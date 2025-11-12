Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,39%) pulveriza los máximos históricos al superar los 16.600 puntos
El selectivo español se ha disparado un 4,45% en las últimas tres sesiones.
- El Ibex 35 pulveriza máximos históricos al subir un 1,39% en la sesión de este miércoles, cerrando en los 16.615,8 puntos. El índice, que se dispara un 4,45% en tres sesiones, ha tocado los 16.639 enteros.
- Las principales bolsas europeas repuntan más de un 1% con la excepción de la británica y la italiana, que aunque también avanzan, lo hacen en menor medida.
- La jornada tiene signo mixto en Wall Street. El Dow Jones sube un 0,72%, mientras que el S&P 500 cede un 0,08% y el Nasdaq Composite, un 0,57%.
- El principal foco de atención para los inversores sigue siendo la reapertura del Gobierno federal de EEUU.
- Se espera que a lo largo del día se vote en la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso estadounidense) la proposición de ley aprobada en el Senado, que pasaría, de superar este trámite, a la mesa del presidente Trump para ser firmada.
- De ir todo como está previsto, la semana que viene la Administración estadounidense comenzará a publicar las estadísticas de empleo, inflación y ventas minoristas, entre otras cifras, correspondientes al mes de octubre.
- “Las de noviembre tardarán aún semanas en poder estar disponibles, siendo incierto que lo vayan a estar antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed), reunión prevista para el 9 y 10 de diciembre”, advierten los analistas de Link Securities.
- En una sesión de escasas referencias destaca el repunte de la inflación en Alemania. El IPC germano escaló tres décimas en octubre, hasta el 2,3%.
- El bitcoin intenta frenar las correcciones manteniendo los mínimos de la sesión de ayer intactos para buscar el rebote ante los 102.500 dólares.
- El precio del oro se choca ante los 4.150 dólares y comienza a tomar beneficios tras el reciente rebote desde los 4.000 dólares.
- El barril de petróleo Brent se presenta ante la resistencia de los 65,30 dólares y ahora podríamos ir a testear la media móvil de largo plazo que pasa por los 64,29 dólares.
- El par EURUSD recoge beneficios tras fallar ayer en el ataque de los 1,1600.
Fitch considera que el recorte del dividendo de Telefónica mejora su capacidad de reducción de deuda
Fitch Ratings considera que la decisión de Telefónica de reducir el dividendo, en combinación con su nuevo plan de eficiencia, servirán para mejorar la flexibilidad financiera de la compañía y su capacidad para disminuir la deuda, que a cierre de septiembre se situaba en 28.233 millones de euros.
Y añade que "una reducción sostenida del apalancamiento, acompañada de mejoras suficientes en la estructura de costes y el perfil operativo, podría ejercer presión al alza sobre la calificación a medio y largo plazo".
No obstante, la agencia ve "improbable" que se produzca una revisión al alza de la calificación de la empresa, situada actualmente en 'BBB' con perspectiva estable, en el corto plazo.
Asimismo, la agencia también considera que la intención de la compañía de acometer operaciones de fusión y adquisición "transformadoras" en Europa fortalece el perfil crediticio de la teleco presidida por Marc Murtra.
"Cualquier consolidación en los mercados actuales o nuevas desinversiones mejorarían las previsiones actuales de Fitch", ha añadido la agencia en un comunicado recogido por Europa Press.
Así cierra el Ibex 35
Suma y sigue. El selectivo español marca nuevos máximos históricos.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva jornada de avances para el Ibex 35, que encadena la tercera sesión consecutiva de subidas y abre un nuevo hueco al alza que permanece abierto de cara al cierre. La sesión fue bastante tranquila y se desarrolló de menos a más, con los 16.600 puntos como referencia clave.
El índice español se movió entre un mínimo de 16.424 y un máximo de 16.639 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 1,31% en 15.614 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (-3,58%), Grifols (-2,90%) y Banco Santander (+2,58%).
Las mayores caídas son para: Repsol (-0,88%), Fluidra (-0,76%) e Indra (-0,54%).
Divergencia en Wall Street: el Dow avanza mientras S&P 500 y Nasdaq caen
El S&P 500 retrocede un 0,06% y el Nasdaq-100 pierde un 0,34%, mientras que el Dow Jones Industrial se mantiene en terreno positivo con un avance del 0,82%.
La diferencia refleja un comportamiento dispar entre los índices tecnológicos y los industriales en la sesión.
-
La plata se dispara cerca del 3 % y alcanza los 52,74 dólares la onza
El metal precioso registra un fuerte repunte en el mercado al contado, impulsado por la demanda de refugio y el optimismo en los metales preciosos.
El avance sitúa el precio de la plata en 52,74 dólares por onza, cerca de sus niveles más altos recientes.
Bank of America destaca la actividad compradora en caídas
Según Bank of America, los clientes institucionales comenzaron a comprar durante las caídas de este año, mientras que los inversores minoristas han sido los compradores de caída más constantes desde la pandemia de COVID.
El análisis refleja diferentes patrones de comportamiento entre ambos tipos de inversores.
Ryanair prevé ahorrar hasta 40 millones anuales al aceptar solo tarjetas de embargue digitales desde hoy
Ryanair solo acepta tarjetas de embarque 100% digitales desde este miércoles, poniendo fin al billete físico, una medida que estima que supondrá un ahorro de hasta 40 millones de euros al año, además de "ayudar a reducir los precios" de los vuelos, según un comunicado.
Así, a partir de ahora, los clientes de la aerolínea tendrán que usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación myRyanair durante el 'check in' para embarcar en su vuelo de la 'low cost'.
En su primer día de implantación, desde la irlandesa han destacado que, hasta las 13.00 horas, más de 700 vuelos han despegado en toda Europa sin retrasos ni interrupciones.
Así, según la compañía, más del 98% de los pasajeros ha presentado su tarjeta de embarque digital y el 2% restante, que había facturado online antes de llegar al aeropuerto, se le ha expedido una tarjeta de embarque gratuita en los mostradores del aeropuerto.
El Ibex 35 mantiene los 16.600 puntos con Solaria, Grifols e IAG al frente
El selectivo español sigue firme por encima de los 16.600 puntos, liderado por Solaria, Grifols e IAG, con avances entre el 3,71% y el 2,48%.
En la parte baja de la tabla, solo Fluida registra una caída superior al 1%, mostrando estabilidad en el resto del índice.
Dow Jones: estos son los valores más alcistas y bajistas
En la sesión de hoy y si echamos la mirada al índice Dow Jones, UnitedHealth avanza un 4,02%, seguido de Goldman Sachs con un 3,09% e IBM con un 2,66%.
En la parte baja, Chevron retrocede un 1,57%, Amazon pierde un 1,20% y Home Depot cede un 1,05%.
Continúa la lucha por mantener los 16.600 puntos del Ibex 35
El selectivo español experimenta un intenso pulso entre alcistas y bajistas cerca de los máximos de la sesión, aunque la mayoría de sus valores permanecen en positivo.
Solo registran descensos Repsol, que encabeza las caídas, junto a Fluidra, Telefónica, Enagás e Indra.
El euro tantea la directriz bajista frente al dólar
La moneda única intenta superar la resistencia descendente iniciada desde los máximos de septiembre, cuando rechazó los 1,19 dólares.
Actualmente, se mantiene cerca de esa directriz bajista y retrocede un 0,16%, cotizando en 1,1569 dólares.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar esta sesión de miércoles.
Williams defiende el uso del mecanismo de recompra de la Reserva Federal
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó que la expansión del balance es una cuestión técnica y no de política monetaria. Señaló que el mecanismo permanente de recompra es eficaz y puede utilizarse sin estigmas cuando sea necesario.
Además, destacó que evaluar si las reservas son suficientes es una ciencia inexacta y subrayó su atención a las condiciones de liquidez en los mercados.
El selectivo español busca aguantar por encima de los 16.600 puntos antes de la apertura americana
El selectivo español registra un ajuste desde los máximos de la sesión y busca aguantar por encima de la zona de los 16.600 puntos antes de la apertura de Wall Street.
El sector bancario sostiene al índice, con CaixaBank y Banco Santander liderando las subidas, mientras el Ibex 35 avanza un 1,24% en la jornada.
Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura alcista
El Nasdaq 100 lidera los avances con una subida del 0,66%, seguido del S&P 500 con un 0,38% y del Dow Jones de Industriales, que suma un 0,32%.
El tono positivo de los futuros refleja el optimismo de los inversores ante la próxima apertura en Nueva York.
La Cámara de Representantes votará hoy miércoles para poner fin al cierre del gobierno
El líder de la mayoría, Steve Scalise, anunció que la votación se celebrará alrededor de las 7 p. m. (hora del Este).
La medida busca reabrir la administración federal tras el parón presupuestario, en medio de intensas negociaciones entre republicanos y demócratas para alcanzar un acuerdo de financiación.
Atención a Bessent que anticipa recortes de aranceles y anuncia nuevas medidas en los próximos días
El responsable económico señaló que se reducirá la carga arancelaria sobre el café y otros productos, y adelantó que habrá novedades relevantes sobre política comercial próximamente.
Reconoció un “tropiezo” económico tras el cierre del gobierno, aunque subrayó que la economía mostraba una excelente situación antes de ese parón administrativo.
El Ibex 35 amplía las subidas y gana un 1,45%
El selectivo español avanza 236 puntos respecto al cierre de ayer, con un creciente número de valores registrando alzas superiores al 2%.
Puig Brands, Grífols, CaixaBank, Solaria y Banco Santander destacan al frente del índice, este último con un repunte del 3,06%, consolidando la fortaleza general del mercado.
Estos datos ha revelado el informe de la OPEP
La producción de crudo de Arabia Saudí subió en octubre en 43.000 barriles diarios hasta los 10 millones, mientras que la de Irán cayó en 66.000, hasta 3,21 millones, según fuentes secundarias del cartel. OPEP prevé que la economía global mantenga un crecimiento estable, aunque advierte de los riesgos derivados del comercio y los rendimientos de la deuda estadounidense.
Además, revisó su visión del mercado en el tercer trimestre hacia un superávit por el incremento del suministro en EE. UU., mantuvo su previsión de aumento de oferta no participante en el acuerdo en 630.000 barriles diarios para 2026 y dejó sin cambios la previsión de demanda global, con 1,38 millones de barriles más ese año.
La demanda de crudo de la OPEP se estima en 43 millones de barriles diarios en 2026, 100.000 menos que el cálculo anterior.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +1,43% en 195,92 dólares.
AMD: +5,95% en 251,63 dólares.
Tesla: +0,66% en 442,40 dólares.
Micron: +2,06% en 246,37 dólares.
Meta Platforms: +0,42% en 629,70 dólares.
Amazon.com: +0,95% en 251,55 dólares.
Palantir: +0,42% en 191,76 dólares.
Alphabet A: +0,62% en 293,12 dólares.
Broadcom: +1,14% en 355,60 dólares.
Microsoft: +0,41% en 510,70 dólares.