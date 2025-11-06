Aena lucha de nuevo por mantener intacta la zona de soporte clave en 22,35 euros

Los datos macroeconómicos de EE. UU. conocidos ayer impulsaron el ánimo de los inversores y favorecieron el regreso al mercado. Este jueves, las bolsas asiáticas replican el avance de Wall Street, mientras que en Europa predomina la cautela.

El Ibex 35 inicia la sesión en 16.098,4 puntos, tras avanzar un 0,38% en la jornada anterior, dibujando una vela alcista prometedora que deja pendiente de ataque los máximos históricos alcanzados durante la semana pasada. Entre los valores del índice, destacan las acciones de Aena como las más bajistas en los primeros compases de la jornada.

El principal motivo que está favoreciendo la toma de beneficios en el valor es que el Senado ha aprobado, a propuesta del PP, una enmienda al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que obligaría al Gobierno a congelar las tasas aeroportuarias entre 2027 y 2031 y a crear un plan de incentivos para aeropuertos regionales.

Si esta medida fuera ratificada por el Congreso, afectaría gravemente a Aena, ya que alteraría el marco regulatorio estable y previsible que sustenta su gestión.

La congelación de tarifas forzaría al Consejo de Administración a revisar a la baja el plan inversor de 9.991 millones de euros previsto para 2027-2031, reduciendo su alcance y retrasando proyectos clave. Aena advierte que esta imposición carece de justificación económica, debilita la autonomía de gestión y compromete la eficiencia y sostenibilidad del sistema aeroportuario español.

Además, y con este escenario, las valoraciones de los analistas son desfavorables para Aena. Renta 4 ha rebajado su recomendación a “infraponderar” y su precio objetivo de 21,03 a 20,50 euros, mientras que JP Morgan la ha reducido a “vender” con una valoración de 21 euros.

Aun así, el consenso del mercado prevé un potencial limitado del 3%, hasta 24,6 euros, a pesar de que la compañía ha confirmado que mantendrá la distribución de dividendos con un payout (porcentaje del beneficio que una empresa reparte a sus accionistas en forma de dividendos) del 80% hasta 2027.

Desde un punto de vista técnico, los títulos de Aena venían manteniendo una progresión alcista en el medio y largo plazo, con una sucesión de mínimos y máximos crecientes iniciada en 2023 cerca de los 9 euros por acción. Este impulso llevó a la aeroportuaria a alcanzar en agosto una zona de máximos históricos en 25,82 euros por acción.

Evolución de las acciones de Aena Eduardo Bolinches TradingView

A partir de ese entorno comenzaron las turbulencias, con un ajuste correctivo que llevó al valor, en octubre, a la zona de los 22,30 euros por acción. Si trazamos el correspondiente retroceso proporcional de Fibonacci al último gran tramo de subidas, el comprendido entre abril y agosto, observamos que esos 22,30 euros coinciden exactamente con el 38,20% de dicha retrocesión, constituyendo su principal zona de soporte.

Esa fortaleza permitió a Aena iniciar una fase de recuperación sostenida, aunque breve, ya que tras alcanzar los 24,20 euros a finales de octubre el valor volvió a retroceder con una elevada volatilidad. Este comportamiento refleja la fragilidad del impulso comprador y la creciente presión vendedora en torno a los niveles actuales.

En la sesión de hoy, Aena ha abierto con un importante hueco a la baja, aunque respetando la zona de los 22,35 euros, su principal soporte de corto plazo, nivel muy próximo a la media móvil de 200 periodos que debería frenar eventuales caídas adicionales. Aunque con la caída que se está produciendo en la sesión de hoy, su gráfico técnico empeora sensiblemente.

Por tanto, si ya tenemos títulos de Aena en cartera, lo más adecuado sería mantenerlos, salvo que el valor cierre dos sesiones consecutivas por debajo de los 22,35 euros por acción. En ese caso, se confirmaría la continuidad del escenario bajista hacia soportes situados en los 21,70 y 21,10 euros por acción.

Si no se tienen títulos, conviene esperar pacientemente a que el valor recupere la zona de los 23,60 euros, lo que confirmaría la reanudación del rebote y abriría la puerta a resistencias relevantes como los 24,40 euros por acción.

En el momento actual, la prudencia debe prevalecer mientras el mercado asimila la corrección y se perfilan nuevas oportunidades estratégicas con un menor nivel de riesgo.