Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

El selectivo español logra cerrar totalmente plano a pesar del desplome de las acciones de Telefónica, manteniendo así los 16.000 puntos.

Por otro lado, en el mercado de valores estadounidense vimos importantes caídas aunque un poco más comedidas en el caso del Dow Jones al cerrar muy alejado de los mínimos intradiarios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 193,9 euros en base cierres.

2) Indra: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al cerrar por encima de los 42 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 48,10 euros en base a cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 30,99 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos y al hacerse con los 15,90 euros hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,64 euros en base cierres.