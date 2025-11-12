Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,39%) pulveriza los máximos históricos al superar los 16.600 puntos

- El Ibex 35 pulveriza máximos históricos al subir un 1,39% en la sesión de este miércoles, cerrando en los 16.615,8 puntos. El índice, que se dispara un 4,45% en tres sesiones, ha tocado los 16.639 enteros.

- Las principales bolsas europeas repuntan más de un 1% con la excepción de la británica y la italiana, que aunque también avanzan, lo hacen en menor medida.

- La jornada tiene signo mixto en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,72%, mientras que el S&P 500 cede un 0,08% y el Nasdaq Composite, un 0,57%.

- El principal foco de atención para los inversores sigue siendo la reapertura del Gobierno federal de EEUU.

- Se espera que a lo largo del día se vote en la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso estadounidense) la proposición de ley aprobada en el Senado, que pasaría, de superar este trámite, a la mesa del presidente Trump para ser firmada.

- De ir todo como está previsto, la semana que viene la Administración estadounidense comenzará a publicar las estadísticas de empleo, inflación y ventas minoristas, entre otras cifras, correspondientes al mes de octubre.

- “Las de noviembre tardarán aún semanas en poder estar disponibles, siendo incierto que lo vayan a estar antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed), reunión prevista para el 9 y 10 de diciembre”, advierten los analistas de Link Securities.

- En una sesión de escasas referencias destaca el repunte de la inflación en Alemania. El IPC germano escaló tres décimas en octubre, hasta el 2,3%.

- El bitcoin intenta frenar las correcciones manteniendo los mínimos de la sesión de ayer intactos para buscar el rebote ante los 102.500 dólares.

- El precio del oro se choca ante los 4.150 dólares y comienza a tomar beneficios tras el reciente rebote desde los 4.000 dólares.

- El barril de petróleo Brent se presenta ante la resistencia de los 65,30 dólares y ahora podríamos ir a testear la media móvil de largo plazo que pasa por los 64,29 dólares.

- El par EURUSD recoge beneficios tras fallar ayer en el ataque de los 1,1600.