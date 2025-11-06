Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,12%) esquiva las caídas de Europa y Wall Street y alcanza los 16.100 puntos

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,12%, hasta los 16.118 puntos.

- Las principales bolsas europeas terminan el día con caídas de entre el 0,5% y el 1,4%.

- Wall Street cae con fuerza, presionado por las bajadas de las grandes tecnológicas. El Dow Jones resta un 0,97%; el S&P 500, un 1,12%, y el Nasdaq Composite, un 1,88%.

- Las principales bajadas del Dow Jones son las de Salesforce (-6,62%), Nvidia (-3,35%), Amazon (-2,88%) y Microsoft (-1,88%).

- El Banco de Inglaterra (BoE) celebra la reunión de su Comité de Política Monetaria. Se espera que mantenga los tipos de interés en el 4% dado el elevado nivel que sigue mostrando la inflación en el Reino Unido.

- El Norges Bank ha decidido en su encuentro de noviembre mantener los tipos de interés en el 4%. En Estados Unidos harán declaraciones varios miembros de la Reserva Federal (Fed).

- En la Bolsa española el foco recae sobre las cuentas de ArcelorMittal, Rovi, Sacyr y Logista.

- Logista gana 281 millones en su ejercicio fiscal 2025, un 9% menos, y paga un dividendo total de 277 millones.

- Rovi gana 97,7 millones de euros hasta septiembre, un 14% menos, y recorta un 7% sus ingresos.

- ArcelorMittal gana un 72% más hasta septiembre y se declara "optimista" de cara a 2026. La compañía lidera las subidas del Ibex 35 al avanzar un 4,5%.

- También han publicado sus resultados importantes compañías europeas, como Air France, Veolia, Commerzbank, Rheinmetall, Zalando, AstraZeneca o Banca Monte dei Paschi di Siena.

- Los accionistas de Tesla votarán este jueves sobre el bono de un billón de dólares para Elon Musk.

- El oro pelea por reconquistar los 4.000 dólares tras demostrar que la zona en los entornos de los 3.925 dólares es zona clave en el corto plazo.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, recupera los 100.000 dólares, pero le está costando colocarse por encima de los 104.600 dólares.

- El barril de petróleo Brent se encuentra en la parte baja del actual rango de contratación de las dos últimas semanas con los 63,40 como soporte clave.

- El par EUR/USD reconquista los 1,15 e intenta evitar su viaje hacia el soporte de los 1,1420.