de cierre de ayer. Este comportamiento alcista se refleja en una secuencia de mínimos y máximos crecientes iniciada a comienzos del año y que continúa vigente en la actualidad.

A corto y medio plazo, el valor mostraba un movimiento lateral entre los 3 euros y los máximos de septiembre en 3,40 euros por acción. Este rango de consolidación permitió al banco, en la sesión de ayer, romper al alza dicha zona de resistencia y alcanzar nuevos máximos históricos, tanto en formato intradiario como en cierre.

Evolución de los títulos de Banco Sabadell Eduardo Bolinches TradingView

A pesar de este contexto tan positivo, los títulos de Banco Sabadell acometen hoy un fuerte descenso y se sitúan en la cola de los valores del Ibex 35. De esta manera, el banco no puede dar continuidad a la ruptura de máximos históricos de corto plazo producida en la sesión de ayer.

Teniendo en cuenta el comportamiento de sus títulos en el medio plazo, y sobre todo el último tramo de subidas iniciado desde la zona de los 2,92 euros hasta los máximos de la sesión de ayer en los 3,45 euros por acción, se identifica una zona clave y bastante contundente en cuanto a soporte, situada en los 3,25 euros por título.

Este nivel equivale al 38,20% de retroceso proporcional de Fibonacci y debería servir para que se produjera desde ahí algún tipo de rebote técnico.

Además, justo en ese nivel se encuentra la media móvil de 50 periodos, que también debería contribuir a detener el precio y frenar el avance de los bajistas.

La caída de hoy permite aliviar los altos niveles de sobrecompra acumulados en el valor y podría incluso ofrecer una oportunidad para introducir algún tipo de orden de compra, aprovechando las caídas para intentar cazar un rebote técnico tendente a buscar de nuevo sus máximos históricos.

Así pues, en la medida en que veamos a Banco Sabadell superar, en base cierres, la zona de los 3,33 euros, se abriría la posibilidad de introducir una orden de compra buscando un objetivo en los máximos de la sesión de ayer, es decir, en la zona de los 3,45 euros por acción.

Esta estrategia nos ofrecería también un control del riesgo bastante adecuado, ya que la orden de protección debería situarse por debajo de los 3,24 euros por título, que es la zona de soporte horizontal más importante ahora mismo.