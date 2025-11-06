Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,12%) esquiva las caídas de Europa y Wall Street y alcanza los 16.100 puntos
El parqué neoyorquino cae presionado por los descensos de las grandes tecnológicas.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:47 Así abre Wall Street
- 13:00 Última hora: el Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 4%
- 10:15 Analizamos el comportamiento de las acciones de Aena
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:55 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:21 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:35 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,12%, hasta los 16.118 puntos.
- Las principales bolsas europeas terminan el día con caídas de entre el 0,5% y el 1,4%.
- Wall Street cae con fuerza, presionado por las bajadas de las grandes tecnológicas. El Dow Jones resta un 0,97%; el S&P 500, un 1,12%, y el Nasdaq Composite, un 1,88%.
- Las principales bajadas del Dow Jones son las de Salesforce (-6,62%), Nvidia (-3,35%), Amazon (-2,88%) y Microsoft (-1,88%).
- El Banco de Inglaterra (BoE) celebra la reunión de su Comité de Política Monetaria. Se espera que mantenga los tipos de interés en el 4% dado el elevado nivel que sigue mostrando la inflación en el Reino Unido.
- El Norges Bank ha decidido en su encuentro de noviembre mantener los tipos de interés en el 4%. En Estados Unidos harán declaraciones varios miembros de la Reserva Federal (Fed).
- En la Bolsa española el foco recae sobre las cuentas de ArcelorMittal, Rovi, Sacyr y Logista.
- Logista gana 281 millones en su ejercicio fiscal 2025, un 9% menos, y paga un dividendo total de 277 millones.
- Rovi gana 97,7 millones de euros hasta septiembre, un 14% menos, y recorta un 7% sus ingresos.
- ArcelorMittal gana un 72% más hasta septiembre y se declara "optimista" de cara a 2026. La compañía lidera las subidas del Ibex 35 al avanzar un 4,5%.
- También han publicado sus resultados importantes compañías europeas, como Air France, Veolia, Commerzbank, Rheinmetall, Zalando, AstraZeneca o Banca Monte dei Paschi di Siena.
- Los accionistas de Tesla votarán este jueves sobre el bono de un billón de dólares para Elon Musk.
- El oro pelea por reconquistar los 4.000 dólares tras demostrar que la zona en los entornos de los 3.925 dólares es zona clave en el corto plazo.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, recupera los 100.000 dólares, pero le está costando colocarse por encima de los 104.600 dólares.
- El barril de petróleo Brent se encuentra en la parte baja del actual rango de contratación de las dos últimas semanas con los 63,40 como soporte clave.
- El par EUR/USD reconquista los 1,15 e intenta evitar su viaje hacia el soporte de los 1,1420.
-
IAG repartirá un dividendo de más de 238 millones el 1 de diciembre
El consejo de administración del 'holding' IAG ha aprobado este jueves la distribución de un dividendo de 238,6 millones de euros en efectivo con cargo a los resultados financieros de 2025, a razón de 0,048 euros por acción, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el pago se efectuará a partir del 1 de diciembre a través de la entidad Banco Santander.
Además, la compañía prevé que el dividendo total de 2025 aumentará en línea con la inflación con respecto a 2024. El objetivo es retomar el pago de aproximadamente el 50% del dividendo anual como dividendo a cuenta tras los resultados del tercer trimestre, que anunciará mañana, 7 de noviembre, y del dividendo complementario tras su aprobación en la junta general de accionistas.
También, el grupo tiene intención de anunciar una retribución adicional a los accionistas al publicar los resultados del ejercicio 2025, que tendrá lugar en febrero de 2026.
-
Así cierra el Ibex 35
Seguimos avanzando hacia máximos históricos.
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Sesión con sesgo positivo para el Ibex 35, que marcó mínimos intradiarios en los 16.024 puntos y alcanzó un máximo en los 16.168 puntos. La tarde transcurrió con calma, aunque los bajistas comenzaron a aparecer en el tramo final, presionando el índice.
El selectivo español luchó para recuperar los 16.100 puntos en una rápida reacción de los alcistas.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español logra aguantar en verde y suma un 0,08%, es decir, 14 puntos desde el cierre anterior y cotiza en los 16.101 puntos.
El podio de ganadores está compuesto, a esta hora, por: ArcelorMittal (+2,65%), Unicaja Banco (+2,39%) y Logista (+2,18%).
Las mayores caídas son para: Aena (-6,17%), Laboratorios Rovi (-4,77%) y Grifols (-2,89%).
-
El selectivo español se deteriora rápidamente
Atención al Ibex 35 que acaba de perder la cota de los 16.100 puntos y entra en terreno negativo fruto de la presión bajista incesante que está produciéndose en el índice español durante la última media hora.
-
Los inventarios de gas natural en EE. UU. aumentan
La EIA informó un incremento de 33.000 millones de pies cúbicos en las reservas semanales de gas natural, superando la previsión de 31.000 millones, aunque muy por debajo del aumento previo de 74.000 millones.
Los datos reflejan un menor ritmo de acumulación ante el inicio de la temporada invernal.
-
Grupo Bimbo nombra a Alejandro Rodríguez nuevo director general tras la renuncia de Rafael Pamias
El mexicano Grupo Bimbo ha nombrado a Alejandro Rodríguez Bas como nuevo director general de la compañía tras la renuncia de Rafael Pamias, quien decidió "hacer una pausa" para "atender temas personales y de salud", según ha informado la empresa en un comunicado.
Rodríguez Bas ingresó a Grupo Bimbo en 2021, es miembro del comité directivo de la compañía y actualmente ocupa el cargo de director general de Barcel global.
Licenciado en ingeniería electromecánica e industrial por la Universidad Panamericana y con MBA en Harvard, el directivo trabajó en PepsiCo durante una década, donde ocupó el puesto de director general para la región de Australia y Nueva Zelanza, entre otros mercados.
Posteriormente, fue nombrado director general de Grupo Lala en México, vicepresidente en C&S Wholesale Grocers y director general de Acosta Sales and Marketing en Estados Unidos.
-
El índice Fear & Greed refleja un claro sentimiento de miedo en el mercado
El indicador que mide el equilibrio entre el miedo y la avaricia en las bolsas se sitúa en 27 sobre 100, señalando un predominio del pesimismo entre los inversores y un aumento de la cautela ante la volatilidad reciente en los mercados.
-
Merck lidera las subidas del Dow Jones mientras Salesforce sufre fuertes caídas
En estos instantes y si echamos la mirada al Dow Jones de industriales, veremos que Merck & Co. encabeza el índice con un avance del 1,27%, seguida por Chevron, que gana un 1,23%, e IBM, que sube un 0,80%.
En el lado opuesto, Salesforce retrocede más de un 5,20%, mientras Visa y Amgen caen un 1,44% y un 1,39%, respectivamente.
-
La actividad en Canadá se desacelera con fuerza en octubre
El índice PMI de Ivey cayó a 52,4 puntos en octubre, frente a los 55,2 de septiembre y muy por debajo del 59,8 anterior.
El descenso refleja una moderación significativa en la actividad económica canadiense y sugiere un menor dinamismo en el inicio del cuarto trimestre.
-
Estos cinco valores están tirando del selectivo español ahora mismo
Comenzamos a ver más valores que superan o se acercan a los dos puntos porcentuales de subida, liderando las alzas del Ibex 35.
Unicaja Banco es ahora el valor más alcista, con un avance cercano al 3%, mientras que ArcelorMittal, BBVA, Repsol y CaixaBank oscilan entre el 2,58% y el 1,93% de subidas.
-
Así abre Wall Street
Tímido hueco bajista para comenzar la sesión de este jueves.
-
El Ibex 35 espera la apertura americana por encima de los 16.100 puntos
El selectivo español inicia una nueva fase de ajuste desde los máximos de la sesión y aguarda la apertura de Wall Street por encima de los 16.100 puntos. A esta hora cotiza con un alza del 0,19% hasta los 16.120 puntos.
ArcelorMittal es el valor más alcista ya que sub eun 3,78% mientras que la caída de Aena es superior al 6%.
-
Goolsbee (Fed) se muestra cauto con los recortes y advierte
El presidente de la Fed de Chicago expresó dudas sobre continuar con los recortes de tipos sin datos claros de inflación y señaló que el gasto y el crecimiento siguen siendo sólidos.
Afirmó que no puede darse por transitoria la inflación y consideró “incómodo” el parón en la publicación de datos cuando los precios en servicios mostraban repunte.
-
IAG se asocia con los satélites de Elon Musk
El hólding hispanobritánico firma un contrato con Starlink y asegura que "va camino" de ser el grupo europeo con más aviones con este servicio. Iberia y Level lo ofrecerán gratis a todos sus clientes y Vueling confía en obtener ingresos.
-
El Ibex 35 rompe máximos intradía y avanza hasta los 16.157 puntos
El selectivo español sube un 0,32% hasta los 16.139 puntos a esta hora tras superar ligeramente los últimos máximos de la jornada.
ArcelorMittal, Unicaja Banco y ACS encabezan las ganancias y sostienen el impulso alcista del índice en una sesión de tono positivo.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +1,42% en 197,96 dólares.
Tesla: +0,51% en 464,42 dólares.
Meta Platforms: +0,84% en 641,44 dólares.
Palantir: +0,97% en 189,66 dólares.
Applovin: +7,85% en 665,50 dólares.
Micron: +1,15% en 240,16 dólares.
Robinhood Markets: +0,04% en 142,54 dólares.
AMD: -0,13% en 255,91 dólares.
Alphabet A: +0,79% en 286,50 dólares.
Microsoft: -0,07% en 506,81 dólares.
-
Bailey advierte que el Banco de Inglaterra no recortará tipos hasta confirmar la caída de la inflación
El gobernador del Banco de Inglaterra señaló que es necesario consolidar la tendencia descendente de la inflación antes de plantear recortes en los tipos de interés.
Aun así, anticipó que las tasas seguirán una trayectoria gradual a la baja en los próximos meses.
-
El Ibex 35 se reactiva
El selectivo español rebota desde la zona de los 16.100 puntos y se aproxima a los niveles más altos de la sesión.
ArcelorMittal, Unicaja Banco y Repsol lideran las subidas, mientras que Aena sigue lastrando al índice con descensos destacados en una jornada de tono mixto.
-
Diageo cae en bolsa tras recortar previsiones ante la débil demanda en EEUU y China
Las acciones de Diageo pierden alrededor de un 5% este jueves después de que la compañía haya anunciado un recorte en sus previsiones para el conjunto de su año fiscal 2026 ante la débil demanda en EEUU y China.
-
El Gobierno invertirá más de 7.000 millones de euros en reforzar el sistema portuario español hasta 2029
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presentado los más de 7.000 millones de euros de inversión en el sistema portuario de titularidad estatal entre 2025 y 2029, con el objetivo de que se produzca un crecimiento económico con "sostenibilidad, seguridad y digitalización".
Así lo ha anunciado el ministro durante un desayuno informativo del Diario del Puerto, celebrado en la Zona Franca de Las Palmas de Gran Canaria, y donde ha presentado el plan de inversiones de Puertos del Estado para el periodo 2025-2029, que incluye 600 millones para Canarias.
Con más de 8.000 kilómetros de costa, una ubicación "estratégica" en las rutas marítimas globales y un tejido portuario que conecta Europa, África y América, resaltó que España "es literalmente una plataforma logística entre continentes". Y es en este marco donde Puertos del Estado, organismo público dependiente del ministerio que lidera, coordina 46 puertos de interés general gestionados por 28 autoridades portuarias.
En este sentido, expuso que la hoja de ruta del marco inversor 'Horizonte 2030' recoge acciones, algunas ya impulsadas, para que los puertos sigan siendo "palancas" de cohesión territorial, centros de innovación tecnológica y "referencia en sostenibilidad, en eficiencia energética", además de "puntos de encuentro" entre la ciudad y el mar.