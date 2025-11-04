Telefónica se hunde más de un 11% en bolsa tras la presentación del nuevo plan estratégico y el recorte del dividendo

Telefónica anticipa que la remuneración para 2027 y 2028 se basará en un rango del 40% al 60% del flujo de caja libre.

La compañía recorta el dividendo a la mitad para 2026, pasando de 0,30 a 0,15 euros por acción.

Las acciones de Telefónica caen más de un 11% en la Bolsa de Madrid tras presentar su nuevo plan estratégico.

La presentación del nuevo plan estratégico de Telefónica, que incluye un recorte del dividendo a la mitad para 2026, parece que no ha gustado a los mercados. Las acciones de la operadora registraban en los primeros minutos de la sesión fuertes caídas en la Bolsa de Madrid, que han llegado a alcanzar el 11%.

Este fuerte descenso ha provocado que los títulos del grupo español de telecomunicaciones, que también ha dado a conocer este martes sus resultados de los nueve primeros meses de 2025, hayan vuelto a situarse por debajo de la barrera de los cuatro euros, algo que no ocurría desde mediados del mes de abril.

En concreto, las acciones de Telefónica han llegado a caer poco después de las 9.00 horas hasta los 3,815 euros, aunque después se han estabilizado en torno a los 3,89 euros, lo que equivale a un descenso de alrededor de 10%.

La compañía acumula así seis sesiones consecutivas en rojo y amplía el porcentaje de caída que registró tanto en la sesión del viernes (-1,81%) como en la del lunes (-2,17%) después de publicarse su intención de rebajar el dividendo.

Además, los títulos se situaban por debajo de los 3,93 euros por acción en los que cerró 2024 y pierden la revalorización bursátil que habían acumulado hasta este pasado lunes. Se alejan además de los máximos anuales marcados en agosto, cuando llegaron a cotizar en 4,885 euros.

Plan estratégico

Telefónica ha presentado este martes Transform & Grow, un nuevo plan estratégico que busca impulsar su crecimiento y crear valor a largo plazo, así como reforzar su liderazgo en sus cuatro principales mercados y acelerar su evolución tecnológica, operativa y comercial. Todo ello, al mismo tiempo que apuesta por la eficiencia y la simplificación del grupo y sus operaciones.

Una de las medidas incluidas en el plan es el recorte del dividendo, que pasará de los 0,30 euros por acción anuales en los que se encuentra actualmente (pagadero en dos tramos) hasta los 0,15 euros por título con cargo al ejercicio 2026.

Para los dividendos pagaderos a partir de junio de 2026, la empresa propondrá, en su momento, la adopción de los correspondientes acuerdos societarios oportunos. No obstante, adelanta que el objetivo de remuneración para 2027 y 2028 se basará en un rango de entre el 40% y el 60% del flujo de caja libre (FCF) base para dividendo.