Openbank lanza en España su servicio de compraventa de criptomonedas

La comisión por operación es del 1,49% (mínimo un euro) y no hay coste por la custodia de los activos; se prevé ampliar el catálogo y funcionalidades próximamente.

El servicio se ofrece tras recibir la autorización MiCA de la CNMV, convirtiendo a Openbank en una de las primeras entidades españolas bajo el marco regulatorio europeo.

Los clientes pueden operar con criptomonedas directamente desde la app o web de Openbank, sin necesidad de usar plataformas externas.

Openbank ha lanzado en España su nuevo servicio de compraventa y custodia de criptomonedas como bitcoin, ether, litecoin, polygon y cardano.

Openbank ya ha lanzado en España su nuevo servicio para operar con las principales criptomonedas del mercado, según el comunicado remitido por la entidad.

A partir de hoy, los clientes del banco podrán comprar, vender y custodiar bitcoin, ether, litecoin, polygon y cardano, todo ello tanto desde la propia app como desde la web de Openbank, sin necesidad de transferir dinero a otras plataformas externas.

El banco lanza este servicio después de obtener la autorización MiCA (Reglamento europeo sobre Mercados de Criptoactivos) por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar como proveedor de servicios de criptoactivos.

Openbank, entidad digital del Grupo Santander, se convierte así en una de las primeras entidades españolas en ofrecer este tipo de servicios dentro del marco regulatorio europeo.

Durante los próximos meses, el banco seguirá ampliando el número de criptomonedas disponibles y sumará nuevas funcionalidades, como la conversión entre distintos criptoactivos. El nuevo servicio cuenta con comisiones del 1,49% por operación (con un mínimo de un euro) y sin coste de custodia de los activos.

Openbank ya lanzó este servicio el pasado mes de septiembre en Alemania. Amplía así su gama de productos de inversión que se compone de un roboadvisor y un catálogo de acciones, fondos de inversión y ETF.

También cuenta con una plataforma de bróker con herramientas de inteligencia artificial que proporcionan precios objetivos para más de 1.000 acciones de Europa y EEUU.